Přísada obsažená v polovině běžných potravin v domácnosti, může mít vážné dopady na zdraví

19. 12. 2025 – 19:46 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Přísada obsažená v polovině běžných potravin v domácnosti, může mít vážné dopady na zdraví
zdroj: Freepik.com
Možná jste si jeho názvu nikdy nevšimli. A přesto ho máte doma téměř na více jak polovině potravinách.Karagenan, označovaný jako E407, je jedna z těch nenápadných potravinářských přísad, které si žijí tiše na pozadí. Nechutná, nevoní, neslibuje zázraky. Má jediný úkol: zahušťovat, spojovat, uhlazovat.

Díky němu je jogurt krémový, zmrzlina hladká, rostlinné „mléko“ se nerozděluje a omáčka drží tvar. Najdete ho v dezertech, mléčných výrobcích, rostlinných nápojích, hotových jídlech i uzeninách. Bez žádného upozornění, běžně napsané ve složení.

A právě to je důvod, proč se o něj dnes začínají zajímat vědci.

top-view-delicious-ice-creams-arrangement zdroj: Freepik.com

Co je vlastně karagenan a proč se tak často používá

Karagenan se vyrábí z červených mořských řas. V potravinářství má dlouhou historii a desítky let byl považován za bezpečnou technologickou pomůcku. Výrobcům usnadňuje práci: zlepšuje konzistenci, stabilitu a prodlužuje trvanlivost. Dělá potraviny tak nějak hezčí.

Z technologického hlediska je téměř dokonalý. Z biologického už to tak jednoznačné být nemusí.

Co se děje ve střevech: nové poznatky z Německa

Výzkumníci z Německého centra pro výzkum diabetu (DZD) se rozhodli podívat blíž na to, jak karagenan působí na lidské tělo. Jejich práce byla publikována v odborném časopise BMC Medicine.

Do studie byli zapojeni mladí, jinak zdraví muži. Část z nich po dobu dvou týdnů konzumovala množství karagenanu odpovídající vyššímu, ale stále realistickému příjmu z běžné moderní stravy. Druhá skupina dostávala placebo.

Výsledky nebyly dramatické, ale byly rozhodně  znepokojivé.

U části účastníků se objevilo zvýšení propustnosti střevní bariéry – tedy situace, kdy střevo přestává být pevnou ochranou mezi obsahem trávicího traktu a zbytkem těla.

Laicky řečeno: to, co má zůstat „uvnitř“, má snazší cestu dál.

Zánět, inzulin a cukr v krvi

Zásadní detail? Nejvýraznější změny se objevily u lidí s vyšší tělesnou hmotností.

U nich vědci zaznamenali:

  • vyšší hladiny zánětlivých markerů v krvi,
  • sníženou citlivost na inzulin,
  • náznaky změn v oblasti mozku, která ovlivňuje metabolismus a chuť k jídlu.

To neznamená, že by karagenan automaticky způsoboval cukrovku. Naznačuje to ale, že u některých lidí může přispívat k procesům, které s jejím vznikem souvisejí.

Autoři studie sami upozorňují, že u mladých a štíhlých jedinců se výrazné metabolické dopady neprojevily. Riziko však roste s nadváhou, věkem a dlouhodobým, opakovaným příjmem.

fresh-dairy-products zdroj: Freepik.com

Proč se o karagenanu mluví právě teď

Karagenan není rozhodně novinka. Nové je množství, ve kterém ho dnes přijímáme.

Moderní strava je plná ultra zpracovaných potravin – a právě tam se E407 objevuje nejčastěji. Ne v jedné zmrzlině za léto, ale denně, nenápadně, v různých podobách.

A právě tahle kumulace je to, co vědce znepokojuje.

Jak sami upozorňují: pokud se dlouhodobě narušuje střevní bariéra, je na místě ptát se, jakou roli v tom hrají potravinářské přísady a zda mohou přispívat k civilizačním onemocněním.

Máme se bát?

Krátká odpověď: nepanikařit, ale začít si všímat.

Karagenan je v Evropské unii stále povolený a není považován za akutně nebezpečný. Zároveň ale přibývá důkazů, že u citlivějších skupin může podporovat zánětlivé procesy v těle.

Co dává smysl už teď:

  • číst složení potravin,
  • omezit vysoce průmyslově zpracované výrobky,
  • dát přednost jednodušším surovinám,
  • vnímat signály vlastního těla, zejména trávení.
Něco málo k zamyšlení

Karagenan není jed. Ale ani neviditelný hrdina moderní kuchyně.

Je to další připomínka toho, že to, co jíme pravidelně a dlouhodobě, má větší vliv než občasné „hřešení“.  A že zdraví často nezačíná u zázračných diet, ale u obyčejné otázky: Víte, co doopravdy jíte?

Tagy:
zmrzlina máslo mléčné výrobky jogurt výrobky přísada
Zdroje:
pmc.ncbi.nlm.nih.gov, sciencedaily.com, dzd-ev.de
Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

