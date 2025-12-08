Dnes je pondělí 8. prosince 2025., Svátek má Květoslava
Jaká barva patří právě vám? Měsíc narození odhaluje odstín, který přináší domovu klid i hojnost

8. 12. 2025 – 19:25 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Jaká barva patří právě vám? Měsíc narození odhaluje odstín, který přináší domovu klid i hojnost
zdroj: Freepik.com
Možná máte oblíbenou barvu už odmala. Možná vás to táhne k určitému odstínu pořád dokola -  v oblečení, dekoracích nebo při vybírání doplňků do bytu. A možná to vůbec není náhoda.

Podle symboliky barev a starých tradic totiž každý měsíc narození nese svou vlastní energii. Ta se samozřejmě může odrazit i v prostředí, ve kterém žijeme. Nejde o trendy, ale o vibraci, která s námi rezonuje.

Když svou barvu do interiéru vpustíte, prostor začne působit přirozeněji. Najednou uklidníte svou mysl, zjemníte atmosféru a podpoříte to, co vám je vlastní -  od kreativity po stabilitu či radost.

Jak tedy vypadá barevný průvodce pro jednotlivé měsíce?

interior-decor-furniture-inspired-by-fruits-vegetables zdroj: Freepik.com

Leden – granátová pro sílu a stabilitu

Lidé narození v lednu potřebují domov, který hřeje, objímá a vytváří pocit jistoty. Granátová, vínová a merlotová vnáší do prostoru hloubku i noblesu.

Nejvíce se hodí do:

  • jídelen,
  • knihoven,
  • koutů určených k odpočinku.

Je to barva, která říká: „Jsem doma.“

Únor – ametystová pro klid duše

Ametystová paleta -  od levandule po jemné šeříkové tóny -  zklidňuje emoce a zpomaluje ruch dne. Skvělá volba do ložnic nebo pracovny, kde potřebujete čistou hlavu a měkkou energii.

Březen – akvamarín pro lehkost

Akvamarín otevírá prostor jako jarní vzduch. Tahle barva se nejlépe vyjímá v menších místnostech, kterým dodá světlo a pocit volnosti. Skvěle ladí s pískovým dřevem nebo proutěnými doplňky.

shiny-colorful-glitter-festive-background zdroj: Freepik.com

Duben – diamantová čistota

Bílá, šedá, ledová stříbrná to je elegance dubnových duší. Minimalistická paleta, která zvýrazní světlo a vnese řád i tam, kde ho v životě zrovna nemáte. Skvělá do koupelen, předsíní a moderních kuchyní.

Květen – smaragdová pro růst a hojnost

Jedna z nejsilnějších barev roku. Smaragdová přináší do domova klid, ale zároveň vitalitu -  jako jarní příroda po dešti.

Hodí se do:

  • domácích pracoven,
  • kuchyní,
  • míst, kde se chcete soustředit a zároveň rozvíjet.
Červen – perleťová pro jemnost a ženskost

Bílá s kapkou růžové, odstíny mušlí, perleť, mléčný tón. Ideální do ložnic, koupelen a relaxačních zón. Uklidňuje, otevírá srdce a přináší pocit něhy.

Červenec – rubínová pro radost a energii

Rubínové červené tóny rozzáří prostor a povzbudí náladu. Jsou skvělé pro lidi, kteří milují společnost.

Zkuste rubín do:

  • obýváku,
  • jídelny,
  • nebo třeba na jednu výraznou stěnu.

Srpen – peridot pro lehkost a hravost

Citrusově svěží odstíny žlutozelené probouzejí kreativitu. Hodí se do dětských pokojů, kuchyní i pracovních koutů.

pillow-sofa-chair zdroj: Freepik.com

Září – safír pro hloubku myšlení

Safírová a temně modrá přinášejí stabilitu, koncentraci a noblesu. Skvělé do knihoven, domácích kanceláří nebo předsíní. Modrá v této podobě uklidňuje, ale zároveň dodává vážnost.

Říjen – turmalín pro eleganci

Růžový turmalín je teplý, sytý, elegantní. Skvěle funguje na textiliích - polštáře, závěsy, čelo postele.  V interiéru působí luxusně, ale ne okázale.

Listopad – citrín pro optimismus

Citrínová žlutá přináší světlo i do těch nejšedivějších dnů.Hodí se tam, kde je třeba povzbudit náladu a odlehčit prostor:

  • kuchyně,
  • obývací pokoje,
  • čtenářské kouty.

blue-couch-with-plant-side-it zdroj: Freepik.com

Prosinec – tyrkysová pro radost

Tyrkysová probouzí vnitřní dítě, hravost i lehkost. Může být odvážná, ale odmění vás zářivou atmosférou. Kuchyňský ostrůvek, koupelnové skříňky, ale i vchodové dveře v tyrkysu vypadají úžasně.

Proč to funguje?

Barvy nejsou jen vizuální volba. Nesou emocionální náboj, který dokáže zjemnit, oživit nebo sjednotit prostor. A když barva odpovídá vašemu měsíci narození, většinou se v ní jednoduše cítíte… doma.

Je to jako naladit rádio na správnou frekvenci — všechno začne dávat smysl.

Tagy:
byt dům narození design barvy Měsíc
Zdroje:
eppi.cz, artisan.cz, ecolor.cz
Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

Vědci kritizují záměr vlády snížit pro příští rok částku na výzkum o 790 mil. Kč

