Tahle chyba při jízdě s automatem vás může stát desítky tisíc korun
22. 12. 2025 – 12:15 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Automatická převodovka měla řidičům zjednodušit život. A to se také stalo. Přesto právě u automatů dělají lidé jednu chybu tak často, že se nad ní v autoservisech jen tiše kroutí hlavou. Ne proto, že by byla výjimečná – ale proto, že je zbytečná a drahá.
Podle mechaniků se opakuje pořád dokola. A co je horší: většina řidičů je přesvědčena, že tím autu pomáhá.
Zlozvyk, který vzniká v kolonách
Stojíte na semaforu, v koloně nebo v pomalu se sunoucí dopravě. Auto se nehýbe. A tak instinktivně sáhnete po voliči a přeřadíte z D na N – případně rovnou na P. Dává to přece smysl. Ušetříte palivo, odlehčíte převodovce… nebo ne?
Podle odborníků je to přesně naopak.
Automatické převodovky jsou konstruovány tak, aby zvládaly krátká zastavení bez jakéhokoli přepínání režimů. Časté přeřazování mezi D, N a P vytváří zbytečný tlak na vnitřní komponenty – zejména spojky, hydraulické ventily a pojistné mechanismy.
Největší chyba? Parkování bez úplného zastavení
Zvlášť nebezpečné je zařazení parkovací polohy (P) ještě před tím, než auto skutečně stojí. V tu chvíli se zatěžuje tzv. parkovací západka – mechanický čep, který má vozidlo zajistit proti pohybu.
Pokud ho používáte opakovaně jako „brzdu“, může se poškodit. A víte kolik vás bude stát tato oprava? V řádu desítek tisíc korun.
Tohle potvrzují i evropské autoservisy specializované na automaty, například nezávislé asociace ATF servisů a výrobci převodovek .
Mýtus o úspoře paliva, který už neplatí
Další rozšířený omyl: „Když dám neutrál, auto méně žere.“
U moderních vozů to jednoduše není pravda.
Řídicí jednotka automatické převodovky si sama reguluje:
- volnoběžné otáčky
- tlak oleje
- točivý moment
Jakýkoli zásah řidiče při krátkých zastaveních systém spíš rozladí, než aby mu pomohl. Výsledkem je paradoxně vyšší opotřebení, ne nižší spotřeba.
Jak to dělat správně
Mechanici se shodují na jednoduchém postupu:
- Krátké zastavení (semafor, kolona): nechte převodovku v režimu D, držte nohu na brzdě
- Delší stání (více než cca 30 sekund): můžete zařadit N, ale až po úplném zastavení
- Parkování: vždy nejdřív zabrzdit, potom P, ideálně s ruční brzdou
Další chyba: zahřívání na místě
Mnoho řidičů věří, že když auto nechají běžet na volnoběh, převodovka se „hezky zahřeje“. U automatů to ale nefunguje.
Převodový olej při stání necirkuluje optimálně. Správné zahřátí nastává až při plynulé, klidné jízdě v prvních minutách.
Olej v automatu není „doživotní“
A ještě jeden omyl, který se vrací jako bumerang: „Olej v automatu se nemění.“
Ve skutečnosti většina výrobců doporučuje výměnu převodového oleje zhruba po 60–80 tisících kilometrech (někdy i dříve, podle stylu jízdy).
Ignorování této údržby může vést k:
- cukání převodovky
- přehřívání
- postupnému selhání systému
Plánovaná výměna oleje vyjde na zlomek ceny oproti generální opravě.
Zdroj: servisní plány ZF, Aisin, doporučení evropských automobilových asociací .
Automat má sloužit vám – ne trpět
Automatické převodovky jsou stavěné na pohodlí, plynulost a dlouhou životnost.Ale jen tehdy, když s nimi zacházíme tak, jak byly navrženy.
Někdy totiž méně zásahů znamená víc klidu pro auto i peněženku.