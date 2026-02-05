Diváci u vytržení, Ulice nabírá tempo: Slavný seriál slibuje největší drama za poslední roky
5. 2. 2026 – 7:00 | Magazín | Jana Strážníková
Oblíbený seriál vstupuje do další vysílací sezóny a podle všeho se letos máme obzvlášť nač těšit.
Milovaný seriál Ulice už drží lidi před obrazovkou více než dvacet let. A ani letos nejspíš nikoho nepustí, protože se chystají velká dramata a pořádné otřesy.
Ve středu pozornosti se alespoň na chvíli ocitne mladá generace: Anežčina třída bude mít maturitní ples, kde se ale budou řešit nejen nadcházející zkoušky dospělosti, ale i temnější témata: Ke slovu totiž přijdou i tajně podané drogy, což je i na Ulici poměrně ostrá záležitost. Scénář se jí ale bát nebude.
Na scénu se navíc dostane i mafiánský boss Malík, který ještě víc rozvíří už tak dramatický děj a místo pokojného soužití prý nastane hotové Palermo, slibuje TV Nova.
Z Ulice má odejít Vanda a přijít celá nová rodina Hruškových, která vyšponuje drama: Minimálně otec Vladimír, kterého dovedně ztvárňuje herec Marek Pospíchal, má totiž zatím neupřesněné nevyřízené účty se Soňou. Tajemství se postupem času ale samozřejmě budou odkrývat a nejspíš půjde o pořádné pecky.
Problémy se nebudou týkat jen Ládi a Soni, rodinnou selanku zkomplikuje další zlá novina jako ze života: Nemoc syna, se kterou se bude muset naučit žít.
Další dávku napjatých vztahů, ostrých nedorozumění a příkré odtažitosti nejspíš přinesou další nové postavy: Rodiče jedné ze studentek z Adrianina tanečního kroužku. Jsou rozvedení a zřejmě pořád docela na nože.
Máme se tak rozhodně nač těšit: Scénář Ulice je letos tak nabitý, že věrným divákům prakticky nedá vydechnout – přijde samozřejmě i celá řada dalších menších příběhů: Ať už se budeme bavit o zkouškách dospělosti, polyamorním vztahu Daniely, selhávajícím rodičovství Vandy, Koldově bitce či mnoha dalších...