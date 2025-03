Divočina na silnici: Řidič naboural Daniela Hůlku a snažil se ujet, zpěvák to nenechal jen tak

Jejich revírem je dálnice, jejich tempo je vražedné. Ujíždět Danielu Hůlkovi se nevyplácí.

Legendární zpěvák Daniel Hůlka prožil náležité silniční drama. Blesk cituje Hůlku, který čekal s manželkou na semaforu, když tu do nich náhle narazil neznámý řidič. Ten se navíc k chlapskému vyřešení své chyby zrovna dvakrát neměl.

„Stál jsem na semaforu, kde je jeden pruh, plná čára a protisměr a nedá se tam předjíždět, protože se tam tři auta vedle sebe nevejdou,“ popsal Hůlka.

„Stál jsem ve svém pruhu a najednou do toho levého vjel nějaký chlapík, proti jelo auto a ten předjíždějící do mě pomalým tempem najel. Odřel mi celou levou půlku, takže dveře a blatník na odpis,“ pokračoval.

Mistr volantu pak přidal ještě třešničku, když místo uznání chyby začal Hůlkovi nadávat. Ten nabídl přivolání policie: „Začal nadávat a já jsem nemohl vystoupit. Tak jsem říkal, že zavolám policii, a on na to, že poodjedeme, ať tam nestojíme, tak jsem souhlasil, což jsem asi neměl... Ale já jsem se nemohl dostat z auta. No, a on samozřejmě začal ujíždět,“ vyprávěl Hůlka.

Nedostal se daleko, protože Hůlka se ho jal stíhat: „Naštěstí tam byl semafor, takže jsem ho dojel. Zastavili jsme a on na mě zase začal křičet. Říkal jsem mu – vy jste se zbláznil, vždyť jste jel přes plnou čáru a najel jste do mě... A z lešení na mě volali chlapi, kteří tam pracovali – my jsme to viděli, my vám to dosvědčíme!“

Nakonec se ale situace obešla bez mužů zákona: „Najednou zkrotl a začal se omlouvat. S manželkou jsme viděli, že je to nějaký vystresovaný úředníček. Měl slzy na krajíčku a já, jak jsem měkkej, jsem říkal, ať jede,“ usmál se nakonec Hůlka. A takové řešení mohlo přijít hned, kdyby neznámý šofér nezačal panikařit. Je vůbec docela těžko pochopit proč, Hůlka řídil prastarou škodovku, škody na boku i blatníku dohromady nejspíš s trochou nadsázky vyšly na míň než oběd v restauraci.