Piráti dostali mořskou nemoc, chtějí odvolávat prezidenta

KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Pavel Jégl

Neodhlasujeme si jednou v referendu třeba nižší cenu másla? Nebo slunečné a teplé počasí v létě a čerstvý prašan v zimě? Bylo by to přece fajn.

Stát má (prozatímní) vládu v demisi, téměř desetina Čechů je v exekuci, cifršpioni kdekoho beztrestně šikanují, berňák v každém vidí sprostého podezřelého a politici navzdory stárnoucí populaci ujišťují, že na důchody bude a nic nedělají pro to, aby na ně opravdu bylo.

Nemyslíte, že by s tím ti, které voliči svými hlasy v říjnových volbách katapultovali do nejvyšších pater politiky, měli něco dělat? Zatím to ale vypadá tak, že tohle volební období prokecají nad referendem a odvolatelností politiků.

Pustíme vás na ně!

Piráti vypadali ve volbách sympaticky. Jejich slogan "pusťte nás na ně!" byl působivý a sliboval, že se konečně najde někdo, kdo ty pleticháře a pletichářky ve sněmovně i ve vládě prožene. A sympaticky zněly také programové teze "obíhat mají data, ne lidé po úřadech" a "více svobody, méně buzerace".

Když Pirátská strana uspěla ve volbách a získala 22 poslanců, očekával jsem, že vyrazí do bitev s byrokracií a předvede smršť nápadů, jak elektronizovat státní správu, jak zjednodušit komunikaci s úřady a jak odtučnit vypasenou a předraženou státní správu.

Zatím však v těchto oblastech nic nepředvedli. Jsou malátní, jako kdyby dostali mořskou nemoc. Zabývají se ptákovinami, nejnověji se pustili do ústavních změn a navrhují, aby byl prezident odvolatelný voliči.

Podle návrhu Pirátské strany se o sesazení prezidenta má hlasovat v běžném referendu. Pro jeho uspořádání by měla stačit petice s pouhými 100 tisíci až 250 tisíci podpisy, tedy jedním až dvěma a půl procenty obyvatel. A k tomu, aby lid prezidenta sesadil, by měla stačit prostá (tedy nadpoloviční) většina hlasujících.

Obdobnou odvolací proceduru na regionální úrovni chtějí Piráti prosadit u senátorů. A také starostů i hejtmanů – až jednou budou (pokud někdy budou) voleni přímo.

Takže z hesla "pusťte nás na ně!" se stává slogan "pustíme vás na ně!"?

Stačí nevolit

Řekněme si tedy, jak to je s prezidentem. Zatím ho může odvolat pouze ústavní soud. Proceduru popisuje článek 65 odstavec 2 ústavy takto: "Senát může se souhlasem Poslanecké sněmovny podat ústavní žalobu proti prezidentovi k Ústavnímu soudu, a to pro velezradu nebo pro hrubé porušení ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku."

Obě komory musí v tomto případě vyjádřit souhlas třípětinovou většinou.

Za velezradu je přitom pokládáno takové jednání prezidenta, které "směřuje proti svrchovanosti a celistvosti republiky, jakož i proti jejímu demokratickému řádu."

Vrchního velitele může "odvolat" také lid. Stejně jako jiné přímo volené politiky ho může v dalších volbách jednoduše nezvolit.

Tato možnost už nestačí?

Atomovka, ne kratochvíle

Ne že by mě představa dalších pěti let s vulgárním prezidentem, který nakládá s ústavou jako s toaletním papírem, a jeho frackovitým mluvčím kdovíjak těšila. Jenže voliči prezidenta-žumpu na Hradě jednoduše chtěli – i s jeho pokleslým slovníkem.

Vůči návrhu na odvolání (jakéhokoli) prezidenta voliči na základě petice mám zásadní námitku: Vyburcovat odpůrce čehokoli je snazší než mobilizovat stoupence kohokoli.

Mám za to, že po pirátské inovaci ústavního systému bychom odvolávali prezidenta, anebo se o to aspoň pokoušeli, téměř v každém volebním období. Výsledky hlasování mnohdy bývají těsné, proto si dovedu představit situaci, kdy odvolaný prezident bude znovu a kandidovat a znovu také bude zvolen… A potom znovu odvoláván?

Jistě, lze namítnout, že odvolání prezidenta v referendu mají v jiných státech, třeba v Rakousku a na Slovensku (zde, článek 106). Jenže u sousedů funguje úplně jinak, než navrhují Piráti. Ne jako veřejná kampaň a lidová kratochvíle, ale jako krajní řešení, jako atomová bomba, která slouží k varování, ne jako zbraň k použití.

Hlasování o sesazení prezidenta může vyvolat pouze parlament, ne petice. Pokud s ním voliči souhlasí, prezident končí. Pokud jsou proti, je zase rozpuštěn parlament.

Tak je zaručeno, že se z odvolání prezidenta nestane msta těch, jejichž kandidát prohrál. Poslanci musí přemýšlet, než vysloví souhlas s referendem. A souhlas (třípětinovou většinou) k němu nedají, pokud existuje riziko, že lid prezidenta neodvolá.

Prezident jako SuperStar

Pravda, odvolatelnost politiků by mohla posílit jejich odpovědnost. Aspoň některých.

Jenže není v první řadě žádoucí posílit odpovědnost některých voličů? A nevytrácela by se právě v případě, pokud by záhy po volbách měli možnost volbu revidovat, tedy opravit? Leckteří z nich hlasují ve volbách se stejnou lehkovážností, s jakou posílají hlasy do SuperStar nebo nějaké reality show.

Lze snad věřit tomu, že možnost odvolat prezidenta v referendu, pozvedne českou demokracii do vyšších pater a Česko bude fungovat líp?