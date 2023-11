Ukrajina si podle Zelenského nemůže dovolit pat či zmrazení války

Ukrajina si nemůže dovolit pat ve válce s Ruskem či zmrazení konfliktu, protože pak by musely znovu bojovat další generace, prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Pokládá za důležité potrestání zla při ukončení války.

„Pokud jde o patovou situaci a zmrazení konfliktu, měl bych poctivě říci, že válčit budou naše děti. Anebo naši vnuci budou válčit. Už jsme přišli o mnoho lidí. Chceme žít při vědomí, že budeme vychovávat děti, které určitě pak budou bojovat? Protože Rusko znovu přijde, pokud jej nevrátíme na jeho místo,“ citovala Zelenského slova ze setkání s africkými novináři agentura Interfax-Ukrajina. Ujistil, že Ukrajinci touží po míru a uvědomují si, že válku je nutné ukončit, ale tento konec může být různý a nemusí se líbit každému. „Je nutné, aby zlo trpělo,“ prohlásil.

Patová situace ve válce podle prezidenta představuje jen „dočasnou slabost“. Míru lze dosáhnout, „pokud Rusko splní jediný bod: bude respektovat územní celistvost (Ukrajiny) a Chartu OSN, a tedy stáhne vojska z našeho území - to ukončí válku“. Připustil, že takový konec války by nevyřešil všechny problémy a ještě by nešlo o obnovení spravedlnosti, protože je záhodno „něco udělat s tím, co tu (Rusové) natropili“.

Server Meduza v souvislosti se Zelenského výroky připomněl rozhovor náčelníka ukrajinského generálního štábu v časopisu The Economist, ve kterém generál Valerij Zalužnyj uvedl, že válka se ocitla ve slepé uličce a hrozí, že ukrajinskou protiofenzívu vystřídají poziční boje, které mohou trvat roky a které jsou výhodné pro Rusko. Zelenskyj tehdy prohlásil, že nepokládá situaci na frontě za patovou, nicméně připustil, že část světa je už válkou na Ukrajině unavena. Později prezident prohlásil, že ukrajinští vojáci mají plán na příští rok, ale výsledků na bojišti se Ukrajina pokusí dosáhnout ještě letos. Šéf prezidentské kanceláře Andrij Jermak následně tvrdil, že rok 2024 bude „rozhodující“ ve válce proti Rusku.