Bydlení koncem roku přestalo zdražovat, mezičtvrtletně se ceny neměnily
2. 2. 2026 – 15:40 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ceny bydlení v České republice přestaly ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku výrazně růst.
Zatímco v meziročním srovnání ceny starších bytů, rodinných domů a nájmů rostly o více než desetinu, proti třetímu čtvrtletí spíše stagnovaly. Vyplývá to z analýzy realitní platformy Bezrealitky.cz, kterou má ČTK k dispozici.
Za stabilizací cen stálo podle analýzy vyprodání kvalitnějších a dražších nemovitostí, o které byl velký zájem. V nabídce tak zůstaly převážně levnější byty či domy před rekonstrukcemi. Zároveň není zřejmé, zda stagnace cen bydlení bude pokračovat i v dalších čtvrtletích letošního roku.
Průměrná cena starších bytů činila ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku 118.486 korun za metr čtvereční. Proti poslednímu čtvrtletí roku 2024 tyto byty zdražily o 17 procent, mezičtvrtletně se jejich cena nezměnila. V Praze, kde je nejdražší bydlení v České republice, vzrostla cena za metr čtvereční proti loňskému třetímu čtvrtletí o procento na 155.892 korun. Nejvíce zdražily mezičtvrtletně byty v Pardubickém kraji, a to o sedm procent. Naopak v Olomouckem kraji ceny proti třetímu čtvrtletí o čtyři procenta klesly.
"Nižší průměry nabídkových cen anebo dokonce jejich pokles způsobila především menší nabídka bytů a hlavně její skladba. V některých krajích bylo dokonce možné mluvit o chvilkové 'vyprodanosti' některých dispozic. Výrazně více se tedy na trhu objevovaly byty, kde majitel musel i v současné chvíli hledat cenový kompromis," řekl Hendrik Meyer, šéf skupiny EHS, do které patří i služba Bezrealitky.
Podle analýzy by za ustálením cen bytu mohl být i nižší zájem. Řada lidí mohla najít alternativu v nákupu rodinného domu. Jejich ceny v posledních měsících rostly pomaleji a v některých případech se od léta neměnily. "Cenové nůžky mezi byty a zejména staršími rodinnými domy se rozevřely natolik, že pro řadu domácností začíná nákup rodinného domu před generální rekonstrukcí dávat větší smysl i za cenu následných investic," sdělil Meyer.
Stejně jako u starších bytů se ceny rodinných domů mezičtvrtletně v průměru nezměnily. Metr čtvereční se v průměru prodával za 66.047 korun. Nejvýraznější mezičtvrtletní pokles cen rodinných domů byl ve čtvrtém čtvrtletí zaznamenán v Karlovarském kraji. Tam domy zlevnily o 19 procent. O desetinu se ceny domů snížily v Ústeckém kraji. Naopak o deset procent zdražily domy v Plzeňském a Pardubickém kraji.
Nájmy koncem loňského roku zdražily mezičtvrtletně v průměru o procento na 374 korun měsíčně. V Praze se metr čtvereční pronajímal za 448 korun, taktéž o procento více než ve třetím čtvrtletí. Největší mezičtvrtletní nárůst byl zaznamenán v Hradci Králové a jeho okolí, kde ceny vzrostly o sedm procent. Naopak největší, pětiprocentní pokles byl zaznamenán v Jihlavě a okolí.
