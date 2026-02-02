Dnes je pondělí 2. února 2026., Svátek má Nela
2. 2. 2026 – 18:31 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Maďarsko napadlo u Soudního dvora EU zákaz dovozu ruského plynu
Péter Szijjártó, maďarský ministr zahraničních věcízdroj: Profimedia
Maďarsko napadlo u Soudního dvora Evropské unie nařízení, které počítá s postupným zákazem dovozu ruského plynu do EU.

Požaduje, aby soud toto nařízení zrušil. Uvedl to dnes maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó. Záměr podat proti tomuto zákazu žalobu avizovalo rovněž Slovensko.

Maďarsko a Slovensko, které hlasovaly proti přijetí nařízení, argumentují mimo jiné tím, že zákaz dovozu ruského plynu je v podstatě sankcí, takže vyžaduje jednomyslné schválení.

Szijjártó dnes na síti X uvedl, že bez ruského plynu a ropy nelze zajistit energetickou bezpečnost Maďarska a udržet nízké náklady na energii pro maďarské rodiny. "K dispozici jsou pouze dražší a méně spolehlivé alternativy," napsal.

Členské státy Evropské unie začátkem minulého týdne definitivně schválily nařízení, podle kterého dovoz zkapalněného zemního plynu (LNG) z Ruska skončí nejpozději k 1. lednu 2027, zatímco dovoz potrubního plynu z Ruska bude za určitých podmínek možný nejpozději do 1. listopadu 2027.

Návrh prošel, ačkoliv proti hlasovali ministři ze Slovenska a z Maďarska. S ohledem na zvolenou proceduru přijímání tohoto dokumentu nebyl k jeho schválení potřebný jednomyslný souhlas.

Evropský komisař pro energetiku Dan Jörgensen dnes podle agentury Reuters uvedl, že schválený zákaz je po právní stránce v naprostém pořádku. Dodal, že zákaz zabrání Rusku využívat energetický průmysl k vydírání členských států EU.

Tagy:
soud Rusko Vláda EU plyn Maďarsko obchod
Zdroje:
ČTK

