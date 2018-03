Marný boj za Českou televizi

KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Václav Štefan

Diskuse o České televizi se vyhrocuje čím dál víc. Jako reakce na inaugurační projev Miloše Zemana, ve kterém neopomněl zaútočit na veřejnoprávní televizi, se během předávání Českých lvů ozvali i herci a filmaři. Pomohlo ale jejich vystoupení České televizi?

Velmi diskutovanou pasáží inauguračního projevu prezidenta Miloše Zemana se stala především jeho část útočící na média. Konkrétně na veřejnoprávní Českou televizi a na Economii, vlastněnou podnikatelem Zdeňkem Bakalou, z kterého si hlava státu udělala českou obdobu George Sorose, na níž se dá svést skoro všechno.

Odezva na Zemanova slova na sebe nenechala dlouho čekat. Stalo se tak dokonce ihned na místě, kdy ze sálu demonstrativně odešlo několik ústavních činitelů. S vlnou nesouhlasných reakcí na svoje okatě provokativní slova musel jistě počítat i sám Miloš Zeman, kterému něco takového mohlo udělat snad jedině zlomyslnou radost.

Na hlavu státu se snesla kritika dokonce z institutu jejího dlouhodobého politického spojence Václava Klause."Nechal průchod své mstivosti a posvátnost chvíle poskvrnil skrytým vyrovnáváním si svých osobních účtů. Bylo nemístné, aby část svého dnešního prezidentského poselství svému národu věnoval zbytečným útokům na média," stálo v prohlášení IVK.

Zeman na válečné stezce

I když prezident původně před volbami sliboval, že se začne chovat více umírněně a slušně, vypadá to, že bude pokračovat ve své mstivé politické výpravě proti všem osobním nepřátelům a ještě oproti prvnímu funkčnímu období přitvrdí. Jedním z jeho hlavních terčů je zpravodajství České televize, které se snaží společensky podkopat a zdiskreditovat už delší dobu.

V poslední době se tak děje hlavně ústy hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka, který útočí na Českou televizi stále častěji. Pořad Newsroom ČT24 nedávno na kontroverzním serveru Parlamentní listy přirovnal ke stoce, která lynčuje kohokoliv, kdo má odlišný názor. Na svém Twitteru pak označil celou ČT za oporu takzvaného "deep state", což je oblíbený termín z prostředí pochybných webů plných konspiračních teorií označující tajnou politickou strukturu, která skrytě tahá za nitky společnosti.

ČT není žádný demokratický pilíř. ČT je opora deep state, který si tradiční strany budovaly od roku 2002. ČT chrání mocné těchto stran. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 9 March 2018

Časem by hradní mluvčí mohl přijít třeba s tím, že ředitel ČT Petr Dvořák je ve skutečnosti ještěří muž nebo utajovaný potomek Hitlera.

Trapný řev Českých lvů

Proti prezidentovým slovům se postavila i část českého filmového průmyslu. Hlasitá podpora České televize zazněla z úst řady herců a filmařů během nedávného udělování Českých lvů.

Nejprve na pódiu, ještě před zahájením živého vysílání, ke svým kolegům promluvil režisér Jan Svěrák, podle kterého Česká televize nebyla pod podobným tlakem od dob televizní krize na přelomu tisíciletí. Během projevu přečetl svou výzvu Pět vět na obranu České televize a požádal přítomné, aby se pod ni podepsali.

Své vystoupení zakončil poněkud trapným a elitářským dovětkem "politici na vaše jména slyší".

Budiž mu aspoň ke cti, že se - na rozdíl od dalších kolegů - s plamennými projevy o ochraně demokracie neztrapnil přímo v živém vysílání. Celým večerem se totiž táhla série rozhořčených vyjádření, která se někdy až přehnaně emočně zastávala ČT, nebo se naopak velmi lacině, někdy s dávkou nevtipného humoru vhodného maximálně do filmu Zdeňka Trošky, vyhraňovala proti politikům, především proti hlavě státu.

Ač celý večer nedosáhl takového koncentrovaného patosu a marnosti, jako například legendární rok staré vystoupení proti Zemanovi v Show Jana Krause, i tak to byl velmi smutná ukázka toho, nakolik je část českého filmařského světa odříznutá od reality všedního života v České republice.

