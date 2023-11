Vláda se rozhodla zmrazit ruský státní majetek

Počet záznamů na českém sankčním seznamu se zvedl na sedm. „Komerční aktivity tohoto podniku včetně pronájmu jsou od tohoto momentu nelegální,“ uvedl Lipavský. Zápisem na sankční seznam se zmrazí veškerý majetek, který podnik v Česku vlastní či jinak ovládá, doplnil. Zdůraznil, že toto opatření se nebude vztahovat na diplomatické mise. Celkem jde o čtyři objekty z celkového počtu nemovitostí vlastněných Ruskou federací na území ČR, například o ambasádu nebo rezidenci velvyslance.

Přidání podniku na seznam bylo podle Lipavského přijato s vědomím premiéra, který se dnešního jednání vlády kvůli nemoci nezúčastnil. Podle Fialy i Lipavského krok znamená zmrazení ruského státního majetku v Česku. „Ruská federace nebude moci nakládat s nemovitostmi, které vlastní ruská vládní agentura,“ uvedl na síti X Fiala. Česko se bude pokoušet stejný krok prosadit i v EU. „Kdyby se to podařilo, bude to samozřejmě velký úspěch,“ řekl Lipavský.

Czechia has just frozen all Russian state assets. I applaud this principled step and thank my counterpart and friend @JanLipavsky. All countries that haven’t yet done so should follow suit. Russian money should be used for Ukraine’s recovery instead of murder and destruction. https://t.co/7ReaTIj3xc