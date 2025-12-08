Velikost bot může prozradit délku vašeho života
8. 12. 2025 – 14:51 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Na některé teorie si člověk ťuká na čelo… a přesto je musí dočíst až do konce. Jedna z nich pochází ze Švédska a tvrdí, že velikost našich bot může souviset s délkou života. Zní to bizarně? Ano. Ale právě proto se o ní mluví po celém světě.
A překvapivě — data v ní opravdu něco ukazují.
Co vlastně Švédové zkoumali?
Tým epidemiologa Dr. Hanse Björse porovnal stovky tisíc lidí napříč Švédskem. Nešlo o horoskopy ani o pověry.
Experti spojili:
- věk dožití
- zdravotní stav
- a velikost bot
A hledali vzorce. Ne příčiny - jen souvislosti.
Dr. Björs vysvětluje jednoduše: „Velikost boty nesouvisí s konkrétní nemocí. Ale určité trendy se v populaci objevují.“ A právě ty zaujaly veřejnost i média.
Co tedy studie ukazuje?
U žen nejdéle žijí ty, které nosí boty ve velikosti 38.
Průměr? 78 až 84 let.
Naopak ženy s velikostí 35 se podle statistiky dožívají nejnižších hodnot — 64 až 69 let.
U mužů vychází nejlépe velikost 42.
Tam je rozpětí 75 až 82 let.
Velikosti na krajích škály — tedy hodně malé nebo hodně velké nohy — vykazují podle dat nižší průměrné dožití.
Je to osud? Ne. Statistika.
Výsledky jsou fascinující, ale vědci sami prosí: berte je s rezervou.
Proč by vůbec velikost boty mohla s délkou života souviset?
Ne proto, že by delší chodidlo = delší život.
Jde spíš o to, že velikost nohy může odrážet určité biologické a růstové faktory, jako je:
- pubertální vývoj,
- hormonální rovnováha,
- výživa v dětství,
- genetika.
A právě ty mohou mít vliv na pozdější zdraví.Ale to je stále jen hypotéza — nikdo netvrdí, že vám osud stojí v botníku.
A tady je ona slavná tabulka
Ženy
35 → 64–69 let
36 → 70–76 let
37 → 77–82 let
38 → 78–84 let
39 → 73–75 let
40 → 70–72 let
41 → 67–70 let
42 → 66–69 let
Muži
38 → 66–69 let
39 → 67–72 let
40 → 72–75 let
41 → 73–77 let
42 → 75–82 let
43 → 74–79 let
44 → 67–72 let
45 → 66–69 let
Verdikt vědců: Klid, žít budete podle sebe, ne podle bot
Švédští epidemiologové zdůrazňují:
„Velikost boty není osudem. Člověk může žít mnohem déle, pokud pečuje o své zdraví.“
To znamená:
- pravidelný pohyb,
- vyrovnaná strava,
- dostatek spánku,
- méně stresu,
- a péče o kardiovaskulární zdraví.
Statistika je jen zrcadlo — ne věštírna.
Proč nás to tak fascinuje?
Protože je to hra. A také zvědavost.A taky proto, že každý z nás v sobě trochu doufá, že odpověď na dlouhověkost je jednodušší, než se zdá.Možná jednou bude. Ale dnes platí staré dobré pravidlo: Boty vás nedefinují. Ale to, jakým směrem v nich jdete, ano.