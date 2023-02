Američané sestřelili čínský špionážní balon

Stíhačka amerického letectva F-22 v sobotu nad Atlantikem sestřelila čínský balon, který je podle předpokladů Američanů vybavený špionážní technikou. Televizní záběry ukazují zásah a výbuch balonu.

Watch incredible HD video of the moment when the Chinese surveillance balloon was shot down by a single missile from an F-22 fighter jet from Langley Air Force Base pic.twitter.com/KjwTrgcvcb

Vojenské námořnictvo po troskách balonu pátrá, informuje agentura AP.

Balon se dříve pohyboval nad citlivými vojenskými objekty, například nad Malmstromovou leteckou základnou v Montaně, jednou ze tří v USA, kde se nacházejí strategické rakety. Příkaz k sestřelení vydal prezident Joe Biden. Pentagon doporučil balon sestřelit až nad oceánem, aby se předešlo možným škodám při dopadu na pevninu.

‚Bílý jestřáb‘ sestřelen

Stíhačka zasáhla balon 11 kilometrů od pobřeží státu Jižní Karolína.

„Balon, který (Číňané) používali ve snaze sledovat strategická místa na pevnině Spojených států, byl sestřelen nad americkými teritoriálními vodami,“ sdělil v prohlášení americký ministr obrany Lloyd Austin.

Na dalším videu je patrný pád zbytků balonu.

Video from Montana where a military jet just buzzed a neighborhood — then a massive flash in the sky.



A blast can be heard, screen goes white and smoke can be seen.



Chinese Spy Balloon Down? pic.twitter.com/AY4GcG8Ydp

Americká vláda v pátek oznámila, že už několik dní pozoruje čínský špionážní balon ve vzdušném prostoru USA. Čína v reakci sdělila, že incidentu lituje, balon ale označila za meteorologický. Letěl ve výšce zhruba 18 kilometrů, jeho velikost AP přirovnává ke třem školním autobusům.

Americký Úřad pro civilní letectví před zásahem stíhaček omezil letecký provoz nad státy Severní a Jižní Karolíny.

Ředitel České kosmické kanceláře Jan Kolář označil za nepravděpodobné, že by čínský balon „zabloudil“ nad Spojené státy. „Přestože se stratosférický balon pohybuje ve velkých výškách, prostředí tam je relativně dobře známé, tedy i předvídatelné. Samozřejmě se může stát, že proudy atmosféry jdou směrem, který model nepředpokládá. Ale že by to bylo úplně nepředvídatelné, je málo pravděpodobné,“ řekl v Horizontu ČT24.

Kauza už má diplomatické důsledky. Šéf americké diplomacie Antony Blinken kvůli incidentu odložil cestu do Pekingu plánovanou na tuto neděli.

V pátek Pentagon informoval, že další špionážní čínský balon se vznáší nad Latinskou Amerikou. Jeho polohu neupřesnil.

Pod čarou: Američané zlikvidovali balon vyspělou technologií – stíhačka F-22 vypustila nadzvukovou střelou AIM-9. Komisaři Ledvinovi (Adéla ještě nevečeřela) k sestřelení balonu stačila jednodušší technika – prak, dar od přítele Messera.