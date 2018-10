Drahoš se stal senátorem v prvním kole, chce se věnovat vzdělávání

Bývalý místopředseda KSČM Josef Skála dnes vyzval předsedu strany Vojtěcha Filipa, aby v reakci na volební výsledky rezignoval. Řekl to v

Obecní a senátní volby podle prezidenta Miloše Zemana nepřinesly žádné zemětřesení. Neočekává ani, že by se vládní koalice ANO a ČSSD kvůli výsledku hlasování otřásla v základech.

Prezident Miloš Zeman nevystoupí s projevem k výročí 17. listopadu, kdy si Česko připomíná studentské protesty proti nacistickému a komunistickému režimu z let 1939 a 1989. Stejně nevystoupil k 50. výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa 21. srpna nebo k 80. výročí podpisu mnichovské dohody, nechystá projev ani k březnovému 80. výročí obsazení Československa nacistickým Německem.

Místopředseda a poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna chce podle médií kvůli výsledku sociální demokracie v komunálních volbách rezignovat na své stranické funkce. Podle prezidenta Miloše Zemana to není přijetí odpovědnosti za volební výsledky, ale zbabělost.

