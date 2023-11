Aktualizováno: Setkání Biden-Si: USA a Čína se dohodly na obnovení komunikace mezi svými armádami

Podle Bidenova vyjádření na platformě X státníci v jednáních učinili pokrok. „Vážím si dnešního rozhovoru s prezidentem Siem, protože si myslím, že je prvořadé, abychom si jasně rozuměli,“ napsal Biden na sociální síti. „Existují kritické globální výzvy, které vyžadují naše společné vedení. A dnes jsme udělali skutečný pokrok,“ uvedl šéf Bílého domu. Ve svém dalším příspěvku jednání označil jako jedny z nejkonstruktivnějších a nejproduktivnějších, která spolu státníci vedli.

I value the conversation I had today with President Xi because I think it's paramount that we understand each other clearly, leader to leader. There are critical global challenges that demand our joint leadership. And today, we made real progress. pic.twitter.com/rljB0Ow7JA

I’ve just concluded a day of meetings with President Xi, and I believe they were some of the most constructive and productive discussions we’ve had.



We built on groundwork laid over the past several months of diplomacy between our countries and made important progress. pic.twitter.com/0RT1q0FZHr