Česko vypoví z ambasády tři Rusy, vyhošťování hlásí i další země

AKTUALIZOVÁNO - Aktuality autor: šar

Česko vyhostí tři členy ruského diplomatického personálu v reakci na otravu bývalého ruského agenta Sergeje Skripala v Británii. Je to výraz solidarity s Británií po útoku, řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Zároveň uvedl, že Rusko překročilo veškeré meze, když označilo Česko za možnou zemi původu nervového jedu novičok použitého k útoku v Británii. Vyhoštění ruských diplomatů dnes oznámily i další země, včetně USA.

Ministr zahraničí Martin Stropnický (ANO) uvedl, že se v pondělí setkal s ruským velvyslancem Alexanderem Zmejevským a o vypovězení ho informoval. Tři členové ruského diplomatického personálu a jejich rodinní příslušníci musí opustit Česko do 1. dubna.

"Nemůžeme vzhledem k diplomatickým zvyklostem specifikovat zařazení oněch tří diplomatů," uvedl Stropnický. ČR však podle něj jednala s rozmyslem, nikoliv nahodile.

"Vyhoštění tří pracovníků ruské ambasády je správným krokem a má naši podporu. Je to nezbytná reakce, které vyjadřuje naše zapojení do euroatlantického společenství, a je to i odpověď na nepodložená obvinění ze strany Ruska," uvedl na twitteru předseda ODS Petr Fiala.

"S postupem vlády souhlasím, ruské výroky o ČR, jako o zemi původu chemické látky, kterou byl spáchán útok na agenta Skripala, pokládám za naprosto nepřijatelné. Vyhoštění tří ruských diplomatů je i výrazem solidarity vůči Velké Británii," řekl předseda ČSSD Jan Hamáček.

Místopředsedovi KSČM Josefovi Skálovi chybějí k obdobných krokům věrohodné důkazy.

"Takové kroky, jimž chybí věrohodné zdůvodnění, by mi vadily proti kterékoli zemi. V daném případě navíc stupňují napětí ve vztahu s jadernou velmocí. A to v českém ani evropském zájmu rozhodně není," řekl. Připomněl, že z Londýna před lety přišlo i tvrzení, že tehdejší irácký vůdce Saddám Husajn disponuje zbraněmi hromadného ničení. "Komise lorda (Johna) Chilcota pak shledala, že to byla lež a zatáhla do agrese v rozporu s mezinárodním právem i spojence. Tím obezřetnější to chce být dnes," řekl.

Ruská ambasáda v České republice zaměstnává 122 lidí a diplomatickou akreditaci má 45 z nich. Česká republika má na celém území Ruska 56 zaměstnanců, z nichž 16 jsou akreditovaní diplomaté.

Bude se pátrat po jedu?

Prezident Miloš Zeman v pondělí také uložil šéfovi Bezpečnostní informační služby (BIS) Michalu Koudelkovi, aby BIS pátrala po tom, zda byl na území Česka vyvíjen nebo skladován jed novičok.

Koudelka přijel odpoledne za prezidentem do lánského zámku kvůli vyhoštění členů ruského diplomatického personálu z Česka spolu s ministryní obrany Karlou Šlechtovou (za ANO).

"Prezident republiky uložil BIS, aby zjistila, zda se na území České republiky nevyvíjel nebo neskladoval nervový plyn novičok, ať už v průmyslových nebo vědeckotechnických zařízeních," sdělil mluvčí Jiří Ovčáček v tiskové zprávě. Před tím uvedl, že setkání je koordinováno na nejvyšší státní úrovni, prezident je v kontaktu s premiérem, některými členy vlády i bezpečnostními složkami.

Vyhostit ruské diplomaty se v návaznosti na útok nervovou látkou v jihoanglickém Salisbury po Británii rozhodlo zatím 14 dalších členských zemí Evropské unie. Ve Varně to v pondělí před summitem EU-Turecko novinářům řekl předseda Evropské rady Donald Tusk.

Nevyloučil zároveň, že v nadcházejících dnech a týdnech budou následovat další společná evropská opatření, včetně možných nových vyhoštění ruských diplomatů. Moskva pohrozila recipročními kroky.

Tusk před novináři zdůraznil, že unie je a zůstane kritická k počínání ruské vlády. Vyjádřil zároveň soustrast ruským občanům v souvislosti s tragickým požárem obchodního centra, při kterém v neděli v sibiřském městě Kemerovo zahynulo přes 60 lidí.

Američané vyhostí desítky lidí

Kromě zemí EU se k vypovězení ruských diplomatů rozhodly i Spojené státy, které vyhostí 60 lidí, Ukrajina (13 osob) a Kanada (čtyři osoby). Státy EU, které dnes oznámily vypovězení ruských diplomatů, jsou Německo, Francie a Polsko (po čtyřech), Česko a Litva (tři), Itálie, Dánsko a Nizozemsko (po dvou), Lotyšsko, Estonsko, Chorvatsko, Finsko, Rumunsko a Maďarsko (po jednom).

Jako jediná nečlenská země EU se v Evropě připojila Ukrajina, která vypovídá 13 osob. Mezi členskými státy unie, které nevyhostí nikoho, je například Slovensko, jež si dnes jen předvolalo ruského velvyslance.

Ruské ministerstvo zahraničí odpovědělo v pondělí prohlášením, že přijme vůči dotyčným zemí odvetná opatření. "Odpověď bude symetrická," citovala ministerstvo agentura RIA. Vyhoštění diplomatů označilo za provokativní gesto a nepřátelský krok. Západní státy obvinilo z toho, že se slepě řídí principy euroatlantického spojenectví.

Prezidenti a premiéři zemí EU koncem minulého týdne na summitu v Bruselu prohlásili, že souhlasí se závěrem britské vlády, podle které za útok na někdejšího dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dceru je s největší pravděpodobností odpovědné právě Rusko. "Jiné věrohodné vysvětlení neexistuje," stojí v závěrech vrcholné unijní schůzky.

Už v noci na pátek bylo na summitu EU zřejmé, že část států unie se k podobnému kroku chystá. Jednoznačně se už tehdy vyjádřil například český premiér Andrej Babiš, ale i vrcholní představitelé například pobaltských zemí. Diplomaté tehdy hovořili mimo záznam asi o desítce členských zemí, které vyhoštění připravují. Zmiňovali se ale také o tom, že další státy by mohly později následovat jejich příkladu například i pod tlakem veřejného mínění.