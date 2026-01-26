Dnes je pondělí 26. ledna 2026., Svátek má Zora
Česká televize slaví: Nová kriminálka kraluje už tři týdny v řadě, sleduje ji neuvěřitelné množství diváků

26. 1. 2026 – 8:00 | Magazín | Jana Strážníková

zdroj: Profimedia.cz
Nový krimiseriál České televize se ukazuje jako jednoznačný hit.

V České televizi mohou opatrně sahat po lahvích šampaňského, nový seriál z tvorby veřejnoprávní televize totiž k obrazovkám láká obrovské davy lidí.

Místo zločinu Zlín je totiž celkem neobvyklá kriminálka: Vrací se do doby divokých devadesátek a tvůrci se při své inspiraci odrazili od kauzy lehkých topných olejů, tedy ekonomického skandálu, který máme všichni ještě v živé paměti.

Tvůrci seriálu se navíc soustředili na zahrnutí scén ze života, které sice nikam neposouvají ústřední zápletku, ale dotvářejí atmosféru a prohlubují divákův vztah k postavám. A byť se seriál na ČSFD zatím nemůže pochlubit kdovíjak zářným hodnocením, zdá se, že divácká masa na podobné detaily slyší.

Třetí díl s názvem Nenávist si totiž pustil opravdu úctyhodný dav: Celková sledovanost se zastavila na 1 221 000 diváků starších 15 let, což znamená, že se na Místo zločinu Zlín podívalo 10 % všech Čechů.

Kriminálka České televize si tak pro sebe s přehledem utrhla trůn pro krále pondělního večera. Ani seriál Specialisté, který souběžně vysílala TV Nova, ale neodešel s prázdnou: Dívalo se 812 000 lidí.

Prima na tom byla hůř: Její detektivku Polda sledovalo ani ne 200 000 diváků – víc lidí (210 tisíc) si pustilo i prastarý western Old Surehand na ČT2.

Pro Zlín se přitom nejedná ani o první vítězství: Seriál dominoval už třetí pondělí v řadě. Dnes večer bude pokračovat čtvrtou epizodou – uvidíme, kolik diváků k ní usedne tentokrát a zda se šňůra protáhne na čtyři týdny na prvním místě.

Tagy:
seriál Česká televize kriminalisté krimi sledovanost televize
Zdroje:
mediaguru.cz, tvguru.cz
Profilový obrázek
Jana Strážníková
Sarkastická, rychlá a vždy o krok napřed – tak by své tempo popsala Jana Strážníková, novinářka, která už téměř deset let loví drby, trendy a nečekané momenty v životě slavných. Psaní o celebritách pro ni není jen bulvár – je to způsob, jak vystihnout dobu a náladu společnosti. Ve volném čase ráda uniká od chaosu světa celebrit – chodí do lesa, čte horory a tajně sbírá staré výtisky časopisů Bravo.

