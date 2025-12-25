Povinné elektronické účtenky: další chaos, na který doplatí senioři
25. 12. 2025 – 6:38 | Zprávy | Anna Pecena
Senioři budou lapat po dechu, když zjistí, jak je stát a obchodníci tlačí do digitální pasti, o které nemluví.
Nová vlna „elektronických účtenek“ se šíří Českem jako digitální tsunami. Papírový doklad, na který jste byli zvyklí desítky let, má podle plánů vládních úředníků zmizet z běžného života – a nahradit ho elektronickou variantou. To zní jako moderní krok, ale pro mnoho starších lidí to může znamenat zmatek, další náklady a ztrátu kontroly nad vlastním nakupováním.
Co to vlastně znamená a proč by vás to mělo zajímat?
Digitální účtenky nebudou samozřejmostí, ale pastí
Stát i obchodníci argumentují, že papírové účtenky jsou ekologicky neudržitelné a zbytečně plýtvají papírem. Je pravda, že tuny účtenek končí v odpadcích. Ale návrh, který prosazuje ministerstvo průmyslu a obchodu, počítá s tím, že papírové účtenky přestanou být běžné a elektronické se stanou normou – stačí, když je zákazník dostane do telefonu, e-mailu nebo přes aplikaci.
Pro mladé by to mohlo být fajn. Ale pro vás, kdo nejste zvyklí na chytré telefony, internet nebo e-mail, je to něco jako povinná lekce kódování, o kterou jste nepožádali. Mnozí senioři nemají fotopaměť na připojení Wi-Fi, neznají QR kódy a papírová účtenka jim byla jediným hmatatelným důkazem nákupu.
Varování před reálnými riziky: ztráta důkazů a reklamace v ohrožení
Když si dnes koupíte něco dražšího – třeba léky, spotřebič nebo oblečení – papírová účtenka je vaše jistota při reklamaci. Elektronická verze může zmizet, ztratit se v e-mailu nebo ji obchod prostě „neodeslat správně“. To se už děje v pilotních projektech elektronických dokladů v jiných zemích, kde si zákazníci stěžují, že nemají jak prokázat svou koupi.
Navíc není jasné, jak bude fungovat archivace a ochrana dat. Když je účtenka elektronická, může být snadno sdílena dál, propojena s účty a nákupními profily – a to bez vašeho vědomí. Pro seniory, kteří chtějí mít kontrolu nad svými doklady, to není jen nepohodlné, ale potenciálně i nebezpečné.
Kdy to přijde a co můžete udělat teď
Zatím není žádná definitivní povinnost pro všechny obchody okamžitě přestat tisknout účtenky, ale trend je jasný: papír mizí a digitál nastupuje. Ministerstvo schválilo iniciativy na zavedení elektronických a digitálních účtenek a jde to rychle kupředu.
Co můžete dělat:
• Požadujte papírovou účtenku u pokladny, pokud ji potřebujete pro reklamaci.
• Naučte se zacházet s e-mailem nebo si požádejte někoho blízkého o pomoc s ukládáním elektronických dokladů.
• Sledujte změny pravidel – mohou ovlivnit vaše nároky při vrácení zboží.
Elektronické účtenky mohou být krokem do budoucnosti, ale bez jasných pravidel a ochrany spotřebitelů se z nich může stát další prostředek, jak zbavit starší lidi jednoduchého a spolehlivého důkazu o tom, co si koupili. Nepřijímejte to bez boje – dokud ještě můžete požadovat papír.