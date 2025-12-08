Dnes je pondělí 8. prosince 2025., Svátek má Květoslava
Velikost bot může prozradit délku vašeho života

8. 12. 2025 – 14:51 | Magazín | Jana Szkrobiszová

zdroj: Freepik.com
Na některé teorie si člověk ťuká na čelo… a přesto je musí dočíst až do konce. Jedna z nich pochází ze Švédska a tvrdí, že velikost našich bot může souviset s délkou života. Zní to bizarně? Ano. Ale právě proto se o ní mluví po celém světě.

A překvapivě — data v ní opravdu něco ukazují.

Co vlastně Švédové zkoumali?

Tým epidemiologa Dr. Hanse Björse porovnal stovky tisíc lidí napříč Švédskem. Nešlo o horoskopy ani o pověry.

 Experti spojili:

  • věk dožití
  • zdravotní stav
  • a velikost bot

A hledali vzorce. Ne příčiny -  jen souvislosti. 

Dr. Björs vysvětluje jednoduše: „Velikost boty nesouvisí s konkrétní nemocí. Ale určité trendy se v populaci objevují.“ A právě ty zaujaly veřejnost i média.

portrait-male-personal-shopper-working zdroj: Freepik.com

Co tedy studie ukazuje?

U žen nejdéle žijí ty, které nosí boty ve velikosti 38.

Průměr? 78 až 84 let.

Naopak ženy s velikostí 35 se podle statistiky dožívají nejnižších hodnot — 64 až 69 let.

U mužů vychází nejlépe velikost 42.

Tam je rozpětí 75 až 82 let.

Velikosti na krajích škály — tedy hodně malé nebo hodně velké nohy — vykazují podle dat nižší průměrné dožití.

Je to osud? Ne. Statistika.

Výsledky jsou fascinující, ale vědci sami prosí: berte je s rezervou.

Proč by vůbec velikost boty mohla s délkou života souviset?

Ne proto, že by delší chodidlo = delší život.

Jde spíš o to, že velikost nohy může odrážet určité biologické a růstové faktory, jako je:

  • pubertální vývoj,
  • hormonální rovnováha,
  • výživa v dětství,
  • genetika.

A právě ty mohou mít vliv na pozdější zdraví.Ale to je stále jen hypotéza — nikdo netvrdí, že vám osud stojí v botníku.

A tady je ona slavná tabulka

Ženy

35 → 64–69 let

36 → 70–76 let

37 → 77–82 let

38 → 78–84 let

39 → 73–75 let

40 → 70–72 let

41 → 67–70 let

42 → 66–69 let

Muži

38 → 66–69 let

39 → 67–72 let

40 → 72–75 let

41 → 73–77 let

42 → 75–82 let

43 → 74–79 let

44 → 67–72 let

45 → 66–69 let

middle-aged-sportsman-pointing-his-biceps zdroj: Freepik.com

Verdikt vědců: Klid, žít budete podle sebe, ne podle bot

Švédští epidemiologové zdůrazňují:

Velikost boty není osudem. Člověk může žít mnohem déle, pokud pečuje o své zdraví.

To znamená:

  • pravidelný pohyb,
  • vyrovnaná strava,
  • dostatek spánku,
  • méně stresu,
  • a péče o kardiovaskulární zdraví.

Statistika je jen zrcadlo — ne věštírna.

Proč nás to tak fascinuje?

Protože je to hra. A také zvědavost.A taky proto, že každý z nás v sobě trochu doufá, že odpověď na dlouhověkost je jednodušší, než se zdá.Možná jednou bude. Ale dnes platí staré dobré pravidlo: Boty vás nedefinují. Ale to, jakým směrem v nich jdete, ano.

Tagy:
zeny muzi boty velikost délka života
Zdroje:
citymagazine.si, futurepatient.co.uk, anklefootmd.com
Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

