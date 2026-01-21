Nejhorší propadák? Na povedený český film nikdo nepřišel, 70 milionů vyletělo komínem
21. 1. 2026 – 8:50 | Magazín | Jana Strážníková
Při tvorbě filmů je potřeba brát zřetel nejen na kvalitu, ale také náladu a preference českého publika. Jinak to dopadne přesně takhle.
Je to k vzteku. Někdy zkrátka nestačí jenom podat dobrý výkon, předvést dobrou práci, ještě k tomu se musíte trefit i do trendů, nálady ve společnosti a musí vám přát konzum.
Oči pro pláč tak zůstaly uznávanému režisérovi reklamních spotů Tomáši Mašínovi poté, co věnoval nesmírné úsilí svému celovečernímu debutu a koncem roku 2009 předložil českému publiku historické drama 3 sezóny v pekle.
Kritické reakce přitom nasvědčovaly jen tomu nejlepšímu: Mirka Spáčilová se v recenzi filmu na iDnes nerozpakovala snímek dokonce označit za film roku: „Osobitá kamera, hudba a výprava pracují nevtíravě jedna pro druhou, bez sólistických exhibicí a stejně vyrovnaně, ať jde o scény akční nebo poetické. Žádná ze složek se neschovává za alternativu či generační úlet: 3 sezóny v pekle mluví ke každému, kdo jim chce naslouchat, nehledě na věk ani národnost,“ chválí ve svém textu.
Podobně nadšené bylo i zhodnocení Českého rozhlasu Vltava: „Důstojné finále domácí filmové tvorby letošního roku, 3 sezóny v pekle, patří k tomu nejlepšímu, co v tomto období česká kinematografie vytvořila,“ stojí v dobové recenzi.
Chvála pršela ze všech stran a film se nakonec líbil i těm, kdo na něj zašli do kina: Na ČSFD získal od lidí celkem 66 %, což je na české drama velmi dobrý výsledek.
Jenže kritici nezaplní kinosály a krátce po premiéře se tvůrčí tým musel popasovat se zlou realitou: Běžného diváka 3 sezóny v pekle zkrátka a dobře nezajímaly. Do kin nikdo nepřišel.
Podle statistik portálu Kinomaniak stály alespoň za zmínku jen první tři víkendy po premiéře, a ani během nich se v kinech neukázaly zrovna davy. Film během tří týdnů zhlédlo jen zhruba čtyřicet tisíc lidí a celkový počet diváků za celou dobu se nakonec zastavil na necelých 100 000.
Což ani omylem nestačilo. Film vydělal něco málo přes 9 milionů korun, což vzhledem k 80milionovému rozpočtu znamenalo jediné: Katastrofální kasovní propadák.