Ceny starších bytů ve čtvrtém čtvrtletí roku 2025 (za metr čtvereční):
|
byty
|
mezikvartální změna
|
meziroční Q změna
|
meziroční 365 změna
|
Hlavní město Praha
|
155.892 Kč
|
1%
|
16%
|
16%
|
Středočeský kraj
|
94.122 Kč
|
-3%
|
11%
|
15%
|
Jihočeský kraj
|
81.676 Kč
|
1%
|
20%
|
25%
|
Plzeňský kraj
|
81.593 Kč
|
1%
|
20%
|
22%
|
Karlovarský kraj
|
61.339 Kč
|
1%
|
25%
|
28%
|
Ústecký kraj
|
47.049 Kč
|
5%
|
15%
|
25%
|
Liberecký kraj
|
82.846 Kč
|
6%
|
21%
|
21%
|
Královéhradecký kraj
|
90.829 Kč
|
6%
|
35%
|
31%
|
Pardubický kraj
|
78.659 Kč
|
7%
|
22%
|
25%
|
Olomoucký kraj
|
75.796 Kč
|
-4%
|
20%
|
28%
|
Jihomoravský kraj
|
113.924 Kč
|
2%
|
19%
|
16%
|
Zlínský kraj
|
77.384 Kč
|
4%
|
22%
|
20%
|
Vysočina
|
66.379 Kč
|
3%
|
8%
|
10%
|
Moravskoslezský kraj
|
62.471 Kč
|
6%
|
17%
|
19%
|
Celá ČR
|
118 .86 Kč
|
0%
|
17%
|
21%
Zdroj: Bezrealitky, EHS
Ceny rodinných domů ve čtvrtém čtvrtletí roku 2025 (za metr čtvereční):
|
domy
|
mezikvartální změna
|
meziroční Q změna
|
meziroční 365 změna
|
Hlavní město Praha
|
117.283 Kč
|
-4%
|
3%
|
7%
|
Středočeský kraj
|
80.013 Kč
|
5%
|
14%
|
11%
|
Jihočeský kraj
|
50.469 Kč
|
-4%
|
10%
|
6%
|
Plzeňský kraj
|
61.514 Kč
|
10%
|
38%
|
25%
|
Karlovarský kraj
|
30.856 Kč
|
-19%
|
-10%
|
14%
|
Ústecký kraj
|
36.524 Kč
|
-10%
|
-3%
|
15%
|
Liberecký kraj
|
51.908 Kč
|
4%
|
5%
|
9%
|
Královéhradecký kraj
|
45.768 Kč
|
-8%
|
7%
|
10%
|
Pardubický kraj
|
51.597 Kč
|
10%
|
13%
|
7%
|
Olomoucký kraj
|
45.365 Kč
|
0%
|
7%
|
11%
|
Jihomoravský kraj
|
61.551 Kč
|
-4%
|
8%
|
15%
|
Zlínský kraj
|
44.017 Kč
|
-3%
|
7%
|
8%
|
Vysočina
|
42.631 Kč
|
6%
|
23%
|
15%
|
Moravskoslezský kraj
|
45.585 Kč
|
-7%
|
-2%
|
0%
|
Celá ČR
|
66.047 Kč
|
0%
|
14%
|
14%
Zdroj: Bezrealitky, EHS
Ceny nájmů ve čtvrtém čtvrtletí roku 2025 (za metr čtvereční):
|
nájemní byty
|
mezikvartální změna
|
meziroční Q změna
|
meziroční 365 změna
|
Praha a metropolitní prstenec
|
448 Kč
|
1%
|
12%
|
14%
|
Středočeský kraj
|
324 Kč
|
3%
|
12%
|
13%
|
České Budějovice a okolí
|
248 Kč
|
3%
|
10%
|
10%
|
Plzeň a okolí
|
280 Kč
|
0%
|
9%
|
12%
|
Karlovy Vary a okolí
|
235 Kč
|
-3%
|
12%
|
17%
|
Ústí nad Labem a okolí
|
205 Kč
|
-2%
|
5%
|
11%
|
Liberec a okolí
|
252 Kč
|
1%
|
9%
|
11%
|
Hradec Králové a okolí
|
268 Kč
|
7%
|
10%
|
12%
|
Pardubice a okolí
|
262 Kč
|
-2%
|
5%
|
10%
|
Olomouc a okolí
|
272 Kč
|
5%
|
15%
|
14%
|
Brno a metropolitní prstenec
|
351 Kč
|
0%
|
10%
|
14%
|
Zlín a okolí
|
250 Kč
|
2%
|
8%
|
9%
|
Jihlava a okolí
|
215 Kč
|
-5%
|
1%
|
8%
|
Ostrava a metropolitní prstenec
|
224 Kč
|
-2%
|
5%
|
14%
|
Celá ČR
|
374 Kč
|
1%
|
14%
|
14%
Zdroj: Bezrealitky, EHS