Strach vítězí. A Miloš Zeman taky

KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Pavel Jégl

Jeho veličenstvo Miloš I. skládá prezidentský slib. Čím nás v příštích pěti letech může překvapit?

Miloš Zeman si dá repete. Dalších pět let bude z Hradu kontrolovat českou politiku.

Pro jeho stoupence to je důvod k radosti. A jeho odpůrce může hřát myšlenka, že třetí termín už nepřipadá v úvahu.

Poprvé Sudety, podruhé imigranti

Zemanovo vítězství v letošních prezidentských volbách svědčí nejen o jeho politických instinktech, které věkem neotupěly. Jsou rovněž výpovědí o Češích.

Právní filozof Jiří Přibáň v Otázkách Václava Moravce poznamenal, že na prezidentské vlajce by příštích pět let mohlo být napsáno namísto "Pravda vítězí" heslo "Strach vítězí".

Svatá pravda, na českou realitu by to bylo přiléhavější.

Před pěti lety v souboji s Karlem Schwarzenbergem pomohl Zemanovi vyhrát strach ze sudetských Němců. Letos si obhájce Hradu vzal na výpomoc strach z přistěhovalců. Nejviditelnějším inzerátem a billboardem jeho kampaně byl ten, na kterém se skvěl slogan "Stop imigrantům a Drahošovi".

Hrad podruhé? Proboha, ne!

Kdekdo uvažuje o tom, zda Zeman bude schopen další pětiletku na Hradě ustát. Žádný problém. Může ji klidně vysedět. Český prezident neřídí vládu, takže svůj mandát může strávit v Lánech, což ostatně v minulých týdnech nacvičoval.

Summity místo Zemana může objíždět předseda vlády. Andrej Babiš to udělá rád. Zahraniční politiku chce mít pod palcem. Ostatně hned po ustavení vlády okřikl svého ministra zahraničí: "Zahraniční politiku tady dělám já." A Martin Stropnický srazil paty.

Otázkou je, zda sám Zeman počítá s tím, že svůj druhý termín dotáhne do konce.Už když řídil vládu jako premiér, stěžoval si, že je unavený. Přirovnával se k nosnému stupni rakety, kterému vyhořelo palivo, a v roce 2002, kdy mu bylo 58, odešel do předčasného důchodu na Vysočinu. Deset let tam objímal stromy.

Před pěti lety ujišťoval, že podruhé na Hrad už kandidovat nebude. V rozhovoru pro web iDnes.cz pravil "Proboha ne! To by mi bylo 73 let. I když uznávám, jak ukazuje pan Schwarzenberg, že i v 73 nebo v 74 letech se lze ucházet o funkci prezidenta, já se domnívám, že zhruba ta hranice 70 let je hranicí mezi létem a podzimem života.”

Že by ze stromů na Vysočině získal dostatek druhé mízy na deset let? Na první pohled to tak nevypadá.

Viróza a lekce angličtiny

Na začátek druhého prezidentského období Miloše Zemana se samosebou patří připomenout bilanci toho prvního. Takže tady je výtah toho nejlepšího.

Zeman se do prezidentské historie nesmazatelně zapsal hned na počátku virózou (z vodky) při vyzvedávání korunovačních klenotů. Pokračoval lekcí z angličtiny v Hovorech z Lán ("Víte co je to pussy?"), kydáním hnoje na Ferdinanda Peroutku (připsal mu autorství článku "Hitler je gentleman"), nadávkám novinářům (kurvičky, pitomci, hnůj, fekálie a mutanti, kteří by se měli likvidovat) a poklonkováním čínským komunistům ("Neučíme vás lidská práva, naopak my se od vás chceme učit.").

Mezi nezapomenutelné Zemanovy okamžiky patří zpěv hymny na jedné tribuně s Martinem Konvičkou, který proslul výrokem o tom, "že muslimy namele do masokostní moučky". K jeho nesmazatelným zásluhám lze přičíst to, že z Pražského hradu, přívětivého místa na nedělní špacír, vytvořil nevlídný areál obehnaný "check-pointy".

S ústavou nakládal Zeman jako s toaletním papírem. Dvakrát jmenoval vládu, která neměla šanci získat důvěru sněmovny. Stačilo, že jejím předsedům (Jiřímu Rusnokovi, Andreji Babišovi) důvěřoval on.

Pamatujete na jeho nejčastěji citovaný slib při nástupu na Hrad? Opakovaně prohlašoval: "Chci být prezidentem všech občanů, bez rozdílu jejich politických názorů." Hned nato začal Čechy rozdělovat a ukazovat na ty, které pokládá za chamraď – na pražskou kavárnu, na novináře, na abstinenty…

Slibů, které Zeman nesplnil, je však hromada. Upozorňuji ještě na ten nedávný: a) "Nebudu dělat žádnou volební kampaň." b) "Nebudu se účastnit besed s kandidáty." c) "Nebudu útočit na jiné kandidáty."

A k tomu připomínám slova Andreje Babiše: "Zemana budu volit, protože drží slovo."

Taky jste volili Zemana, protože umí držet slovo?

I pravda bývá poražena

Jaká bude druhá Zemanova pětiletka na Hradě? Prezident to naznačil už ve své vítězné řeči na pódiu v Top Hotelu Praha. Upozornil, že zaznamenal své "poslední politické vítězství" a že už ho nemůže potkat "žádná politická porážka". Byl to jasný vzkaz: Nemusím a nebudu se na nikoho ohlížet, nemusím usilovat o ničí přízeň.

Čechy už nemůže ničím překvapit - ani další lekcí z angličtiny, vodním příkopem kolem Pražského hradu, družbou s nenapravitelnými komunisty nebo náckovitým Okamurou, ba ani tím, když milostivě propustí dalšího nájemného vraha.

A pro ty, kterým heslo "Pravda vítězí" ve spojení se Zemanem připadá absurdní, nabízím jeho modifikaci. Vyslovil ji Jan Hus, když ho vyhnali z Prahy: "Nade vším vítězí pravda, i když načas bývá poražena."