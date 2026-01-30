Nikdo nevěřil, že to dokáže. Dnes patří mezi česká herecká jména, která prorazila v Hollywoodu
30. 1. 2026 – 14:10 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Z Českých Budějovic do světa – příběh Karla Rodena je důkazem, že jen talent nestačí.Herec, který začínal v divadlech a malých televizních rolích, se postupně vypracoval až ke klíčovým postavám v mezinárodních blockbusterech jako Hellboy či Bourneův mýtus. A překonal přitom pochybnosti kritiků.
Narodil se 18. května 1962 v Českých Budějovicích v herecké rodině – herectví ho tak obklopovalo odmalička. Po studiích na DAMU v Praze se vrhl na divadelní jeviště a později do televize a filmu.
Jeho kariéra ale nebyla přes noc – Roden dlouho sbíral zkušenosti v divadle i menších televizních rolích, než se prosadil na větší scéně.
Když přišla Hollywood – nikdo si ho nevsadil
Když se Karel Roden v 90. letech začal objevovat v zahraničních produkcích, málokdo tehdy mluvil o „českém herci, který prorazí v Hollywoodu“. Začátky byly skromné a často zaškatulkované – menší role východoevropských typů, padouchů nebo mužů s tvrdým přízvukem. Právě tyto role ale Rodenovi otevřely dveře do světa, který byl do té doby pro české herce spíš snem než reálnou metou.
Postupně se objevoval po boku velkých jmen: ve filmu 15 Minutes s Robertem De Nirem, v akčním thrilleru Blade II, v Bulletproof Monk a především v kultovním Hellboyovi režiséra Guillerma del Tora. Následoval i Bourneův mýtus s Mattem Damonem. Nebyl to raketový vzestup ani pohádkový příběh o objevení přes noc. Spíš dlouhá, vyčerpávající cesta, během níž si musel respekt vydobýt rolí po roli.
Herecké mistrovství stvrzené Českými lvy
Zatímco v zahraničí si budoval pověst charismatického a nekompromisního herce, doma se z Karla Rodena stal bez debat jeden z pilířů českého filmu. Dvakrát získal Českého lva – za hlavní role ve filmech Hlídač č. 47 a Masaryk.
Právě role Tomáše Garrigua Masaryka potvrdila, že Roden dokáže unést nejen psychologicky náročné charaktery, ale i historickou odpovědnost postavy, kterou má české publikum hluboce zapsanou v paměti. Kritici se shodovali, že nejde o imitaci ani heroizaci, ale o civilní, vnitřně silné herectví.
Není náhodou, že patří k pravidelným hostům tuzemských filmových festivalů a jeho práce je dlouhodobě oceňována nejen publikem, ale i odbornou kritikou.
Znáte ho i z televize a seriálů
Vedle filmu se Roden opakovaně vracel i k televizní tvorbě. Objevil se v celé řadě inscenací a seriálů – od Druhého dechu až po psychologicky laděný seriál Terapie, kde znovu potvrdil, že mu sedí role postav na hraně, vnitřně rozbitých, ale lidských.
Právě v seriálové tvorbě se ukazuje jeho schopnost pracovat s detailem, tichem a napětím – bez potřeby velkých gest.
Nevyhledává bulvár, ale stále točí
Ani dnes Karel Roden nezmizel ze scény. Objevuje se ve velkých filmových projektech, jako jsou historické velkofilmy Jan Žižka nebo Il Boemo, a zároveň přijímá role v seriálech i komerčních zakázkách. Ne proto, že by musel, ale proto, že si pečlivě vybírá projekty, které mu dávají smysl.
Z osobního života si dlouhodobě drží odstup od médií. Nevyhledává bulvár, nemluví o soukromí víc, než je nutné, a i v posledních letech je známý tím, že dává přednost klidu, rodině a práci před veřejnou exhibicí. Víme, že žije po boku zubařky Laury Čekanové na vlastním zámku, který rekonstruuje. Právě tahle zdrženlivost z něj dělá jednu z mála osobností, u nichž má pojem „herecká autorita“ stále reálný obsah.
A zatímco řada herců po mezinárodním úspěchu ztratí pevnou půdu pod nohama, Roden si ji dokázal udržet. Doma i v zahraničí. Navzdory pochybnostem, které ho provázely od samého začátku.