Když pijete vodu ze slupek česneku, dějí se v těle zajímavé věci
17. 12. 2025 – 18:15 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Česnekové slupky? Přesně ty, které automaticky smeteme do koše dřív, než nás vůbec napadne, že by se daly nějak využít. A přesto existují lidé, kteří z nich vaří vodu a pijí ji každý den s vírou, že tím dělají něco pro své zdraví.
Přiznejme si to – zní to jako jeden z těch receptů, u kterých váháme, jestli se máme smát, nebo googlit dál. Jenže právě tady se to láme. Protože česnekové slupky nejsou úplně prázdné. A věda to ví.
Co objevíme ve slupkách za tajemství?
Když se česnekové slupky zkoumají pod mikroskopem, objevují se v nich drobné krystalky kvercetinu. Je to flavonoid, který možná znáte i z cibule, jablek nebo lesního ovoce.
Kvercetin je látka, která:
- má mírný protizánětlivý účinek
- bývá zmiňována v souvislosti s cévním zdravím
- a v některých studiích i s tlumením alergických reakcí
Nejde o zázračnou látku. Spíš o pomocníka, který funguje nejlépe jako součást pestré stravy a celkově rozumného životního stylu. I proto ho odborníci na výživu zmiňují spíš v souvislosti s prevencí než s léčbou.
Jak si připravit vodu z česnekových slupek
Nepotřebujete nic speciálního. Jen to, co už doma dávno máte – a co obvykle bez přemýšlení vyhodíte.
Budete potřebovat:
- hrst česnekových slupek
- 1 litr vody
Možná vás překvapí, jak obyčejně to celé začíná. Postavíte vodu na sporák, necháte ji dojít k varu… a pak ji vypnete. Tenhle krok je důležitý – voda se musí na chvíli uklidnit, stejně jako vy. Až potom do ní vložíte slupky česneku.
Pak už se nic neděje.A právě to je na tom hezké.
Necháte vodu stát. Šest, osm hodin. Klidně přes noc. Slupky pomalu odevzdávají to, co v sobě mají, voda chladne a celý proces se odehrává bez zásahů, bez tlačení na výsledek. Ráno jen přecedíte a hotovo.
Tenhle nápoj se nepije horký. Nejlépe chutná studený nebo při pokojové teplotě – jemně, nenápadně, bez potřeby něco dokazovat.
Obvykle se doporučuje jedna sklenice jednou až dvakrát denně, spíš jako krátká kúra než dlouhodobý zvyk. Ne jako povinnost, ale jako drobný moment péče.
Malá, ale důležitá poznámka
Voda z česnekových slupek není lék a nikdy by neměla nahrazovat odbornou péči. Ale může fungovat jako nenápadný doplněk – podobně jako bylinný čaj, domácí vývar nebo obyčejná sklenice vody, kterou si dáte vědomě.
Proč nás podobné „recepty“ tak přitahují
Možná proto, že jsou jednoduché, levné a dávají pocit kontroly.
Psychologové opakovaně upozorňují, že drobné zdravotní rituály mají význam samy o sobě. Ne proto, že by léčily. Ale proto, že člověk má pocit, že se o sebe stará. A ten pocit dokáže ovlivnit i to, jak se cítíme ve vlastním těle.
Někdy víc než samotná látka v hrnku.