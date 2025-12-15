Havlíček chce kromě snížení cen energií připravit antibyrokratický zákon
15. 12. 2025 – 17:40 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Staronový ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) chce kromě snížení cen energií připravit antibyrokratický zákon nebo zákon o start-upech.
Chce mít také zmocněnce pro umělou inteligenci a pro technické vzdělávání. Řekl to dnes novinářům po uvedení do funkce. Z úřadu chce učinit podle svých slov prvoligové ministerstvo.
"Ministerstvo průmyslu a obchodu se opět musí stát klientsky orientovaným resortem, který bude sloužit lidem, živnostníkům a podnikům," uvedl Havlíček. "Bude se tady opět svítit. Budu tady opět od nevidím do nevidím," řekl ministr, který úřad vedl v letech 2019 až 2021.
Mezi svými prioritami Havlíček jmenoval také pokračování podpory výroby elektrické energie v jaderných elektrárnách včetně malých modulárních reaktorů. "Kloníme se k tomu, že budeme pokračovat v Temelínu," uvedl ministr.
V případě státní podpory výstavby Jaderné elektrárny Dukovany Havlíček neočekává, že bude reálné její schválení Evropskou komisí do konce příštího roku, což umožní nedržet v rozpočtu na příští rok slíbených 18 miliard korun.
Havlíček zopakoval úmysl nové vlády přesunout poplatky podporovaných zdrojů energie (POZE) ze spotřebitelů na stát, což bude představovat výdaj ve výši 17 miliard korun. Cena energie pro běžného zákazníka by se měla snížit o deset procent, řekl ministr.
Havlíček chce rovněž docílit většího zapojení českých firem do realizace tuzemských zakázek. S bankami včetně České národní banky chce projednat, aby znovu začaly fungovat záruční mechanismy pro podnikatele. Podle ministra už rok nefungují, což pokládá za nepřijatelné. Staronový ministr zmínil rovněž přípravu stavebního zákona a prolomení limitů na těžbu štěrku a stavebního kamene.