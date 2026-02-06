TV Nova chystá těžký kalibr: Mrazivý seriálový hit podle skutečných událostí už sbírá ocenění
6. 2. 2026 – 7:00 | Magazín | Jiří Rilke
Na televizní obrazovky se chystá pořádná seriálová pecka, tentokrát ale spíše jen pro silné povahy: Řešit se totiž budou velmi nepříjemná témata.
Diváci platformy Oneplay, kteří mají v oblibě skutečná dramata a příběhy o zločinech, které se doopravdy staly, budou mít nebývalé žně. Chystá se totiž novinka od renomované režisérky Zuzany Kirchnerové: Mrazivý seriál s prostým názvem Monyová.
Série zpracovává pohnutý osud titulní spisovatelky Simony Monyové, kterou s nebývalou grácií ztvárnila Tereza Ramba. Do hraní se ponořila s takovou vervou, že lze zaslechnout dokonce zmínky o životní roli slavné herečky.
A ono také bylo co hrát: Tragický příběh Monyové skrývá celou řadu citlivých a nepříjemných témat, kterých se ale seriál nebude bát a naopak je bude zpracovávat tak, aby zároveň nevznikl bulvární pohled na vraždu, ale aby také nezůstalo nic skryto.
Seriál zpracuje období mezi lety 1997 a 2011, kdy zástup fanynek hltal každé slovo brněnské spisovatelky, ale nikdo netušil, že Monyová doma snáší čím dál tím brutálnější domácí násilí s mužem, který se z idylicky vášnivého a milujícího partnera postupně měnil v ledového manipulátora a toxického narcistu.
Skutečná Monyová, vlastním jménem Ingrová, rozená Urbánková, byla zavražděna 3. srpna 2011 šesti ranami nožem po hádce právě s druhým manželem, který byl později za čin odsouzen k 15 letům vězení. Jak šestidílný seriál skončí, proto nejspíš nemusíme hádat. Cestu k tragédii ale série mapuje podle všeho tak dovedně, že si seriál už odnesl kritická ocenění, ačkoliv ho veřejnost ještě neměla šanci zhlédnout.
O autentičnost se zasloužila i spolupráce se spisovatelčiným synem Dominikem, který pomáhal s natáčením a dával pozor, aby všechno sedělo, jak má, byť mu téma samozřejmě nemohlo být úplně příjemné.
Výkon Terezy Ramby navíc přesvědčil odborníky natolik, že si herečka odnesla ocenění Harper's Bazaar z festivalu Serial Killer.
Všech šest dílů Monyové bude ke zhlédnutí na platformě Oneplay. Přesné datum premiéry zatím oznámeno nebylo.