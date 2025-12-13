Nový rok, nový domov: Malé změny v bytě, které rozhýbou energii i náladu
13. 12. 2025 – 15:00 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Nový rok máme tendenci začínat velkými předsevzetími. Chceme víc pohybu, lepší jídlo, klidnější hlavu. Jenže často zapomínáme na jedno místo, které nás ovlivňuje úplně nejvíc – na vlastní domov. Právě ten totiž každý den „nasává“ naši energii, náladu i starosti. A podle principů feng shui stačí někdy překvapivě málo, aby se atmosféra doma viditelně i citelně změnila.
Nemusíte hned bourat příčky ani kupovat nový nábytek. Novoroční změna v domácnosti může být tichá, nenápadná – ale o to účinnější.
Nový rok nezačíná nákupem, ale vyklízením
Češi mají jedno specifikum: umíme skladovat. Skříňky „co se jednou bude hodit“, šuplíky plné kabelů, poličky s dekoracemi, které už ani nevnímáme. Feng shui ale říká jasně – stagnující prostor = stagnující energie.
Zkuste si dát jednoduchý novoroční rituál:
- projděte byt místnost po místnosti,
- vše, co jste nepoužili celý minulý rok, dejte pryč,
- ne s pocitem viny, ale s úlevou.
Nejde o minimalismus - jde o to, aby vám doma zůstaly věci, které s vámi ještě mluví.
Každá místnost potřebuje jasný účel
Obývák jako pracovna, jídelna jako skladiště, ložnice plná elektroniky. Typický český scénář. Feng shui ale funguje nejlépe tam, kde má prostor jasný záměr.
Na začátku roku si zkuste říct:
- kde doma skutečně odpočívám?
- kde pracuji?
- kde se setkáváme jako rodina?
Stačí drobné úpravy – jiná lampa, přesunutí stolu, omezení rušivých prvků. Prostor si „oddychne“ a vy s ním.
Barvy, které pomohou, když je venku šedivo
Zima v Česku je dlouhá. Světla málo, slunce ještě méně. Právě proto mají barvy v interiéru obrovskou sílu.
- Žlutá a teplé odstíny béžové rozjasní tmavé byty.
- Zelená (třeba v podobě rostlin) uklidňuje a vrací rovnováhu.
- Zemité tóny dodají pocit stability – ideální pro začátek roku.
Nemusíte malovat celý byt. Někdy stačí polštář, přehoz nebo obraz.
Pět prvků v českém pojetí
Feng shui pracuje s pěti prvky – a dobrá zpráva je, že je už dávno máme doma:
- Země: keramika, kamenina, hlína, květináče
- Dřevo: živé rostliny, dřevěný nábytek
- Oheň: svíčky, teplé světlo, krbová kamna
- Voda: akvárium, fontánka, ale klidně i fotografie vody
- Kov: lampy, mísy, detaily z mosazi nebo oceli
Když jsou prvky v rovnováze, prostor působí živě, ale ne chaoticky.
Zrcadla ano, ale s rozumem
Zrcadla umí prostor zvětšit, rozsvítit i „znásobit“. Ale i znásobit to, co doma nechceme. Pokud zrcadlo odráží nepořádek, chaos nebo rušivý výhled, energie se násobí stejným směrem.
Naopak:
- odraz světla,
- výhledu do zeleně,
- nebo hezkého koutku bytu - funguje jako perfektní posilovač dobré atmosféry.
Domov jako útočiště, ne výstavní síň
Feng shui není o dokonalosti. Je o pocitu. Domov má být místo, kde nemusíte nic hrát, kde si můžete sundat kabát – a obrazně i masku.
Dejte si doma něco, co:
- vám připomíná hezký okamžik,
- rozesměje vás,
- nebo vás uklidní jen tím, že se na to podíváte.
Nový rok není o tom mít „lepší byt než ostatní“. Je o tom mít domov, který vám pomůže být lepší verzí sebe sama.