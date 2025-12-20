Dnes je sobota 20. prosince 2025., Svátek má Dagmar
Počasí dnes 4°C Mlha

Pouze čtyři dívky či ženy v Česku nesou toto jméno, symbolizuje světlo, naději a budoucnost plnou štěstí

20. 12. 2025 – 11:30 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Pouze čtyři dívky či ženy v Česku nesou toto jméno, symbolizuje světlo, naději a budoucnost plnou štěstí
zdroj: Freepik.com
Sledovat v Google Zprávách

V matričních knihách ho najdete jen výjimečně. V Česku ho dnes nesou pouhé čtyři dívky či ženy, přesto v sobě ukrývá silnou symboliku světla, naděje a budoucnosti naplněné štěstím. Jiskra je krátká, jasná a celistvá – jméno, které nepotřebuje přezdívky ani ozdoby. Vysloví se jedním dechem a okamžitě v něm ucítíte energii.

Výběr jména je první rozhodnutí, které za dítě uděláme. Není to jen zvuk do rodného listu – je to symbol, přání, někdy i požehnání do života. A Jiskra v sobě nese velmi silné poselství, které nesou pouze v Česku čtyři dívky či ženy.

beautiful-senior-couple-spending-quality-time-together
Magazín
U těchto pěti dvojic znamení vztahy překvapivě často vydrží celý život

Co tohle jméno skutečně znamená

Ve slovanských jazycích má slovo Jiskra jasný a univerzální význam – Oheň, nápad, změna. V lidové symbolice bylo tohle jméno odjakživa znamením dobré zprávy, náhlého štěstí nebo obratu k lepšímu.

Právě odtud vychází i význam jména. Jiskra není bouře ani plamen, je to začátek. První světlo ve tmě.

Podle jazykových a etymologických výkladů se jméno objevuje napříč slovanským světem – v Srbsku, Chorvatsku, Bulharsku, Severní Makedonii,  Rusku i Česku. Ve všech těchto kulturách má překvapivě podobnou symboliku:

  • světlo, které zahřeje
  • impuls, který spustí změnu
  • naději, která přichází nenápadně, ale vytrvá

Zdroje zabývající se původem jmen (např. slovanské onomastické slovníky a databáze typu Behind the Name nebo Etymological Dictionary of Slavic Names) se shodují, že Jiskra patří mezi jména s výjimečně pozitivní konotací – bez temných nebo rozporuplných významů.

top-view-woman-holding-yogurt-bowl-with-wooden-spoon-cucumbers-black-olives-gray-background
Magazín
Přísada obsažená v polovině běžných potravin v domácnosti, může mít vážné dopady na zdraví

Jméno bez přezdívky. A to není náhoda

Iskra je jedno z mála dívčích jmen, které nepotřebuje zdrobnělinu, aby znělo mile. Nemá tendenci se lámat, zkracovat nebo „domáčtět“. Zůstává stejné v dětství i v dospělosti.

Psychologové, kteří se zabývají vnímáním jmen, často upozorňují, že krátká a foneticky jasná jména působí sebevědomě a stabilně.

Možná i proto se s tímto jménem často spojují vlastnosti jako:

  • vnitřní síla
  • loajalita
  • schopnost „rozsvítit místnost“, aniž by člověk musel být hlasitý
profimedia-1050679569
Magazín
Kolem Země proletí návštěvník z cizí hvězdné soustavy

Světlo, které zůstává

V ruské kulturní tradici se Jiskra vykládá jako „ta, která přináší světlo“. Ne okázalé, ale trvalé. Takové, které zahřeje domov, vztahy i atmosféru kolem sebe. V balkánských zemích se jméno pojí s představou štěstí a dobrého osudu – říká se, že dívky s tímto jménem „nosí světlo v rukou“.

Zajímavostí je i fakt, že v Chorvatsku připadá svátek jména Jiskra na 2. března, což z ní dělá jméno nejen symbolické, ale i pevně zakořeněné v kalendářní tradici.

profimedia-1012432902
Magazín
Tahle rostlina přitahuje hojnost a štěstí. Rozhoduje místo, kam ji doma dáte

Proč Jiskra oslovuje dnešní moderní rodiče

V době, kdy se rodiče často vracejí k významům, tradicím a autenticitě, působí Iskra jako ideální kompromis: není okázalá, není módní výstřelek – a přesto je výjimečná.

Je to jméno, které nepůsobí přehnaně osudově, ale přesto v sobě nese světlo, které může začít i malou jiskrou.

Tagy:
štěstí energie slunce jméno význam žena
Zdroje:
parentingpatch.com, ancestry.co.uk, krestnijmeno.prijmeni.cz
Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

Předchozí článek

Historické tramvaje dnes budou v Praze rozvážet Betlémské světlo

Nejnovější články