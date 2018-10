Trapná předvolební videa: Jen pro silné nervy

MAGAZÍN - Magazín autor: Václav Štefan

Poslední dávka předvolebního bizáru je tady. Máte dost silnou vůli na to, abyste zhlédli všechna vskutku pekelná propagační videa politických kandidátů?

Předvolební běsnění se blíží do finále. Konečně budeme rozhodovat o tom, kdo usedne na obecních úřadech, radnicích a ve Valdštejnském paláci. Je tu ale i jedna opravdu smutná zpráva. Tedy smutná minimálně pro lidi s poněkud masochistickými sklony, kteří si libují v aktivním sledování marných politických kampaní (mezi něž se hrdě hlásí i autor tohoto článku).

Posledních několik měsíců nám strany a jejich kandidáti ve velkém servírovali svoji politickou propagandu, která v letošním roce skutečně stála za to. Vznikly úžasné perly, u kterých člověk kroutí hlavou nad tím, zda je autoři skutečně mysleli vážně, nebo si jen ze svých voličů dělají dobrý den. Některá dílka totiž opravdu působí, jako by je stvořil sám ďábel někde v sedmém kruhu pekla, nebo totálně omámený autor absurdních dramat zavřený ve sklepě plném lahváčů a toluenu.

Zvláště propagační videa se letos rozjela v plné kráse. Ostatně žijeme v době, kdy k vytvoření nějakého toho internetového videa bohatě stačí mít jen chytrý telefon a počítač. Na dráhu "úspěšného" autora audiovizuální propagace se dnes může vrhnout každý tydýt. Zažíváme tak podobnou salvu bizáru, jako když před lety druhořadí politici a jejich poradci zjistili, že existuje windowsácké Malování, ve kterém může svoji grafiku tvořit opravdu každý.

Pojďme se tak podívat na ta nejpovedenější (nejšílenější, nejabsurdnější a nejsměšnější) videa, jaká k letošním volbám vznikla. Je třeba předem upozornit, že je to podívaná pouze pro silné povahy, kterým nedělá problém konzumace těžkého politického bizáru. Autor článku nenese žádnou odpovědnost za duševní újmu čtenářů. Pokud po zhlédnutí všech níže uvedených perel skončíte v žalostném pláči v koutě místnosti a budete si chystat provaz (což je dost pravděpodobné), nestěžujte si. Byli jste varováni.

Něco lehčího

Pro jistotu ale stejně raději začneme s něčím lehčím, abyste měli možnost po prvním zhlédnutí od počítače utéct.

Chcete se k volbám svézt limuzínou? Tak to je asi načase se přestěhovat do Chlumce nad Cidlinou a volit tamní Nezávislé. Minimálně podle jejich propagačního videa. Úvodní dialog, který svou uvěřitelností působí jak úryvek z vánoční besídky prvního stupně základní školy, krásně doplňuje celou kvalitu vizuálního zpracování.

Nebojte. Už je to skoro za námi.



via https://t.co/DAMDmrhoSy pic.twitter.com/0sdXiHOyUg — Politický bizár (@PolitickyBizar) 1. října 2018

Je hodonínská komunální politika stejně kalná a špinavá jako voda v řece Moravě? Těžko říct. Jistá si tím nejspíš není ani Volba pro Hodonín, jež původně v propagačním videu slibovala "zvednout stavidla" a politiku pročistit. Následně ovšem propagační video smazala. Díky krásám internetu tento skvost ale úplně nezmizel a najdeme ho zachovaný na twitterovém účtu "Politický bizár".

Tenhle skvost z Hodonína si jistě zamilujete.



Via https://t.co/nUfSsfsy2A pic.twitter.com/b3dEvddm71 — Politický bizár (@PolitickyBizar) September 3, 2018

Pokud máte rádi dramatické filmy, mohl by vás oslovit klip "SPD jede”, s kterým se vytáhl šéf pražské Svobody a přímé demokracie Vítězslav Novák. S takovou peckou si nezadají ani trailery na legendy, jako je Armageddon. Řádná napínavá hudba, rychle létající fotky a na závěr startující raketoplán. Co víc byste ve volebním videu chtěli vidět?

Netěším se až bude po volbách. Přestanou tak vznikat geniální videa jako tohle volební video SPD.



Dramatická hudba, fotky kandidátů v nízkém rozlišení a .... zakončeno odletem raketoplánu. Možná nám tím chtějí naznačit, že se chystají opustit planetu. pic.twitter.com/Sp0hO23cpn — Jie Ťien-ming (@jietienming) September 18, 2018

Šup ven z kontejneru!

Velkou pozornost k sobě na internetu přitáhl Oliver Pospíšil z brněnské ČSSD. Ten se rozhodl vyrazit do volebního boje opravdu svérázným způsobem a natočil dvojici videí, která se na sociálních sítích díky své grotesknosti stala hitem. Sklidil za to především velkou spoustu posměchu, což ale Pospíšil dle svých slov považuje rovněž za úspěch a je rád, že se stal virálním.

Videa, kde na starou paní vybafne z kontejneru, nebo se po Brně honí s černým pasažérem z tramvaje, mu prý přijdou vtipná a netají se tím, že byla přímo jeho nápad. No, vtipná rozhodně jsou, ale asi trochu jiným způsobem, než si pan Pospíšil myslí.

