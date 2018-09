Sklizeň předvolebních absurdit a bizáru

MAGAZÍN - Magazín autor: Václav Štefan

Čas šílenství nastal. Předvolební běsnění je v plném proudu a politici nás kvalitně zásobují fůrou groteskní propagace. Pouze pro silné povahy.

Pomalu se blíží podzimní komunální volby a zároveň s nimi i volby třetiny osazenstva Senátu. To momentálně znamená především jednu věc. Český internet i veřejný prostor je doslova zaplaven předvolebními kampaněmi a různorodou propagací jednotlivých hnutí, stran a osobností, které se rozhodly na začátku října ucházet o přízeň voličů. A někdy z toho skutečně bolí hlava.

Na každém druhém rohu se na občany z vývěsek, billboardů a plakátů usmívají politici se svými hesly a sliby. Sociálními sítěmi kolují úderné texty, propagační videa a roztodivné fotografie z jednotlivých kampaní. Jinak řečeno je to naprostá sklizeň pro milovníky bizáru se zvráceným smyslem pro humor, kteří si libují v ironickém obdivování nepovedeného politického marketingu.

A že se ho v těchto měsících v České republice urodilo opravdu hodně. Ať už jde o absurdní politická hnutí mířící do zastupitelstev měst, plakáty graficky vytvořené tak špatně, že vyvolávají nezastavitelný smích, nebo i o konkrétní jedince, nad jejichž rozhodnutím ucházet se o fleky na radnicích nebo ve Valdštejnském paláci se dá pouze zmateně kroutit hlavou.

Boj politických mrtvol

Do Senátu se nám letos rozhodla zamířit opravdu velmi vypečená skvadra, v níž se dá najít snad úplně všechno. Od samozvaného domobrance, přes odsouzeného korupčníka až po partičku neúspěšných kandidátů na post prezidenta.

Do boje se tak pustila bývalá výrazná tvář ČSSD David Rath, který byl nedávno na osm a půl roku nepravomocně odsouzen za korupci (jeho legendární "krabici vína" asi není potřeba připomínat). Rath oficiálně oznámil svou kandidaturu do Senátu skutečně stylově, a to před Litoměřickou vazební věznicí, kde přes rok seděl.

O post se bude ucházet pod vlajkou České suverenity, prakticky bezvýznamného hnutí, které působí spíše jako politický hřbitov než jako politická strana. O tom svědčí i to, že ji vede dnes již takřka zapomenutá bývalá poslankyně a politická turistka Jana Volfová. Kdyby se přesto bývalému středočeskému hejtmanovi povedlo uspět, získá jako senátor trestní imunitu. Sám se ale v rozhovoru pro iDNES nechal slyšet, že by své kolegy požádal o vydání ke stíhání.

ČTĚTE TAKÉ:

Hnutí jednoho pokryteckého muže

David Rath ale není jediná politická mrtvola ze sociální demokracie, která dostala zálusk na návrat do vysoké politiky. V Ostravě, se kterou vlastně nemá vůbec nic společného, se o senátorské křeslo uchází bývalý premiér Jiří Paroubek. Toho i přes protesty a nesouhlas vedení ČSSD z nepochopitelných důvodů podporuje místní stranická buňka. Ostatně není to první Paroubkův pokus o reinkarnaci, zatím ale vždycky pohořel (založil například vlastní stranu LEV 21) a nic nenasvědčuje tomu, že by tentokrát "sexy mozek" dopadl jinak.

Co se absurdity týče, má Paroubek v Ostravě silnou konkurenci, neboť zde kandiduje rovněž entomolog a protiislámský aktivista Martin Konvička. Ten se proslavil jako šéf xenofobních iniciativ jako Islám v ČR nechceme (IVČRN) nebo Blok proti islámu.

