Dnes je středa 17. prosince 2025., Svátek má Daniel
Počasí dnes -2°C Skoro zataženo

Když pijete vodu ze slupek česneku, dějí se v těle zajímavé věci

17. 12. 2025 – 18:15 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Když pijete vodu ze slupek česneku, dějí se v těle zajímavé věci
zdroj: Freepik.com
Sledovat v Google Zprávách


Česnekové slupky? Přesně ty, které automaticky smeteme do koše dřív, než nás vůbec napadne, že by se daly nějak využít. A přesto existují lidé, kteří z nich vaří vodu a pijí ji každý den s vírou, že tím dělají něco pro své zdraví.

Přiznejme si to – zní to jako jeden z těch receptů, u kterých váháme, jestli se máme smát, nebo googlit dál. Jenže právě tady se to láme. Protože česnekové slupky nejsou úplně prázdné. A věda to ví.

fresh-garlic-sea-salt-rustic-wooden-table zdroj: Freepik.com

Co objevíme ve slupkách za tajemství?

Když se česnekové slupky zkoumají pod mikroskopem, objevují se v nich drobné krystalky kvercetinu. Je to flavonoid, který možná znáte i z cibule, jablek nebo lesního ovoce.

Kvercetin je látka, která:

  • má mírný protizánětlivý účinek
  • bývá zmiňována v souvislosti s cévním zdravím
  • a v některých studiích i s tlumením alergických reakcí

Nejde o zázračnou látku. Spíš o pomocníka, který funguje nejlépe jako součást pestré stravy a celkově rozumného životního stylu. I proto ho odborníci na výživu zmiňují spíš v souvislosti s prevencí než s léčbou.

bunch-garlic-bulbs-are-displayed-table zdroj: Freepik.com

Jak si připravit vodu z česnekových slupek

Nepotřebujete nic speciálního. Jen to, co už doma dávno máte – a co obvykle bez přemýšlení vyhodíte.

Budete potřebovat:

  • hrst česnekových slupek
  • 1 litr vody

Možná vás překvapí, jak obyčejně to celé začíná. Postavíte vodu na sporák, necháte ji dojít k varu… a pak ji vypnete. Tenhle krok je důležitý – voda se musí na chvíli uklidnit, stejně jako vy. Až potom do ní vložíte slupky česneku.

intense-blue-eyes-young-caucasian-female-with-freckles
Magazín
Co o nás prozrazuje barva očí?

Pak už se nic neděje.A právě to je na tom hezké.

Necháte vodu stát. Šest, osm hodin. Klidně přes noc. Slupky pomalu odevzdávají to, co v sobě mají, voda chladne a celý proces se odehrává bez zásahů, bez tlačení na výsledek. Ráno jen přecedíte a hotovo.

Tenhle nápoj se nepije horký. Nejlépe chutná studený nebo při pokojové teplotě – jemně, nenápadně, bez potřeby něco dokazovat.

Obvykle se doporučuje jedna sklenice jednou až dvakrát denně, spíš jako krátká kúra než dlouhodobý zvyk. Ne jako povinnost, ale jako drobný moment péče.

water-overflowing-from-rustic-cup-wooden-surface-daylight zdroj: Freepik.com

Malá, ale důležitá poznámka 

Voda z česnekových slupek není lék a nikdy by neměla nahrazovat odbornou péči. Ale může fungovat jako nenápadný doplněk – podobně jako bylinný čaj, domácí vývar nebo obyčejná sklenice vody, kterou si dáte vědomě.

ChatGPT Image 17. 12. 2025 09_44_17
Magazín
Proč muži zrají do krásy, zatímco ženy řeší každou vrásku?

Proč nás podobné „recepty“ tak přitahují

Možná proto, že jsou jednoduché, levné a dávají pocit kontroly.

Psychologové opakovaně upozorňují, že drobné zdravotní rituály mají význam samy o sobě. Ne proto, že by léčily. Ale proto, že člověk má pocit, že se o sebe stará. A ten pocit dokáže ovlivnit i to, jak se cítíme ve vlastním těle.

Někdy víc než samotná látka v hrnku.

Tagy:
nápoj léčiva česnek zdraví slupky
Zdroje:
Academic.oup.com, pmc.ncbi.nlm.nih.gov, ScienceDirect
Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

Předchozí článek

Německo a Evropa se musejí aktivně podílet na novém světovém řádu, řekl Merz

Následující článek

Turek požádal prezidenta Pavla o schůzku, čeká na návrhy termínu

Nejnovější články