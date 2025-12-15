Nemocných s infekcemi za týden přibylo o pětinu, je chřipková epidemie
15. 12. 2025 – 16:42 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Nemocných s infekcemi dýchacích cest přibylo podle údajů Státního zdravotního ústavu (SZÚ) za týden skoro o pětinu, šíří se hlavně chřipka typu A.
Nemocných bylo v uplynulém týdnu 1486 na 100.000 obyvatel, což podle hlavní hygieničky Barbory Mackové odpovídá chřipkové epidemii. Uvedla to v dnešní tiskové zprávě.
"Počty nemocných akutními respiračními infekcemi se zvyšují ve všech krajích a ve všech věkových skupinách, nejvíce u dětí ve věku šest až 14 let," uvedl vedoucí Oddělení epidemiologie infekčních nemocí SZÚ Jan Kynčl. Nejvyšší nemocnost byla minulý týden v Karlovarském a Jihomoravském kraji.
Hlavní hygienička vyzvala k dodržování opatření, která šíření respiračních nákaz brání, jako je zakrývání úst při kašli nebo nošení roušek či respirátorů. "Nekašlejme a nekýchejme kolem sebe bez zakrytí úst a nosu jednorázovým kapesníkem nebo aspoň předloktím," uvedla. Roušky a respirátory jsou podle ní vhodné hlavně při návštěvách zdravotnických zařízení, v hromadné dopravě nebo v nákupních centrech.
Akutní respirační infekce v ČR (ARI):
|Týden
|Datum
|Počet případů ARI na 100.000 obyvatel
|Změna proti předchozímu týdnu
|50. týden
|od 8. 12.
|
1486
|+ 20 %
|49.
|od 1.12.
|
1242
|+ 15,2 %
|48.
|od 24. 11.
|
1078
|+ 25 %
|47.
|od 17. 11.
|
862
|- 8,2
|46.
|od 10. 11.
|
939
|+ 0,75
|45.
|od 3. 11.
|932
|+ 22,3
|44.
|od 27. října
|762
|-28,7
|43.
|od 20. října
|1069
|+ 8,6 %
|42.
|od 13. října
|984
|- 9 %
|41.
|od 6. října
|1081
|+ 1,7 %
Zdroj: Státní zdravotní ústav