O post senátora se ucházel i před dvěma lety v Táboře. Je třeba říct, že tehdy se těšil mnohem větší pozornosti. V srpnu 2016 před podzimními volbami totiž se svými společníky způsobil bugr na Staroměstském náměstí, když si zde hrál na obsazení Prahy Islámským státem. K tomu mu posloužil vojenský džíp, velbloud a makety zbraní. Střelbou z nichž vyvolala partička nemalou paniku mezi turisty a groteskní akci musela zastavit policie. Uvidíme, jestli se svérázný aktivista pokusí o nějakou podobnou performanci i před letošními volbami, jinak si na zapomenutého bojovníka proti islámu jen tak někdo nevzpomene.

Senátní nálož

Svého neobvyklého kandidáta do Senátu má i Prostějovsko, kde se rozhodl o hlasy ucházet Marek Obrtel. Bývalý vojenský lékař na sebe upozornil svou horlivou snahou budovat v Česku domobrany vymezující se proti NATO a adorující Ruskou federaci. Prvně tak vzniklo hnutí "Českoslovenští vojáci v záloze proti válce plánované velením NATO", které se následně rozpadlo.

Nyní Obrtel společně s dalšími podivíny, jako je například samozvaná "honorární konzulka Doněcké lidové republiky" Nela Lisková, vede takzvanou Národní domobranu. Na jejich aktivity dlouhodobě upozorňuje ministerstvo vnitra, jež v nich vidí možnou bezpečnostní hrozbu. Ostatně obranu státu Marek Obrtel tlačí jako hlavní téma i ve svém volebním spotu.

Samostatnou kapitolou jsou kandidáti, které do boje o Valdštejnský palác vyslalo politické hnutí SPD Tomia Okamury. Svoboda a přímá demokracie na sebe upozornila již během loňských voleb do Poslanecké sněmovny, kdy poslanecké posty obsadila opravdu zvláštní Okamurova smečka, o níž do té doby nikdo moc neslyšel.

Do senátních voleb ale SPD vybralo mnohem výraznější a známější osobnosti, které ve společnosti dlouhodobě vyvolávají značné kontroverze. Jako například Ladislava Jakla, věrného spolupracovníka bývalého prezidenta Václava Klause, nebo bývalého ministra zdravotnictví Ivana Davida, který šel tak dlouho doleva, až došel doprava.

Největší absurditou kandidátky SPD je ale lékař Bohdan Kufa na Karvinsku. Ač je jedním z hlavních témat Okamurovců boj proti islámu, tak právě Kufa pracuje v Rehabilitačním sanatoriu Lázně Darkov jako vedoucí lékař pro cizineckou klientelu, což obnáší především arabské zákazníky.

Kufa dokonce natočil video, jak s pozdravem "salam alejkum" zve klienty z Blízkého východu, kde sám přes deset let žil a pracoval. Tedy přesně ty klienty, proti nimž se Tomio Okamura vymezoval například během demonstrativního venčení psů v teplickém parku. Ale na takovéhle pokrytectví si člověk v rámci SPD už tak nějak zvykl.

Již podeváté se o teplé místo ve Valdštejnském paláci uchází skladatel a známý politický outsider Petr Hannig. Již osmkrát jako kandidát na senátora neuspěl a letos navíc výrazně pohořel i v boji o post hlavy státu. Evidentně má ale trpělivost a neztrácí naději. A navíc není jediný, kdo si chce zkusit spravit chuť po prohraném prezidentském klání.

Do senátních voleb tak míří rovněž lékař Marek Hilšer, bývalý diplomat Pavel Fischer, zakládající člen Realistů Jiří Hynek a především bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš, jenž se probojoval až do druhého kola prezidentské volby. Toho navíc na Praze 4 čeká utkání s jeho "nemesis", senátorkou Evou Sykovou, kterou v minulosti po aféře s kmenovými buňkami vystrnadil z Ústavu experimentální medicíny.

