Seniorům vrací peníze: Také se vás týká odškodnění od nové vlády?
6. 2. 2026 – 8:00 | Magazín | BS
Vláda ruší poplatky týkající se penzijního spoření. I pokud už jste je ale zaplatili, nemusíte si zoufat.
Už dlouhá léta se tak nějak všeobecně ví, že náš důchodový systém nemusí být úplně udržitelný, a bylo by proto celkem ideální s tím něco udělat. Jenže do toho se nikomu nechce a lidé si tak k penzi často spoří sami, protože všichni už předem počítají s tím, že stát nemusí mít peníze.
Při předčasném ukončení penzijního spoření se státním příspěvkem bylo až donedávna potřeba zaplatit také sankční poplatek. Právě na ten se zaměřila nová vláda, která usoudila, že se jedná o příliš přísné opatření a je namístě ho nejen zrušit, ale plátce také rovnou odškodnit.
Možnost nově zrušit penzijní spoření a vůbec nic za to neplatit se týká statisíců seniorů. A další tisíce, které zaplatily v minulost pokutu za zrušení, se mohou těšit na odškodnění. Stejně tak se podmínky zlepší i pro seniory, kteří spořili méně než 5 let a po 1.7.2024 přišli o státní příspěvky.
„Kdo ukončí spoření dříve než po dvou letech, ten přijde o všechny prostředky včetně svých úložek. Kdo odspoří alespoň dva roky, ale méně než pět let, dostane své úložky, ale ztrácí připsané státní příspěvky i případné daňové zvýhodnění,“ uvedla podle Novinek ministryně financí Alena Schillerová.
„Novela zruší uzamčení zhruba 180 tisíc důchodců, kteří zůstávají ve třetím pilíři a spoří bez státního příspěvku, protože dosud nemají odspořeno pět let pro možnost odchodu bez sankce. Tento krok nebude stát státní rozpočet ani korunu, ale významně rozváže ruce zhruba 180 tisíců seniorů,“ pokračuje.
Dále chce zavést kompenzace pro důchodce, kteří odešli z třetího pilíře se ztrátou. „Půjde přibližně o sto klientů, kteří neměli odspořeny ani dva roky a přišli o všechny své prostředky. A zhruba 14 tisíc klientů, kteří měli odspořeno mezi dvěma až pěti lety, a tím pádem přišli o státní příspěvky a případné daňové zvýhodnění,“ vysvětluje ministryně.
„Celkové náklady pro státní rozpočet odhadujeme zhruba na šedesát milionů korun. Jsem hluboce přesvědčená, že jde o správný krok, protože nikdo by neměl být trestán za to, že si v dobré víře založil penzijní spoření v předdůchodovém věku,“ dodává.
I pokud se vás ale zrovna toto odškodnění netýká, dejte na pozor na nejčastější pasti, které vás mohou zbytečně připravovat o peníze: Například poplatek za vyplácení důchodu v hotovosti bude činit skoro sto korun měsíčně. Pokud si tedy necháte místo toho posílat penzi na účet, najednou ušetříte tisícovku prakticky z čistého vzduchu.
Bankovního účtu se není třeba bát: Většina bank navíc nabízí zvýhodněná řešení pro seniory. A když už jejich služeb využijete, budete rovnou moci založit třeba i spořící účet, který vám peníze alespoň trochu zúročí, což je samozřejmě daleko lepší řešení, než je nechat doma znehodnocovat ve slamníku.
Jen samozřejmě pozor na podvodníky: Senioři jsou bohužel stále běžným cílem různých šmejdů a darebáků, kteří se snaží přiživit na starých lidech a obrat je o úspory.
Jakákoliv iniciativa o založení účtu a spoření by proto měla pocházet od vás a po pečlivém ujištění, že opravdu komunikujete s bankou. Ne že vám někdo zavolá sám od sebe a jak s kouzelným proutkem nabídne nějaké pohádkově výhodné podmínky. V takovém případě se vás totiž s největší pravděpodobností snaží oškubat.