Zpátky k urnám: Začalo druhé kolo voleb do Senátu

Ve 14:00 v pátek začalo finále letošních senátních voleb. Lidé v něm rozhodnou nejen o obsazení 25 senátorských křesel, ale i o tom, jak silnou většinu bude mít v Senátu opozice. Svými hlasy předurčí také to, kdo povede horní komoru do příštích senátních voleb za dva roky.

Voliči už před týdnem v prvním volebním kole rozhodli o tom, že vládní ANO a ČSSD většinu v jednaosmdesátičlenném Senátu mít nebudou ani s podporou komunistů. Sociální demokraté navíc pravděpodobně neobhájí pozici nejsilnější senátorské frakce a s ní spojené právo nominovat předsedu horní komory. Neočekává se, že by nejsilnější klub mohlo mít hnutí ANO, z jehož deseti finalistů jen jeden vyhrál úvodní kolo.

K nejsilnějším budou zřejmě patřit kluby KDU-ČSL a STAN, které mohou mít až 18 členů, a klub ODS, který díky 11 finalistům může mít až 17 členů. ČSSD má ve finále pět zástupců, reálně může pomýšlet na úspěch dvou z nich. ANO se šesti senátory pravděpodobně početně příliš neposílí. Nejméně početnou pětičlennou frakcí by mohl zůstat klub Senátor 21.

Zda a kým bude předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD) vystřídán, bude záležet nejen na výsledku voleb, ale i na povolebních dohodách senátorských frakcí. Ovlivnit to mohou také nezávislí senátoři či zástupci menších uskupení podle toho, ke kterému klubu by se případně připojili.

Mezi případnými adepty na vedení horní komory jsou podle dosavadních informací předseda evropského výboru Václav Hampl (za KDU-ČSL), místopředseda Senátu Jiří Šesták (za STAN), pokud obhájí mandát na Českobudějovicku, nebo předseda senátorů ODS Miloš Vystrčil.

Hlasovat se bude dnes do 22:00, po noční přestávce pak v sobotu od 08:00 do 14:00. Hlasovací lístky se jmény finalistů lidé dostanou ve volebních místnostech. Výsledky by podle zkušeností z předchozích senátních voleb mohly být známy do tří hodin po sobotním uzavření volebních místností.

Volit senátory budou moci lidé na stejných místech, kde před týdnem vybrali 50 nynějších finalistů. V Praze 4 a na Vsetínsku si lidé již v prvním kole za senátory určili nově Jiřího Drahoše (za STAN) a opětovně Jiřího Čunka (KDU-ČSL).

Finále senátních voleb se tak týká zhruba 2,55 milionu voličů. Minulý pátek a sobotu přišlo senátory vybírat 42 procent. Účast ovlivnily souběžně pořádané obecní volby, v senátním finále bývá zájem voličů nižší. Nejvyšší účast ve druhém kole senátních voleb byla zatím v roce 2002, kdy přišlo hlasovat 32,55 procenta voličů. Nejnižší byla před dvěma lety, kdy finále rozhodlo jen 15,38 procenta voličů.

Výsledky voleb bude zveřejňovat Český statistický úřad na volebním webu průběžně podle toho, jak je dostane od volebních komisí. Výsledky v pondělí projedná Státní volební komise, oficiální podobu mají dostat až v úterý zveřejněním ve Sbírce zákonů.