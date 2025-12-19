Přísada obsažená v polovině běžných potravin v domácnosti, může mít vážné dopady na zdraví
19. 12. 2025 – 19:46 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Možná jste si jeho názvu nikdy nevšimli. A přesto ho máte doma téměř na více jak polovině potravinách.Karagenan, označovaný jako E407, je jedna z těch nenápadných potravinářských přísad, které si žijí tiše na pozadí. Nechutná, nevoní, neslibuje zázraky. Má jediný úkol: zahušťovat, spojovat, uhlazovat.
Díky němu je jogurt krémový, zmrzlina hladká, rostlinné „mléko“ se nerozděluje a omáčka drží tvar. Najdete ho v dezertech, mléčných výrobcích, rostlinných nápojích, hotových jídlech i uzeninách. Bez žádného upozornění, běžně napsané ve složení.
A právě to je důvod, proč se o něj dnes začínají zajímat vědci.
Co je vlastně karagenan a proč se tak často používá
Karagenan se vyrábí z červených mořských řas. V potravinářství má dlouhou historii a desítky let byl považován za bezpečnou technologickou pomůcku. Výrobcům usnadňuje práci: zlepšuje konzistenci, stabilitu a prodlužuje trvanlivost. Dělá potraviny tak nějak hezčí.
Z technologického hlediska je téměř dokonalý. Z biologického už to tak jednoznačné být nemusí.
Co se děje ve střevech: nové poznatky z Německa
Výzkumníci z Německého centra pro výzkum diabetu (DZD) se rozhodli podívat blíž na to, jak karagenan působí na lidské tělo. Jejich práce byla publikována v odborném časopise BMC Medicine.
Do studie byli zapojeni mladí, jinak zdraví muži. Část z nich po dobu dvou týdnů konzumovala množství karagenanu odpovídající vyššímu, ale stále realistickému příjmu z běžné moderní stravy. Druhá skupina dostávala placebo.
Výsledky nebyly dramatické, ale byly rozhodně znepokojivé.
U části účastníků se objevilo zvýšení propustnosti střevní bariéry – tedy situace, kdy střevo přestává být pevnou ochranou mezi obsahem trávicího traktu a zbytkem těla.
Laicky řečeno: to, co má zůstat „uvnitř“, má snazší cestu dál.
Zánět, inzulin a cukr v krvi
Zásadní detail? Nejvýraznější změny se objevily u lidí s vyšší tělesnou hmotností.
U nich vědci zaznamenali:
- vyšší hladiny zánětlivých markerů v krvi,
- sníženou citlivost na inzulin,
- náznaky změn v oblasti mozku, která ovlivňuje metabolismus a chuť k jídlu.
To neznamená, že by karagenan automaticky způsoboval cukrovku. Naznačuje to ale, že u některých lidí může přispívat k procesům, které s jejím vznikem souvisejí.
Autoři studie sami upozorňují, že u mladých a štíhlých jedinců se výrazné metabolické dopady neprojevily. Riziko však roste s nadváhou, věkem a dlouhodobým, opakovaným příjmem.
Proč se o karagenanu mluví právě teď
Karagenan není rozhodně novinka. Nové je množství, ve kterém ho dnes přijímáme.
Moderní strava je plná ultra zpracovaných potravin – a právě tam se E407 objevuje nejčastěji. Ne v jedné zmrzlině za léto, ale denně, nenápadně, v různých podobách.
A právě tahle kumulace je to, co vědce znepokojuje.
Jak sami upozorňují: pokud se dlouhodobě narušuje střevní bariéra, je na místě ptát se, jakou roli v tom hrají potravinářské přísady a zda mohou přispívat k civilizačním onemocněním.
Máme se bát?
Krátká odpověď: nepanikařit, ale začít si všímat.
Karagenan je v Evropské unii stále povolený a není považován za akutně nebezpečný. Zároveň ale přibývá důkazů, že u citlivějších skupin může podporovat zánětlivé procesy v těle.
Co dává smysl už teď:
- číst složení potravin,
- omezit vysoce průmyslově zpracované výrobky,
- dát přednost jednodušším surovinám,
- vnímat signály vlastního těla, zejména trávení.
Něco málo k zamyšlení
Karagenan není jed. Ale ani neviditelný hrdina moderní kuchyně.
Je to další připomínka toho, že to, co jíme pravidelně a dlouhodobě, má větší vliv než občasné „hřešení“. A že zdraví často nezačíná u zázračných diet, ale u obyčejné otázky: Víte, co doopravdy jíte?