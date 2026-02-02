Dnes je pondělí 2. února 2026., Svátek má Nela
Bydlení koncem roku přestalo zdražovat, mezičtvrtletně se ceny neměnily

2. 2. 2026 – 15:40 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

zdroj: Profimedia
Ceny bydlení v České republice přestaly ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku výrazně růst.

Zatímco v meziročním srovnání ceny starších bytů, rodinných domů a nájmů rostly o více než desetinu, proti třetímu čtvrtletí spíše stagnovaly. Vyplývá to z analýzy realitní platformy Bezrealitky.cz, kterou má ČTK k dispozici.

Za stabilizací cen stálo podle analýzy vyprodání kvalitnějších a dražších nemovitostí, o které byl velký zájem. V nabídce tak zůstaly převážně levnější byty či domy před rekonstrukcemi. Zároveň není zřejmé, zda stagnace cen bydlení bude pokračovat i v dalších čtvrtletích letošního roku.

Průměrná cena starších bytů činila ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku 118.486 korun za metr čtvereční. Proti poslednímu čtvrtletí roku 2024 tyto byty zdražily o 17 procent, mezičtvrtletně se jejich cena nezměnila. V Praze, kde je nejdražší bydlení v České republice, vzrostla cena za metr čtvereční proti loňskému třetímu čtvrtletí o procento na 155.892 korun. Nejvíce zdražily mezičtvrtletně byty v Pardubickém kraji, a to o sedm procent. Naopak v Olomouckem kraji ceny proti třetímu čtvrtletí o čtyři procenta klesly.

"Nižší průměry nabídkových cen anebo dokonce jejich pokles způsobila především menší nabídka bytů a hlavně její skladba. V některých krajích bylo dokonce možné mluvit o chvilkové 'vyprodanosti' některých dispozic. Výrazně více se tedy na trhu objevovaly byty, kde majitel musel i v současné chvíli hledat cenový kompromis," řekl Hendrik Meyer, šéf skupiny EHS, do které patří i služba Bezrealitky.

Podle analýzy by za ustálením cen bytu mohl být i nižší zájem. Řada lidí mohla najít alternativu v nákupu rodinného domu. Jejich ceny v posledních měsících rostly pomaleji a v některých případech se od léta neměnily. "Cenové nůžky mezi byty a zejména staršími rodinnými domy se rozevřely natolik, že pro řadu domácností začíná nákup rodinného domu před generální rekonstrukcí dávat větší smysl i za cenu následných investic," sdělil Meyer.

Stejně jako u starších bytů se ceny rodinných domů mezičtvrtletně v průměru nezměnily. Metr čtvereční se v průměru prodával za 66.047 korun. Nejvýraznější mezičtvrtletní pokles cen rodinných domů byl ve čtvrtém čtvrtletí zaznamenán v Karlovarském kraji. Tam domy zlevnily o 19 procent. O desetinu se ceny domů snížily v Ústeckém kraji. Naopak o deset procent zdražily domy v Plzeňském a Pardubickém kraji.

Nájmy koncem loňského roku zdražily mezičtvrtletně v průměru o procento na 374 korun měsíčně. V Praze se metr čtvereční pronajímal za 448 korun, taktéž o procento více než ve třetím čtvrtletí. Největší mezičtvrtletní nárůst byl zaznamenán v Hradci Králové a jeho okolí, kde ceny vzrostly o sedm procent. Naopak největší, pětiprocentní pokles byl zaznamenán v Jihlavě a okolí.

Ceny starších bytů ve čtvrtém čtvrtletí roku 2025 (za metr čtvereční):

 

byty

mezikvartální změna

meziroční Q změna

meziroční 365 změna

Hlavní město Praha

155.892 Kč

1%

16%

16%

Středočeský kraj

94.122 Kč

-3%

11%

15%

Jihočeský kraj

81.676 Kč

1%

20%

25%

Plzeňský kraj

81.593 Kč

1%

20%

22%

Karlovarský kraj

61.339 Kč

1%

25%

28%

Ústecký kraj

47.049 Kč

5%

15%

25%

Liberecký kraj

82.846 Kč

6%

21%

21%

Královéhradecký kraj

90.829 Kč

6%

35%

31%

Pardubický kraj

78.659 Kč

7%

22%

25%

Olomoucký kraj

75.796 Kč

-4%

20%

28%

Jihomoravský kraj

113.924 Kč

2%

19%

16%

Zlínský kraj

77.384 Kč

4%

22%

20%

Vysočina

66.379 Kč

3%

8%

10%

Moravskoslezský kraj

62.471 Kč

6%

17%

19%

Celá ČR

118 .86 Kč

0%

17%

21%

Zdroj: Bezrealitky, EHS

Ceny rodinných domů ve čtvrtém čtvrtletí roku 2025 (za metr čtvereční):

 

domy

mezikvartální změna

meziroční Q změna

meziroční 365 změna

Hlavní město Praha

117.283 Kč

-4%

3%

7%

Středočeský kraj

80.013 Kč

5%

14%

11%

Jihočeský kraj

50.469 Kč

-4%

10%

6%

Plzeňský kraj

61.514 Kč

10%

38%

25%

Karlovarský kraj

30.856 Kč

-19%

-10%

14%

Ústecký kraj

36.524 Kč

-10%

-3%

15%

Liberecký kraj

51.908 Kč

4%

5%

9%

Královéhradecký kraj

45.768 Kč

-8%

7%

10%

Pardubický kraj

51.597 Kč

10%

13%

7%

Olomoucký kraj

45.365 Kč

0%

7%

11%

Jihomoravský kraj

61.551 Kč

-4%

8%

15%

Zlínský kraj

44.017 Kč

-3%

7%

8%

Vysočina

42.631 Kč

6%

23%

15%

Moravskoslezský kraj

45.585 Kč

-7%

-2%

0%

Celá ČR

66.047 Kč

0%

14%

14%

Zdroj: Bezrealitky, EHS

Ceny nájmů ve čtvrtém čtvrtletí roku 2025 (za metr čtvereční):

 

nájemní byty

mezikvartální změna

meziroční Q změna

meziroční 365 změna

Praha a metropolitní prstenec

448 Kč

1%

12%

14%

Středočeský kraj

324 Kč

3%

12%

13%

České Budějovice a okolí

248 Kč

3%

10%

10%

Plzeň a okolí

280 Kč

0%

9%

12%

Karlovy Vary a okolí

235 Kč

-3%

12%

17%

Ústí nad Labem a okolí

205 Kč

-2%

5%

11%

Liberec a okolí

252 Kč

1%

9%

11%

Hradec Králové a okolí

268 Kč

7%

10%

12%

Pardubice a okolí

262 Kč

-2%

5%

10%

Olomouc a okolí

272 Kč

5%

15%

14%

Brno a metropolitní prstenec

351 Kč

0%

10%

14%

Zlín a okolí

250 Kč

2%

8%

9%

Jihlava a okolí

215 Kč

-5%

1%

8%

Ostrava a metropolitní prstenec

224 Kč

-2%

5%

14%

Celá ČR

374 Kč

1%

14%

14%

Zdroj: Bezrealitky, EHS

