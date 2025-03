Rodina na nože: Manžel Agáty Hanychové neodpustil vlastní matce, sestra mu musí dělat prostředníka

Známá influencerka prozradila, jak je na tom rodina jejího muže. Žádné růžové vztahy bez mráčku se prý nekonají.

Známá influencerka Agáta Hanychová ve svém podcastu probírala rodinné vztahy svého manžela, Mirka Dopity. A že bylo o čem mluvit, protože Mirkovo dětství, zdá se, nebyla zrovna procházka růžovou zahradou.

Matka mu totiž provedla jednu z nejhorších věcí, kterou se může rodič vůči potomkovi provinit. Opustila ho. Malého Mirka vychoval sám táta, což Agáta prozradila, když se jí zeptali, zda jim Mirkovi rodiče přišli na svatbu: „Tam je to složitý, protože Mirka opustila jeho maminka, když byl malý. Takže ho vychovával otec. On se s mámou nebaví,“ řekla.

Sama přitom s tchyní vztah udržuje, a to hlavně kvůli synovi Kryšpínovi, který se s babičkou občas vídá: „Já se s ní bavím, protože to je babička Kryšpína a on u ní byl v létě na prázdninách.“

Role univerzálního zprostředkovatele pak připadla Mirkově sestře, která se nestihla rozhádat s nikým a funguje proto jako prostředník mezi spolu nemluvícími stranami: „Já se s ní bavím, protože se s ní baví Mirkova ségra. Ona je vlastně takový prostředník ve spojení celé té rodiny. Mirek se s mámou nebaví, ale já ano. Já jí k Vánocům zavolám, Kryšpín tam jezdí na ryby, protože má chatu u Orlíku,“ utkala Agáta tapiserii rodinných vztahů.