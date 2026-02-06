Slevy v Lidlu se týkají i stylového luxusního výrobku pro gentlemany
6. 2. 2026 – 6:24 | Magazín | Anna Pecena
Od 5. 2. do 8. 2. 2026 Lidl rozjíždí akci, která míří přímo na peněženky Čechů. Leták je plný slev, u kterých se nešetřilo procenty ani červenou barvou. Maso, sýry, alkohol, snacky i drogerie – tohle není nenápadná nabídka, ale frontální útok na každodenní nákupy.
Akční leták Lidlu platný od 5. do 8. února 2026 se nese v duchu výrazných slev, které míří na běžné rodinné nákupy i víkendové zásoby. Už na první pohled je jasné, že hlavní roli hraje jídlo, pití a několik taháků, které mají přitáhnout pozornost hned u vchodu do prodejny.
Maso a uzeniny jako hlavní zbraň
Jedním z nejvýraznějších taháků je vepřová kýta bez kosti, která se dostala na cenu 89,90 Kč za kilogram. Sleva 43 % z ní dělá jednu z nejzajímavějších položek celého letáku. Podobně výrazně vychází i mleté maso mix 95 %, které Lidl nabízí za 119,90 Kč za kilogram v rámci označení super cena.
Na uzeninové frontě zaujme Fuet Extra, španělský salám sušený vzduchem, který je zlevněný o 30 % na 44,90 Kč za balení. Milovníci sýrů by neměli přehlédnout cheddar plátky za 43,90 Kč, kde Lidl Plus přináší slevu 20 %.
Pití, které zlevňuje víkend
Leták jasně počítá i s víkendovou pohodou. Red Bull ve čtyřbalení 4×250 ml je v akci za 99,90 Kč, což znamená úsporu 37 %. Pepsi, Pepsi Max nebo Mirinda v 2,5litrovém balení vychází na 29,90 Kč.
Alkohol zastupuje Jack Daniel’s Tennessee Whiskey 0,7 l, která se s kartou Lidl Plus dostává na cenu 469,90 Kč. Pro ty, kdo hledají něco lehčího, jsou tu ochucené nápoje Frisco za 18,90 Kč za lahev.
Svačiny a drogerie jako tichý bonus
Mezi snacky zaujmou tortilla chipsy Snack Day za 19,90 Kč za balení, což představuje slevu 33 %. Kalifornské pistácie XXL balení 500 g vychází na 139,90 Kč se slevou 41 %, což z nich dělá ideální položku pro delší večery.
Z drogerie vyčnívá prací prostředek Persil Color v XXL balení za 299,90 Kč. Velvet toaletní papír v zimní edici je k dispozici za 47,90 Kč při využití Lidl Plus, tedy se slevou 20 %.
Celkově leták působí jako jasná snaha Lidlu zaujmout co nejširší publikum. Od masa přes alkohol až po drogerii tu najde něco téměř každý. Platí jediné: nabídka je časově omezená, konkrétně od 5. 2. do 8. 2. 2026, a podle cen je jasné, že Lidl tentokrát necílí na drobné, ale na plné košíky.