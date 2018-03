Zeman začal pětiletku projevem, který vyhnal část politiků

Před několika dny se objevila zpráva, že jedna australská rodina našla v lednu na pláži vzkaz v láhvi starý 132 let. Představme si, že někdo hodí do moře láhev dnes a že ji někdo najde v roce 2150. Anebo ji už nebude mít kdo najít? více

- Aktuality - 0

Společnost Uber se ve čtvrtek dohodla s vládou, že bude podnikat v Česku, tedy že okamžitě zažádá o živnostenský list. Dále budou muset mít řidiči firmy licenci jako taxikáři a budou také dobrovolně evidovat tržby. Po setkání se zástupci firmy to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Příslušné memorandum podle něj vláda uzavře s firmou do konce března. Do konce dubna by měla firma uzavřít s finanční správou protokol o vykazování tržeb. více