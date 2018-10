Žít na ulici bude protiústavní. Orbán zavře bezdomovce do vězení a vezme jim majetek

Nebezpečné migranti se v Maďarsku už nějakou dobu nevyskytují, a tak se vláda Viktora Orbána pustila do bizarního boje s cílem odstranit další jizvy na tváři své země. Bezdomovectví se od příštího týdne stává protiústavní. Kdo žije na ulici, půjde povinně do útulku. Když odmítne, čeká ho vězení a propadnutí i toho málo, co vlastní.

Aktivisté se obávají, že tento krok může být začátkem politické kampaně pravicové vlády Viktora Orbána proti lidem bez domova. Orbán se dosud soustřeďoval především na hrozbu, kterou pro Maďarsko představují uprchlíci a migranti. "Vláda si uvědomila, že nemůže donekonečna hrát jenom na kartu migrace, protože v téhle zemi už žádní migranti nejsou. Problematika migrace bude dál užitečná při celonárodních kampaních, ale pro místní úroveň potřebují nového obětního beránka," říká metodistický kněz Gábor Iványi, který vede útulky pro bezdomovce v osmém obvodu Budapešti. Podle nových pravidel lidem "dopadeným" jako bezdomovci, kteří po výzvě policie odmítnou jít do útulku, hrozí zapsání do povinného pracovního programu, anebo vězení. Může jim být i zabaven osobní majetek. Přeplněné a špinavé útulky Bezdomovci jsou nedílnou součástí Budapešti, kde spí v parcích a podchodech. Počet lůžek, která jsou dostupná v útulcích, je podle Iványiho nedostačující. V jednom z jeho útulků jsou v každé místnosti napěchované desítky prostých lůžek s kovovými rámy. V zimě, kdy některé noci jeho útulek pro 130 lidí pojme až 300 nocležníků, se na podlahu natahují karimatky. Mnoho bezdomovců říká, že městské útulky jsou tak ubohé, že raději zůstávají na ulici. "Jsou plné vší, a jakmile jednou chytíte vši, je hrozně těžké se jich zbavit," řekl 47letý Erik Jeczkel, který je bez domova už 20 let. Žije na ulici a jídlo hledá v popelnicích. "Městská policie mě už několikrát zbila. Vezmou si rukavice, aby nenechali žádné stopy. Snaží se vás vyhnat do jiného obvodu, aby s vámi už neměli problémy," dodal. Ústavní soud odmítl, tak se změnila ústava Právní tažení maďarské vlády proti bezdomovcům běží v podstatě od doby, co se Viktor Orbán v roce 2010 stal premiérem. Poté ministerstvo vnitra přijalo kroky usnadňující městským úřadům odstranit bezdomovce z ulic, ale ústavní soud je označil za protiústavní. V reakci na to vláda použila trik, který už jí posloužil při jiných případech, kdy ústavní soud zmařil její kroky - jednoduše změnila ústavu. Díky dodatku přijatému letos v létě se stalo spaní na ulici v blízkosti kulturních a dalších význačných míst nelegální. Tím v zásadě s platností od 15. října postavila mimo zákon bezdomovectví ve značné části Budapešti. "V mnoha zemích se diskutuje o tom, zda kriminalizovat bezdomovectví, ale pokud vím, tak Maďarsko je jediná země, která ho řeší v ústavě," řekl sociolog a aktivista zabývající se právem na bydlení Bálint Misetics. Orbánův mluvčí Zoltán Kovács uvádí, že maďarská vláda vynakládá na bezdomovectví proporčně víc, než mnoho vlád v západní Evropě, a že je absurdní označovat nový zákon za bezcitný. "Neexistuje žádné lidské právo spát na ulici, protože ulice je pro všechny. Proto je potřeba zavést alespoň nějaká pravidla," prohlásil. Jejich volba Ovšem jazyk používaný v diskusích točících se kolem bezdomovectví výrazně postrádá jakýkoli soucit. "Chovají se a jednají způsobem, který ruší veřejný pořádek a znečišťuje ulice. Znemožňují běžné používání veřejných prostor a u normálních lidí vyvolávají strach a nechuť," uvedl starosta desátého budapešťského obvodu Róbert Kovács v žádosti, aby vláda zakročila proti problému bezdomovectví v této oblasti. Iványi, který křtil dvě Orbánovy děti, ale od té doby se s premiérem rozkmotřil, obviňuje vládu, že se vůči problému staví z nesprávného úhlu. "V mnoha případech není bezdomovectví volbou onoho člověka. Je to asi stejný nesmysl, jako kriminalizovat to, že je někdo nemocný." Mnozí bezdomovci se potýkají s duševními poruchami a závislostí na drogách či alkoholu, ale je mezi nimi i řada těch, kteří skončili na ulici kvůli nesplácení hypotéky a následnému propadnutí chatrnou sociální sítí. Dlouhodobě nezaměstnaný člověk bez domova dostává 22.800 forintů (asi 1800 korun) dávek měsíčně. Ti, kdo jsou ve vládou sponzorovaných pracovních programech, dostávají 54.000 forintů - ovšem za to je těžké si v Budapešti pronajmout byť jen jednu místnost. Související články Stát ve válce s obchodníky s chudobou

