Falešná charita znovu útočí: podvodníci obcházejí domovy seniorů
15. 12. 2025 – 13:21 | Zprávy | Anna Pecena
Podvodníci se opět vydávají za dobročinné organizace a zvoní u dveří důchodců. Policie hlásí nárůst případů a varuje: jde o jeden z nejsofistikovanějších triků posledních měsíců.
Jak nový trik funguje
Scénář je vždy podobný. Neznámý člověk zazvoní, v ruce desky s papíry, někdy reflexní vesta, jindy jen vizitka s logem, které budí důvěru. Mluví rychle, zdvořile a snaží se navodit dojem naléhavé situace. Tvrdí, že sbírá peníze na léčbu dítěte, na provoz útulku, pomoc po požáru nebo dokonce na humanitární projekt v zahraničí.
Důchodci, kteří mají přirozenou tendenci pomáhat, jsou pro podvodníky ideální cílová skupina. Stačí malá chvíle váhání, a už otevírají peněženku, aniž by si ověřili, s kým mají tu čest. Na místě bývá vyžadována hotovost a podvodníci zdůrazňují, že sbírka je časově omezená a je třeba přispět ihned. To je signál, že něco není v pořádku.
Tiché ovládání: psychologie nátlaku
Využívá se jednoduché taktiky: šok, spěch a pocit viny. Pokud senior odmítne, podvodník neváhá připomenout, že jde o nemocné dítě nebo zvíře, čímž vzbudí silnou emoci. Někteří se dokonce ohrazují, že už přispěli sousedé, čímž vytvářejí tlak, aby se důchodce necítil jako jediný, kdo nepomohl.
Některé případy zachycené policií ukazují, že podvodníci chodí v párech – jeden mluví, druhý sleduje okolí a zajišťuje rychlý ústup. Jde o profesionální taktiku, která má minimalizovat riziko odhalení.
Jak se bránit a kde si vše ověřit
Skutečné charitativní organizace téměř nikdy nevybírají peníze podomně. Pokud ano, mají oficiální povolení, průkaz, pečetě na zapečetěné kasičce a především možnost ověření online. Nejjednodušší rada zní: nepouštět podomní „dobrovolníky“ do bytu, nedávat jim hotovost a vše si ověřit na internetu nebo telefonicky.
Policie pravidelně informuje o nových formách podvodů a zveřejňuje varování i popisy aktuálních případů:
Pokud máte podezření, že jste narazili na falešnou charitu, zavolejte ihned na linku 158 nebo to nahlaste obecní policii. Čím dříve se informace dostane do systému, tím větší šance je, že podvodníci budou vypátráni. Seniorům tak lze ušetřit nejen peníze, ale i zbytečný strach.