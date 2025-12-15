Dnes je pondělí 15. prosince 2025., Svátek má Radan a Radana
15. 12. 2025 – 16:42 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Nemocných s infekcemi za týden přibylo o pětinu, je chřipková epidemie
zdroj: Profimedia
Nemocných s infekcemi dýchacích cest přibylo podle údajů Státního zdravotního ústavu (SZÚ) za týden skoro o pětinu, šíří se hlavně chřipka typu A.

Nemocných bylo v uplynulém týdnu 1486 na 100.000 obyvatel, což podle hlavní hygieničky Barbory Mackové odpovídá chřipkové epidemii. Uvedla to v dnešní tiskové zprávě.

"Počty nemocných akutními respiračními infekcemi se zvyšují ve všech krajích a ve všech věkových skupinách, nejvíce u dětí ve věku šest až 14 let," uvedl vedoucí Oddělení epidemiologie infekčních nemocí SZÚ Jan Kynčl. Nejvyšší nemocnost byla minulý týden v Karlovarském a Jihomoravském kraji.

Hlavní hygienička vyzvala k dodržování opatření, která šíření respiračních nákaz brání, jako je zakrývání úst při kašli nebo nošení roušek či respirátorů. "Nekašlejme a nekýchejme kolem sebe bez zakrytí úst a nosu jednorázovým kapesníkem nebo aspoň předloktím," uvedla. Roušky a respirátory jsou podle ní vhodné hlavně při návštěvách zdravotnických zařízení, v hromadné dopravě nebo v nákupních centrech.

Akutní respirační infekce v ČR (ARI):

Týden Datum Počet případů ARI na 100.000 obyvatel Změna proti předchozímu týdnu
50. týden od 8. 12.

1486

 + 20 %
49. od 1.12.

1242

 + 15,2 %
48. od 24. 11.

1078

 + 25 %
47. od 17. 11.

862

 - 8,2
46. od 10. 11.

939

 + 0,75
45. od 3. 11. 932 + 22,3
44. od 27. října 762 -28,7
43. od 20. října 1069 + 8,6 %
42. od 13. října 984 - 9 %
41. od 6. října 1081 + 1,7 %

Zdroj: Státní zdravotní ústav

