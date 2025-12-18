Dnes je čtvrtek 18. prosince 2025., Svátek má Miloslav
Tahle rostlina přitahuje hojnost a štěstí. Rozhoduje místo, kam ji doma dáte

18. 12. 2025 – 8:23 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Tahle rostlina přitahuje hojnost a štěstí. Rozhoduje místo, kam ji doma dáte
zdroj: Profimedia
Na první pohled je nenápadná. Masité listy, žádná okázalá květenství, spíš nenápadná přítomnost někde na parapetu. Přesto právě tlustice, známá také jako strom peněz, patří mezi rostliny, kterým lidé po celém světě přisuzují schopnost přitahovat hojnost, stabilitu a pocit bezpečí.

Není to jen pověra. Symbolika tlustice vychází z jejího vzhledu i vlastností – a překvapivě dobře zapadá i do moderní psychologie bydlení.

profimedia-0580467417 zdroj: Profimedia

Proč právě tlustice?

Tlustice (Crassula ovata) pochází z jižní Afriky. Její kulaté, lesklé listy připomínají mince – a právě odtud pramení její pověst rostliny prosperity. V tradičním feng shui symbolizuje:

  • finanční stabilitu
  • dlouhodobý růst
  • schopnost udržet hodnoty

Na rozdíl od rostlin, které rychle rostou a rychle vadnou, tlustice roste pomalu. A přesně to je její hlavní sdělení: hojnost není o náhlém štěstí, ale o trpělivosti a péči.

Kam ji doma postavit, aby „fungovala“

Podle feng shui se tlustice nejčastěji doporučuje do tzv. zóny bohatství, která se nachází:

  • v jihovýchodní části bytu nebo místnosti
  • ideálně v obývacím pokoji nebo pracovně
  • nikdy ne do koupelny nebo ložnice

Psychologové interiéru ale upozorňují i na jiný aspekt: rostlina, o kterou se staráme a která viditelně prospívá, posiluje pocit kontroly, klidu a optimismu. A to jsou přesně ty mentální stavy, které s pocitem hojnosti úzce souvisejí.

profimedia-0975931582 zdroj: Profimedia

Jak se o tlustici starat, aby prosperovala ve váš prospěch?

Dobrá zpráva: tlustice je téměř nezničitelná. I proto ji milují lidé, kteří „nemají ruku na kytky“.

Základní péče:

  • má ráda světlé místo, ale ne přímé polední slunce
  • zalévá se málo, spíš méně než více
  • půda by měla mezi zálivkami vyschnout
  • v zimě zálivku výrazně omezte

Přelití je nejčastější důvod, proč tlustice chřadne. Platí jednoduché pravidlo: když váháte, nezalévejte.

Nejen tlustice: další rostliny, které symbolizují štěstí a hojnost

Pokud chcete energii domova posílit víc, tlustice nemusí být jediná.

Zamiokulkas

Říká se mu „železná rostlina“. Vydrží skoro všechno a symbolizuje:

  • vytrvalost
  • stabilitu
  • ochranu před ztrátami

Často se doporučuje do kanceláří a pracoven.

Pilea (čínská mince)

Oblíbená designová rostlina s kulatými listy. Symbolizuje:

  • nové příležitosti
  • svěží začátky
  • lehkost v přístupu k penězům

Navíc se snadno množí – a právě to z ní dělá symbol sdílené hojnosti.

Fíkus

Velký, stabilní, zakořeněný.V interiérové symbolice představuje:

  • jistotu
  • růst
  • dlouhodobé zázemí

Hodí se tam, kde chcete „ukotvit“ energii prostoru.

profimedia-0994754945 zdroj: Profimedia

Energie proudící domovem

Rostliny samy o sobě peníze nepřitahují, ale mění atmosféru domova i naši psychiku.

A když se doma cítíte klidněji, jistěji a víc „ve svém“, děláte lepší rozhodnutí. A ta už s hojností souvisí velmi konkrétně.

Možná tedy nejde o kouzlo.Možná jde jen o to, že někdy stačí dát správnou věc na správné místo – a dát jí čas růst.

