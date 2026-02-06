Revoluční trend ze Skandinávie zaručí vždy příjemnou a vyhřátou koupelnu. A jde to i u nás
6. 2. 2026 – 7:30 | Magazín | Jana Strážníková
Sprchovat se ve vymrzlé koupelně patří k zážitkům, které bychom si všichni nejraději odpustili. Řešení je přitom nasnadě.
Přeměnit starší nepříliš dobře vyřešenou koupelnu v ráj pohodlí samozřejmě nejde jen tak lusknutím prstů, kdo je ale odhodlán dopřát si komfort podle nejnovějších skandinávských trendů, cestu si najde.
V severských zemích totiž bývá už nějakou dobu běžné, že se na teplou a vyhřátou koupelnu klade mimořádný důraz. Dává to logický smysl, když se člověk zamyslí: Však v žádné jiné místnosti přeci tak pravidelně neodkládáme oblečení. Dbát na teplotu dá přeci rozum.
Preferované řešení seveřanů vám navíc nezabere žádné místo, kterého v menších koupelnách už tak nebývá moc nazbyt. Skandinávie totiž v koupelnách topí především podlahovým vyhříváním. Podle studií je energeticky úspornější a jeho sálavé teplo rychle zvyšuje tepelný komfort.
Seveřané proto vykazují významný nárůst instalací podlahového vytápění – a to jak při nové stavbě, tak při rekonstrukcích starších domů. Ve Švédsku už ho například najdete ve 35 % všech budov, tedy v každém třetím domě. To znamená, že se z něj stává úplně běžný standard.
Jeho zařízení samozřejmě něco stojí, pak už ale prakticky nemá žádnou nevýhodu: Místo dlaždiček ledových jak v morně vždy stoupnete na příjemně vyhřátou podlahu, estetika místnosti zůstává přesně podle přání majitele, topení je energeticky šetrné a navíc na rozdíl od řady jiných ohřívačů ani nevytváří přeschlý vzduch, který vadí astmatikům či lidem s dýchacími potížemi.
Místnost navíc díky teplotě vysychá rychleji, čímž se snižuje riziko vzniku plísně.
Seveřané se vůbec neomezují a často instalují systémy podlahových topení dokonce i do zdí: Protože když už, tak už. A opravdová dekadence nastává v koupelnách, které mají ohřívání rozvedené i pod sprchový kout. Ačkoliv tam už by se samozřejmě dalo debatovat o tom, že přímo ve sprše se o teplo stará voda a topení není až tak potřeba.
Tak či tak ale dejte pozor, pokud se chystáte podobné vytápění také zavádět: Výhřev pod sprchou se zpravidla dělá jen v případě, že máte sprchu nad kachličkami, tedy bez vaničky.
Ale má to něco do sebe. Však si to představte: Každé ráno můžete vstoupit do koupelny bosou nohou a místo děsivého ledového šoku vás místnost příjemně zahřeje od chodidel. To je přeci začátek dne v úplně jiném duchu. Jak si na něco podobného člověk jednou zvykne, už jen těžko bude chtít koupelnu řešenou jinak.