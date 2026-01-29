Milovaný seriál na TV Nova končí a už se nevrátí. Televize místo něj chystá kriminálku
29. 1. 2026 – 7:00 | Magazín | Jana Strážníková
Diváci se budou muset smířit s koncem oblíbeného seriálu. Televize se ale chystá místo něj nabídnout bohatý repertoár náhrad.
Obecenstvo, které si oblíbilo rodinný seriál Bratři a sestry, bude muset spolknout hořkou pilulku: TV Nova hodlá letos odvysílat avizovanou druhou sérii, s dalším obnovením příběhu se ale nepočítá a seriál se pak nadobro rozloučí.
Nutno nicméně doplnit, že podobný průběh není úplně nečekaný, vzhledem k tomu, jak přesně dění okolo seriálu vlastně probíhalo.
Ještě před první řadou totiž vypadaly oficiální plány úplně jinak, což tvrdila například jedna z hereček ze seriálu Zuzana Zlatohlávková v rozhlasovém rozhovoru. Bratři a sestry totiž měli nabídnout kompaktní, gradovaný, vyšponovaný a hlavně uzavřený příběh v celkem 20 epizodách.
A někde do 15. dílu to opravdu vypadalo, že všechno proběhne podle původního plánu: Bratři a sestry byl seriál, který vyprávěl s jasnou pointou a důrazným tahem na bránu.
Diváky to bavilo a seriál se dočkal spousty pozitivních reakcí. Vedení se proto rozhodlo kout železo, dokud je žhavé a od původního záměru upustilo: První řadu nejdřív natáhlo na 33 dílů a pak rovnou naplánovalo druhou. Výsledek byl ovšem spíše kontraproduktivní: Seriál ztratil své pracně budované tempo a závěr se nepříjemně rozmělnil.
Divácký zájem proto opadl a další řada už se neplánuje.
Když něco končí, něco jiného musí začít, jak věděl už Geralt. Diváci TV Nova nebudou ochuzeni o zajímavé novinky: Například ambiciózní komediální detektivku Buldok z Poděbrad, pokračování vyzdvihovaného seriálu Sex O'Clock či mrazivou novou řadu kriminálního seriálu Metoda Markovič, tentokrát s podtitulem Straka.