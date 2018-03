Sklapněte, cizáci! Tady panuje Miloš Zeman

KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Pavel Jégl

Česká politika patří Čechům, imigranti by se do ní neměli plést, hlásá náš všelidový prezident.

Miloš Zeman složil osmého března prezidentský slib. Odtažitě, bez toho, aby položil ruku na ústavu. Text ale pronesl bezchybně, včetně této věty:

"Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí (zde, článek 59, odstavec 2)."

Bezchybně se také podepsal. A tak se stal všelidovým prezidentem na plný úvazek.

Citovanou větou se Zeman zavázal, že bude hájit zájmy "všech obyvatel", nejen svých stoupenců a obdivovatelů, ale i těch, kteří ho nevolili, těch, kteří hlasovali pro jeho soupeře ba i té části lidu, která ho otevřeně kritizuje.

Tento slib však od prvních minut porušuje.

Sklapněte!

Hned po slibu ve své inaugurační řeči ukázal na ty, jejichž zájmy hájit nebude – na novináře z Hospodářských novin, webu Aktuálně.cz, týdeníku Respekt, České televize a webu iRozhlas.cz. Označil je za veřejné nepřátele – za ty, kteří by "neměli mít naši úctu" a které bychom "neměli brát vážně".

Za několik dnů během mejdanu se svými podporovateli a smetánkou českého normalizačního popíku prezident upozornil (tady), že "budoucnost je na pět let naše" (rozuměj zemanovců) a těm, kteří stáli na straně Jiřího Drahoše, vzkázal: "Váš čas minul."

Jinými slovy – teď vládneme my a vy budete mlčet.

Bez obalu a ještě zemitěji to řekl Zeman hned po oznámení volebního výsledku v dialogu s Václavem Klausem (záznam rozhovoru zde): "Pražská kavárna, což je takové společenství… bude muset zavřít ústa. Zdůrazňuji, zavřít ústa! Já jsem pověstný originálním překladem anglických výrazů. Nicméně výraz 'shut up' je natolik přeložitelný zdvořile i méně zdvořile (sklapni, anebo drž hubu), že ponechávám na každém, pro jaký překlad se rozhodne."

Za českou politiku

V tažení proti "nezemanovcům" pokračoval prezident v TV Barrandov a také v rozhovoru pro MF Dnes. V něm nasměroval prozemanovský dav proti žurnalistům Petru Honzejkovi, Eriku Taberymu, Jiřímu Pehe a Alexandru Mitrofanovi.

V rozhovoru (zde) dal nový (širší) význam svému volebnímu heslu "Stop imigrantům a Drahošovi". Vztáhl ho také na komentátora Mitrofanova. "… Mitrofanov, který rozděluje lidi na občany a obyvatele, si rovněž (kromě zmíněných novinářů) zasluhuje opovržení. A měl by si uvědomit, že rodák z (ruského) Rostova na Donu by neměl příliš zasahovat do českých politických struktur," pravil Zeman.

Takže pozor na imigranty, kteří mluví do české politiky! Do té přece mohou mluvit jenom dobří čeští rodáci. Třeba Miloš Zeman ze středočeského Kolína.

Česká politika přece patří Čechům!

Imigrantů jako máku

Jak může tak odpornou pitomost vyslovit reprezentant českého státu? Nota bene, jak ji může vyslovit Miloš Zeman, který jmenoval nejprve ministrem financí a poté premiérem imigranta z Bratislavy Andreje Babiše, jenž nebyl a dodnes není schopen předložit negativní lustrační osvědčení?

Otázek je samosebou víc, takže pokračujme:

Jak mohl Zeman zastavující imigranty podporovat v politice imigranta z Tokia Tomia Okamuru a jeho pitoreskní partaj?

Je normální, aby prezident jmenoval svým poradcem čínského komunistu s vazbami na čínskou vojenskou rozvědku Jie Ťien-minga?

Proč vrchní velitel bez jediné námitky naslouchá tomu, když si imigrantka z Bratislavy Adriana Krnáčová stěžuje na zpovykané Pražany?

A vůbec – proč prezident, vyhlášený expert na média, nevěnuje pozornost cizáckým dezinformačním webům typu Sputnik?

Zeman sjednotitel

Zeman popichuje veřejnost proti kritickým novinářům. Pózuje s dřevěnou maketou samopalu, která má v pažbě vyrytý nápis "Na novináře". Je to ještě k zasmání?

Pokud v tom bude pokračovat, dá se tušit, že dřív nebo později se najde magor, který jeho hecování vezme jako výzvu k útoku.

Pravda, od Zemana nebylo možné očekávat, že prezidentský slib vezme vážně, že bude prezidentem "všeho lidu". Byl a je prezidentem všech svých kamarádů a všech svých voličů.

Pokud ale nespojuje společnost, nemusel by aspoň pracovat na tom, aby ji rozeštval.

Ačkoli, nekřivdím mu? Vzpomněl jsem si, že jako prezident Miloš Zeman spojovat dokázal. Svými apely přispěl ke spojení rudých komunistů s náckovitýmu okamurovci do neformální hlasovací koalice s Babišovým ANO.

Copak se mu ale tohle souručenství dá přičíst k dobru?