Triumf ODS: Ovládla senátní volby a bude mít nejsilnější klub

Nebezpečné migranti se v Maďarsku už nějakou dobu nevyskytují, a tak se vláda Viktora Orbána pustila do bizarního boje s cílem odstranit další jizvy na tváři své země. Bezdomovectví se od příštího týdne stává protiústavní. Kdo žije na ulici, půjde povinně do útulku. Když odmítne, čeká ho vězení a propadnutí i toho málo, co vlastní. více