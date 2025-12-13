Dnes je sobota 13. prosince 2025., Svátek má Lucie
Meteorologové zveřejnili předpověď na celou zimu. Zcela se vymyká dosavadním předpokladům

13. 12. 2025 – 6:00 | Magazín | BS

zdroj: Profimedia.cz
Model vývoje počasí po celé zimní období pravděpodobně moc lidí nepotěší.

Evropské centrum pro střednědobou předpověď počasí přišlo s pravděpodobnostními výhledy vývoje teplot na celou zimu. Na ladovskou zimu se moc nechystejte: Pokud všechno proběhne podle modelů, čekají nás spíše nadprůměrné teploty a příznivci pravého zimního počasí přijdou zkrátka.

Podle odborníků ze zmíněného centra zavládnou v lednu nad střední Evropou nadprůměrné teploty s více než 70% pravděpodobností. Teplotní nadprůměr pak v únoru a březnu nastane s pravděpodobností více než 60 %.

Kompletně opačná situace panuje nad Severní Amerikou: Prakticky stejné šance pro teplotní podprůměr. Za situaci může rozdvojení polárního víru. Jedno ze dvou nových jader se přesunulo nad Kanadu, což znamená, že kontinent pravděpodobně sevře arktická zima.

Počasí u nás pak silně závisí právě na chování druhého víru. Pokud se udrží stabilní, můžeme čekat teplo. Kdyby ale měl zeslábnout, modely předpovídající nadprůměrné teploty se nemusí vyplnit a místo toho mohou udeřit kruté mrazy i u nás.

První citelné ochlazení meteorologové zatím předpovídají na dny okolo 20. prosince. V lednu by se ale mělo zase oteplit. Opět to ale velmi zásadně závisí na chování polárního víru.

Zdroje:
euronews.com, ecmwf.int
