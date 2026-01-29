Tahle chyba z vás udělá na fotkách unaveného člověka. A make-up to nezachrání, tvrdí profesionální vizážista
29. 1. 2026 – 12:05 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Make-up je mnohem víc než jen kosmetický doplněk, je to technika, kterou dokáže čtecí kamera i ostré jevištní světlo odhalit nebo zkrášlit. A právě tady se většina lidí trápí: to, co doma v koupelně vypadá perfektně, může na jevišti nebo pod blesky fototechniky vypadat unaveně, rozmazaně nebo ploše.
Profesionální vizážista, choreograf, vizuální tvůrce a odborník na líčení pro foto a video, Martin Goga, vysvětluje rozdíly, které většina make-up tipů opomíjí a proč nezáleží jen na značce, ale na přístupu.
Náš specialista mluví z praxe
Začít správně znamená vědět, kdo vám radí. A právě proto je dobré znát jméno Martin Goga – vizážista a fotograf, který přemýšlí o make-upu jinak než většina lidí v oboru. Nevidí ho jako samostatnou vrstvu navíc, ale jako součást celého vizuálního příběhu. Těla, pohybu, světla i kamery. Líčení podle něj musí „žít“ v každém záběru, fungovat v dynamice i v detailu a podporovat osobnost člověka před objektivem.
Několik let stál u vizuální podoby australské kosmetické značky pro český trh, kde měl jako kreativní ředitel na starosti vše od prvního nápadu až po finální obraz. Kampaně sám líčil, fotil i produkoval a pomohl vybudovat značce silnou vizuální identitu i důvěru žen, které si díky jeho práci zamilovaly i přírodní dekorativní kosmetiku.
Právě proto je jeho přístup praktický, promyšlený a vždy přizpůsobený konkrétní situaci, ve které se člověk nachází. Nejde o teorii, ale o zkušenost. A ruku na srdce – co je víc než odborník, který mluví přímo z praxe.
Make-up není maska. Je to technika, světlo a psychologie
To, co funguje „naživo“ nebo ve dne, nesedí automaticky pod ostrými světly fotoaparátu nebo na jevišti a důvod je prostý: různé podmínky světla mění to, jak pleť vnímáme.
- Jeviště vs. kamera: Make-up pro jeviště je obvykle silnější, silně konturovaný a výrazný, aby se rysy neztratily pod velkými reflektory. Kamera naopak vyžaduje jemnější, více propracované provedení, protože HD záběry zachytí každý detail.
- Focení: Fotografie jsou nejkrutější formou – vyžadují precizní vrstvení a práci s texturou pleti, jinak může make-up vypadat „ploše“ nebo přepudrovaně.
Tento rozdíl je často důvodem, proč lidé vypadají na fotkách unaveně, i když se doma líčili podle nejlepších návodů.
Proč na fotkách vypadáme „vyhasle“ (i když se tak necítíme)?
Martin upozorňuje, že základní chyby nejsou v „špatném produktu“, ale v logice vrstvení a kontrastu:
- Oči a energie: Fotka nevidí jen pigment – vidí energetický impulz z očí. Bez toho může i perfektní pleť působit unaveně.
- Jednolitý obličej: Bez jemného kontrastu a strategického světla se obličej jeví jako bez hloubky – a to je typický „únava efekt“.
- Příliš těžké krytí: Větší množství produktu může na fotkách vypadat jako maska. Profesionálové doporučují používat korektor lokálně, jen tam, kde je opravdu potřeba, a vrstvy lehce zafixovat.
Make-up, co přežije tanec, pot i žhavá světla
Podle Martina vůbec nejde o to mít „nejdražší makeup“, ale umět jej „nastavit“ tak, aby fungoval:
Co rozhoduje nejvíc:
- tenké vrstvy místo jedné tlusté, pozor na blending, vše musí byt hladce propojené
- kontrola textury – použití pudru nebo setting spreje pomáhá udržet vrstvené produkty na místě (fixace je tedy klíčová)– použití pudru nebo setting spreje pomáhá udržet vrstvené produkty na místě
- správný přístup podle média – jinak se líčí pro jeviště, jinak pro kameru/focení
- pokožka jako základ – hydratace a kvalitní podkladová báze před aplikací pomůže make-upu „držet“ déle, protože pleti poskytne hladkou strukturu pro nalepené vrstvy.
Tento přístup je podobný profesionálním trikům, které používají líčidla i pro event make-up: podkladová báze a fixace totiž pomáhají zvýšit výdrž i při potu nebo pohybu.
Co dělat, když tvář tuhne po hodinách focení
Tohle je moment, který znají modelky, herci i influenceri: po čase pózování tvář „ztuhne“. Martin doporučuje:
- uvolnit ruce a obličej – jednoduché pohyby rozhýbou svaly
- mikrogesta a změna polohy těla – i malá změna držení těla dělá velký rozdíl ve výrazu
- nejen kosmetika, ale tělesný „reset“ – obličej není samostatný objekt, je to mikrosvět spojený s celým tělem
Tento přístup potvrzují i stylisté focení, kteří radí, že pro dokonalé snímky je důležitý portrét vědomé přítomnosti, ne jen perfektní technika líčení.
Proč profesionální make-up artist ví víc, než vám řeknou na sociálních sítích?
Martin vidí make-up jako součást celku, nikoli jako izolovaný produkt. Pleti dodá energii správná kombinace produktů a technik, ale to, co fotka skutečně „čte“, je pohyb – i ten mikro, v očích a dechu.
A to je důvod, proč make-up přežije celý den, tanec i světla: protože pracuje s rytmem těla i světlem – ne jen s barvou na pleti.
Make-up, který obstojí na jevišti, pod kamerou i na fotografii, není jen výsledek produktu – je to vědomý proces vrstvení, fixace, práce se světlem a pre-lízování pleti. A jak říká Martin Goga: největší trik není pudr ani fixace – největší trik spočívá v tom, aby člověk pořád vypadal sám sebou.
Co profesionální vizážista skutečně doporučuje
„Dlouhodobě pracuji s organickým (bio) make-upem, který je k pleti výrazně šetrnější a přirozenější – a právě proto je často vyhledávaný i ve filmové produkci. Herečky i klientky oceňují, že pleť není zbytečně zatěžovaná, nevysušuje se a nepůsobí unaveně ani po dlouhých hodinách pod světly nebo před kamerou.
Organický make-up funguje jako druhá kůže. Nezakrývá, ale spolupracuje s pletí. Výsledkem je přirozený vzhled, zdravější textura a pocit komfortu, který ženy poznají okamžitě – nejen vizuálně, ale i fyzicky. Pleť je klidnější, působí svěže a doslova „šťastně“.
Ve své práci se vyhýbám toxickým a agresivním chemickým složkám. Volím produkty, které jsou skin-friendly, respektují přirozené fungování pokožky a dlouhodobě ji nezatěžují. Právě proto se k tomuto typu líčení klientky opakovaně vracejí.“