Pražská křeč

Zajímavou kapitolou předvolební kampaně je, co se videí týče, i pražská ODS, která si rovněž vysloužila spoustu pozornosti (a posměchu). Vynecháme-li odlehčující video se starostkou Prahy 2 Janou Černochovou na detektoru lži, které je aspoň produkčně celkem kvalitní, tak tu máme záplavu podivných bizarností spatlaných dohromady ze starých internetových videí.

Pražská ODS si evidentně nastahovala fůru virálních videí z YouTube (která většinou nemají s Českou republikou nic společného a jsou stará několik let), v nichž vystupují různé zvláštní existence, jako například mladík válející se v podroušeném stavu na zemi. K tomu na závěr ODS přidala jen komickou znělku a varování, že takoví lidé půjdou rovněž k volbám a přece je nenecháme, aby rozhodovali za nás. Lacinější to už snad ani být nemohlo.

Pokud máte trpělivost a ještě jste si po předešlých uměleckých kouscích nestačili prostřelit hlavu, tak za podívání z produkce pražské ODS stojí i téměř sedmiminutová balada od Alexandera Bellu a Mapy dopravního teroru o tom, že jezdit po Praze autem je ta nejlepší věc na světě.

Pokud jste zatíženi na antiutopickou tématiku, z Prahy by vás tentokrát od kandidáta do Senátu za Svobodné Michala Malého mohlo zaujmout kraťoučké umělecké video, ve kterém si kandidát trůní v křesílku na stanici metra Křižíkova a kolem něj se míhají arabské nápisy. George Orwell a jeho román 1984 vedle toho jistě blednou závistí.

Proč jen mluvit, když můžeme pět?

V letošním roce se staly velmi populárními i volební písně s klipem. A většina jich skutečně stojí za to. Písničky vám sice o plánech a politických schopnostech kandidátů a hnutí nic moc neřeknou, ale aspoň se máte čemu smát, nebo si krátit dlouhé chvíle - třeba při čekání u zubaře. Některé jsou až vlezle chytlavé a hrají vám v hlavě klidně celý den.

Za celkem roztomilou se dá třeba označit písnička "Hayato má na to!" od internetového komika a písničkáře Quida (autor známých parodií na internetu jako Já volím STB, Tomio Okamura kebab song a podobně), který se rozhodl podpořit kandidáta na senátora za KDU-ČSL Hayata Okamuru.

"Okamura Hayato, pro EU i pro NATO. Japonsky je výkonný a dbá na české zákony. Kdo má být můj senátor, kdo má na zlato? Tenhle Josef Hayato ten prostě má na to!" zní v songu, z něhož prýští vlídný humor a je tak vlezle chytlavý, že si ho začnete sami zničehonic pobrukovat na zastávce a jen tak se ho nezbavíte.

Ve velkém se do své volební písně vrhlo hnutí Praha sobě, a vznikl tak celkem kvalitní klip "Píseň všech Pražanů", kde zazní hlas desítek lidí. Jen škoda, že když se v písni zpívá "nemůžu vyhodit křen do bioodpadu do hnoje", ohánějí se aktéři ve videu místo křenu pastiňákem. Ale co také čekat od měšťáků, že?

ODS Zbraslav se zase vytáhla s naprosto boží písní, kde se například zpívá "Aula Regia Königsaal, kdo by se boje o radnici vzdal? Partaje už leští zbroj, volební se blíží boj." Poslouchá se to moc krásně, člověku se vzrušením až ježí vlasy a úplně slyší to nelítostné řinčení oceli při střetu jednotlivých kandidátů.

Ovšem absolutním pánem předvolebních písní a klipů se bezesporu stal brněnský primátor Petr Vokřál, který obhajuje svůj post a jde do toho skutečně s vervou. Jak můžeme vidět v jeho videu, kde se po moravské metropoli jako vitální mladík prohání s partou krásných slečen, do toho metá salta a zpívá o tom jak nechá Brno pookřát (jako že se jmenuje Vokřál, haha, velmi vtipné!). Člověk si říká, co pana primátora k něčemu takovému vedlo a jestli to má vůbec zapotřebí.

Mimochodem se Vokřálův klip stal perfektním materiálem pro internetové vtipálky, a vznikla tak například velmi trefná parodie, kde byla původní primátorova písnička nahrazena anglickým songem "Big Dick", v němž se dokola zpívá "my dick is big, my dick is very big" (slušně přeloženo "můj penis je velký, můj penis je hodně velký"). Světe div se, tato anglická písnička k Vokřálovu videu a jeho pohybům v něm perfektně sedne, a vyvolává tak nekontrolované záchvaty smíchu.

Respekt!

Pokud jste dočetli až sem, na všechno se poctivě podívali a vaše oči a uši to bez úhony přestály, jistě si zasloužíte nemalý respekt. Letos se naši politici a jejich poradci totiž opravdu snažili. Gratulujeme, jste skutečnými a ctihodnými milovníky politického bizáru.

Možná je trochu škoda, že to už nyní končí a nějakou dobu si od masové politické propagandy oddechneme. Po bolestivých záchvatech smíchu z tančících čí zpívajících politiků se nám jistě začne brzy stýskat.