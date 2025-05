Svět v šoku: Vědci provedli teleportaci. Tohle mění všechno!

9. 5. 2025 – 10:35 | Zpravodajství | Alex Vávra

Vědcům v USA se poprvé v historii podařilo teleportovat částici přes běžný internet. Nejde o trik ani simulaci – kvantová teleportace se stala realitou mimo laboratoř a otevírá dveře k internetu budoucnosti, který si dnes ještě neumíme ani představit.

Teleportace už není jen fikcí z filmů jako Star Trek nebo X-Men. Vědci z Northwestern University totiž provedli něco naprosto neuvěřitelného – úspěšně přenesli částici světla přes běžný veřejný internet. Ne přes speciální kabely, ne v laboratoři pod skleněným zvonem, ale skrz infrastrukturu, která denně přenáší miliardy běžných dat. Tohle je první případ v historii, kdy se kvantová teleportace dostala ze sterilních podmínek výzkumných center do reálného světa. Co se vlastně stalo? Vědci využili podivuhodný jev zvaný kvantová provázanost. Dvě částice – například fotony – se pomocí kvantového propojení dostanou do stavu, kdy jakákoliv změna jedné z nich se okamžitě projeví na druhé, bez ohledu na vzdálenost. Když se přenesou informace o stavu jedné částice, ta druhá okamžitě přebírá její vlastnosti. Jako by mezi nimi existovalo neviditelné, okamžité spojení napříč prostorem.

Tohle všechno se samozřejmě vědcům dařilo už dříve, jenže vždy v pečlivě řízených podmínkách. Jakmile totiž kvantová informace přijde do kontaktu s běžným prostředím, hrozí její okamžitý kolaps – odborně tomu říkáme dekoherence. Jakákoliv rušivá informace, obyčejné elektromagnetické vlny nebo digitální šum, může celý kvantový přenos zničit. A právě proto nikdo nevěřil, že by se taková teleportace mohla někdy odehrát přes běžný internet. Tým z Northwesternu ale přišel s trikem, který všechno změnil. Dokázali vyslat foton takovým způsobem, že minimalizovali jeho interakci s ostatními daty a dosáhli toho, že zůstal stabilní i v prostředí plném digitálního chaosu. Jinými slovy: foton „projel“ internetovou dálnicí přeplněnou běžným provozem bez nehody. A ta dálnice? Měla kapacitu 400 gigabitů – stejnou, jaká se používá třeba pro streamování tisíců videí najednou.

Jeden z příkladů teleportace v kultovním seriálu Star Trek | zdroj: Profimedia

Výsledek je naprosto šokující. Ukazuje se, že kvantová komunikace nemusí potřebovat úplně novou síť postavenou od nuly. Žádné speciální kabely, žádné nové stožáry nebo satelity. Kvantový internet budoucnosti by mohl běžet po stejné síti, jakou dnes používáme k objednávání pizzy nebo sledování videí s kočkami. To, co jsme považovali za křehkou vědeckou hříčku, právě začíná fungovat ve světě plném hluku a šumu.

A to je teprve začátek. Opravdový kvantový internet, jaký se teď rýsuje na obzoru, nebude jen o rychlejším připojení. Bude to úplně nový způsob komunikace a zpracování informací. Umožní vytvářet šifrování, které je prakticky neprolomitelné. Otevře cestu k umělé inteligenci, která se bude učit stokrát rychleji než dnes. A možná nám jednou dovolí simulovat složité jevy, jako je vývoj klimatu nebo šíření nemocí, s přesností, o jaké se nám teď ani nesní. Když si uvědomíme, že první e-mail byl poslán teprve před pár desítkami let a dnes máme celosvětový internet v každé kapse, je dost dobře možné, že právě teď jsme svědky dalšího technologického zlomu. A ten zlom nese jméno teleportace. Ne ta hollywoodská, ale opravdová, kvantová – a už dnes běží po stejných drátech jako tvoje Wi-Fi.