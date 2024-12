Feuereislová podává trestní oznámení na Soukupa. Drama s rolexkami na Boží hod!

Na Boží hod vánoční se na sociálních sítích rozhořelo drama, jehož hlavní aktérkou je influencerka Eva Feuereislová. Ta na svém Instagramu zveřejnila fotografii dokumentu „Trestní oznámení“, čímž okamžitě přitáhla pozornost veřejnosti. Příspěvek doprovodila slovy: „I takhle to někdy bohužel končí...“, což vyvolalo řadu spekulací o tom, co se vlastně stalo. Hlavním předmětem incidentu jsou luxusní hodinky značky Rolex, které byly poškozeny, a do celé situace se zapletla i zmínka o užívání léku Xanax. Jakou roli v tom všem hraje její partner, mediální magnát Jaromír Soukup?

Trestní oznámení a zmínka o Xanaxu

Eva Feuereislová, známá nejen jako influencerka, ale také jako partnerka Jaromíra Soukupa, zveřejnila na Instagramu fotografii dokumentu, který podle všeho obsahuje tři strany. Na snímku bylo patrné, že dokument obsahuje zmínku o léku Xanax, který se používá k léčbě úzkostí, a také jméno jejího partnera. Ačkoliv příspěvek později smazala, jeho obsah už stihl zaujmout veřejnost a začal kolovat na sociálních sítích ve formě screenshotů.

Co se stalo s hodinkami?

Eva přiznala, že během vánočních svátků navštívila policii kvůli poškozeným hodinkám značky Rolex. Kdo nebo co za jejich zničením stojí, však odmítla specifikovat. „Trestní oznámení má tři strany, takže si s ním dal někdo dost práce,“ uvedla stručně, ale další detaily neprozradila. Na otázky novinářů reagovala vyhýbavě a zdůraznila, že během svátků chce mít klid.

Mlčení Jaromíra Soukupa

Do celé situace je podle všeho zapleten i Jaromír Soukup, jehož jméno se objevilo v dokumentu. Ani on se však k incidentu nevyjádřil. Na Instagramu Evy se však objevily náznaky, že v jejím životě probíhají nepříjemné události, které mají jak osobní, tak materiální rozměr. Spekuluje se, zda mezi Evou a Jaromírem nedošlo k hádce nebo jiné dramatické situaci, která by mohla souviset s poškozením hodinek.

Spekulace veřejnosti

Zatímco hlavní aktéři mlčí, na internetu se rozjely spekulace o možných scénářích. Někteří uživatelé se domnívají, že Eva svým příspěvkem na Instagramu spíše uškodila sama sobě, protože tím přitáhla zbytečnou pozornost. Jiní se snaží rozluštit, co přesně se stalo, a diskutují o možných příčinách poškození hodinek i o roli Xanaxu v celé situaci.

Co bude dál?

Eva Feuereislová zatím nechává detaily incidentu pro sebe a zdá se, že se rozhodla řešit situaci v soukromí. Přesto je otázkou, zda se na sociálních sítích neobjeví další informace, které by mohly do celé záhady vnést více světla. Zatím nezbývá než čekat, zda Eva nebo Jaromír prolomí mlčení, nebo zda se celá kauza postupně vytratí z veřejného zájmu.

Incident s poškozenými hodinkami a trestním oznámením tak zůstává nevyjasněný, ale veřejnost i média budou situaci pravděpodobně nadále sledovat.