Eva Pavlová promluvila o platu pro první dámu. Přiznala, že ji kritika zasáhla

Eva Pavlová, první dáma České republiky, se v nedávném rozhovoru otevřeně rozpovídala o několika tématech, která se dotýkají jejího života i funkce. Mimo jiné se zmínila o blížících se Vánocích, svém každodenním režimu a také o kontroverzním tématu finančního ohodnocení role první dámy, které vyvolalo mezi veřejností značné diskuze. Pavlová přiznala, že kritika, která se na ni snesla, ji zasáhla, a zároveň se podělila o své plány na vánoční svátky, které pro ni a jejího manžela, prezidenta Petra Pavla, představují vzácnou příležitost k odpočinku.

Vánoční tradice u Pavlových

Eva Pavlová popsala, jak si s manželem představují ideální Vánoce. Přestože jejich pracovní povinnosti často neumožňují mnoho volného času, na Vánoce se těší jako na chvíle klidu a rodinné pohody. Štědrovečerní večeře u Pavlových je tradiční, ale zároveň přizpůsobená chutím všech členů rodiny. Sama první dáma preferuje kapra, zatímco prezident Petr Pavel si nejraději pochutná na vinné klobáse. K tomu samozřejmě nesmí chybět bramborový salát. Pavlová také zmínila, že v minulosti připravovala rybí polévku, bramborovou kaši a další klasické vánoční pokrmy. Vánoční atmosféru u nich doma dotváří vůně cukroví, koření a sušených pomerančů, stejně jako pohádky, koledy a svařené víno.

Pavlová si posteskla, že jí chybí Vánoce na sněhu, které si pamatuje z dětství v podhůří Jeseníků. „Tehdy byly Vánoce opravdu ladovské, se sněhem a zimní atmosférou,“ zavzpomínala. Dnes už sníh často chybí, ale vzpomínky si uchovává prostřednictvím starých fotografií, které si ráda prohlíží, například se svou vnučkou.

Náročná role první dámy

Eva Pavlová přiznala, že role první dámy je velmi časově náročná, zejména proto, že se rozhodla být ve své funkci aktivní a zapojovat se do různých projektů. To jí však často nedává prostor na odpočinek. Když už si ale s manželem najdou chvíli volna, rádi tráví čas v přírodě. „Příroda je pro mě zdrojem klidu a energie. Někdy stačí jen sedět na dvorku, poslouchat ticho a zpěv ptáků, což si občas i nahrávám na mobil,“ svěřila se Pavlová. Relaxace v přírodě nebo s dobrou knihou je pro ni způsob, jak načerpat síly.

Kontroverze kolem platu první dámy

Jedním z nejdiskutovanějších témat poslední doby bylo navrhované finanční ohodnocení role první dámy. Podle návrhu nového zákona by měla Pavlová pobírat měsíční plat ve výši 95 250 korun, což by bylo poprvé v historii, kdy by tato funkce byla finančně oceněna. Prezident Petr Pavel na svém instagramu vysvětlil, že nikdy nežádal o navýšení finančních prostředků, ale navrhl, aby část jeho náhrad byla převedena na jeho manželku. Tím by mohla plnohodnotně vykonávat své povinnosti, aniž by byla finančně závislá na manželovi.

Tento návrh však vyvolal bouřlivé reakce. Zatímco někteří lidé Pavlovou podpořili, jiní byli hlasitě proti. Kritika na sociálních sítích byla podle Pavlové často nepříjemná. „Chtěla bych zdůraznit, že šlo pouze o narovnání situace, kdy manželka prezidenta vykonává mnoho povinností, ale nemá k tomu legislativní podporu. To, co se dělo na sociálních sítích, však nebylo hezké,“ uvedla Pavlová s tím, že se k celé záležitosti možná v budoucnu vyjádří podrobněji.

Eva Pavlová se v rozhovoru ukázala jako žena, která si váží tradic, rodinné pohody a přírody, ale zároveň čelí náročné roli první dámy s odhodláním a aktivním přístupem. Přestože ji kritika zasáhla, snaží se soustředit na své povinnosti a hledat způsoby, jak si uchovat klid a rovnováhu v náročném životním stylu. Vánoce pro ni představují vzácnou příležitost k odpočinku a návratu k tradicím, které si pamatuje z dětství.