Komunální kolotoče

I pohled na kandidátky v komunálních volbách místy stojí skutečně za to. Mezi milovníky internetového bizáru vzbudila vlny smíchu například kandidátka hnutí JAUNER Československo 2018, jež bude bojovat o pražský magistrát. Z většiny se totiž jedná o hnutí lidí spjatých se světem cirkusů, a na kandidátce tak figurují povolání jako "artistka v důchodu", "jezdec v glóbusu smrti" nebo "drezér exotických zvířat".

Podobně na sebe upozornilo i brněnské hnutí Maffie, které je sice částečně recesistické, ale volby myslí vážně. To v případě moravské metropole, kde v minulosti slavilo úspěch rovněž recesistické hnutí Žít Brno, není vlastně žádná novinka. V čele kandidátky Maffie stojí "capo di tutti capi" (šéf všech šéfů), vedle něhož tu najdeme například lidi jako "obráběč kovů v Zetoru alias terminátor", "tanečnice, striptérka alias Katrin" nebo "poradkyně alias velká ryba”.

Pozornosti internetových vtipálků rovněž neuniklo, že v jihočeském Písku zas na radnici míří mladík Ondřej Untermüller. Jméno vám pravděpodobně vůbec nic neřekne, ale možná byste Untermüllera mohli znát jako malého "kluka, který si přišel hrát s kamením" v legendárním skeči z pořadu Ano, šéfe! Zdeňka Pohlreicha.

Marketingové peklo

Krom "výrazných" osobností a hnutí blížící se volby znamenají pochopitelně i příval propagačních materiálů. Někdy to ale působí, jako by se političtí markeťáci načuchali ředidla a své nápady začali tahat z nejhlubšího dna grafických a copywritingových pekel.

Místy to dokonce vypadá, jako by se záměrně předháněli v tom, komu se na internetu za jeho propagaci vysměje více uživatelů, jinak se jen těžko vysvětlují některé počiny.

Jako když se ČSSD v Ústí nad Labem například rozhodne své politiky propagovat stylizované jako superhrdiny.

Nebo když pražští Zelení ze Žižkova porovnávají svého kandidáta Ondřeje Ruta s hollywoodským hercem Ryanem Goslingem.

Případně nápad vzít si ošklivé nehistorické kostýmy mušketýru ušité ze starých potahů na gauče a vyfotit se se sexuologem Radimem Uzlem a herečkou Uršulou Klukovou je jistě dokonalý recept, jak se dostat do Senátu. Tedy aspoň podle týmu Petra Michka z politické strany Moravané.

Hýbající se obrázky

Politici rovněž postupně objevují i to, že na internetu táhnou videa. Úroda předvolebních internetových klipů tak postupně roste a letos jsou k vidění opravdu pořádné perly.

Například kandidátka Simona Horáková se evidentně inspirovala devadesátkovými reklamami na ultra absorpční vložky a v půlce jejího volebního spotu, v němž neřekne ani slovo, tak můžeme sledovat, jak se s bosýma nohama a bílou sukní prochází po pláži a trávě.

Svou troškou do mlýna volebních spotů přispělo i SPD v čele se svou "zpěvačkou" Olivií Žižkovou. Naštěstí je to vážně krátké, i když výživné.

O pořádný náklad a slzy v očích se ale v rámci videí postarala především liberecká ČSSD, kde mají podle všeho v oblibě dramatické fantasy seriály. Možná by ale s tím koukáním na Hru o trůny měli přestat, nebo během toho aspoň moc nepít, aby nevznikaly takovéhle věci.

Výběrem dalších povedených kousků marného politického marketingu se můžete pokochat v galerii výše. Pokud pochopitelně máte odvahu a nemáte na práci něco příjemnějšího, jako se třeba bičovat ostnatým drátem přes záda.

Je ale třeba myslet na to, že to stále nekončí a ještě před sebou máme celý měsíc dalšího přívalu předvolebního bizáru. To nejlepší určitě teprve přijde.