Zaslepené elity

Průběh večera na Facebooku kritizovala například přítomná režisérka a novinářka Apolena Rychlíková, jejíž dokument Hranice práce byl mezi nominanty na Českého lva: "Nejsem moc zvyklá chodit ven mezi lidi z filmovýho průmyslu, ale myslím, že to všechno co se tam včera předvedlo - ta 'správná angažovanost', ochrana demokracie - která ale nemyslí na nikoho jinýho, než na sebe, totální sebezahleděnost, opájení se tím, že jsme ti lepší lidi... to je, omlouvám se, strašně smutný. To všechno je navíc doprovázený důslednou ignorací všeho problematického ve společnosti po celá léta."

Případně na Twitteru si jízlivou poznámku na konto českého filmového průmyslu neodpustil novinář Martin Veselovský.

"Jestli něco nepomohlo obhajobě veřejnoprávních médií a demokracie, tak to byly do sebe zahleděné, povýšené a jiný pohled neakceptující srdceryvné výkřiky herců a filmařů v sobotu na Českých lvech. Čistá ukázka podlehnutí pocitu vlastní důležitosti," napsal.

Herci a filmaři ve výsledku udělali České televizi medvědí službu, nahráli do karet odpůrcům ČT a potvrdili častá tvrzení o elitách, které obyčejným lidem říkají, co si mají myslet. O to víc je to do očí bijící, když se tak děje právě v živém vysílání České televize v nejsledovanějším čase a řada oněch filmařů a herců se účastní projektů za peníze z koncesionářských poplatků.

Navíc se nesmí zapomínat na to, že i voliči Zemana si zaslouží stejný respekt jako jeho odpůrci. Jak se asi mohl cítit Zemanův příznivec, který musel dvě hodiny sledovat sérii laciných útoků od uměleckých elit na svého favorita? Je to ideální způsob, jak naštvat spoustu lidí a ještě víc rozdělit společnost, o čemž nám svědčí třeba internetové reakce a výsměch, které se na účastníky Českého lva snesly právě z řad Zemanových voličů.

Udělování Českých lvů, se záběry kamer na růžolícího ústředního ředitele ČST P. Dvořáka, plně potvrdilo inaugurační projev pana prezidenta. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 11 March 2018

Situace samozřejmě chytře využilo i osazenstvo Hradu, pro které to byla voda na jejich mlýn. Mluvčí Jiří Ovčáček začal o Českých lvech pálit jeden útočný tweet za druhým a obranu ČT přirovnal ke komunistické propagandě. Nezapomněl si pořádně přisadit ani sám prezident, který udělování lvů komentoval ve svém projevu na zahájení inauguračního večírku.



"Před několika dny se konal Český lev a jakýsi režisér vykřikl na posluchače, nevolte Miloše Zemana. Chtěl bych mu sdělit, že jeho čas minul a náš čas nastal," reagovala v proslovu hlava státu na nešťastný výkřik režiséra Marka Najbrta na pódiu během přebírání ceny.

Co si sám neuděláš...

Ve výsledku se zatím o jedinou skutečně dobrou obranu České televize po Zemanově projevu postarala sama Česká televize, která se k útokům postavila střízlivě a profesionálně. Před týdnem v pořadu Devadesátka dostaly prostor jak hlasy zastánců, tak i odpůrců fungování ČT. Je třeba říct, že především ze strany zastánců to bylo velmi dobře zvládnuté, na rozdíl třeba od kritika ČT Erika Besta, který v pořadu argumentoval například svými pocity.

Na podporu České televize se rovněž 14. března v řadě velkých českých měst uskutečnila série demonstrací Zemane-ČT nedáme!. Jen k pražské demonstraci se na Facebooku přihlásilo přes dvacet tisíc lidí, nakonec se jich na místě objevilo jen asi něco kolem čtyř tisíc.

To je ve srovnání s již zmíněnou televizní krizí z přelomu roku 2000 a 2001, kdy do ulic za ČT vyšlo demonstrovat přes sto tisíc občanů, zanedbatelné číslo. Ač stále to má větší váhu než filmařské tlachání a plácání se po zádech v Rudolfinu, nebo to může ČT minimálně méně uškodit.