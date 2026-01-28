Co všechno můžete mít zdarma jen proto, že je vám už bylo 60
28. 1. 2026 – 11:38 | Magazín | Anna Pecena
Důchodci a senioři v Česku neplatí jen daně a účty – věděli jste, že můžete skoro zadarmo jezdit MHD, být v muzeích a galeriích bez placení nebo mít speciální slevové karty, které vám otevřou svět výhod? Podívejme se, co vám právě teď patří jen díky věku.
MHD a doprava téměř zadarmo – kdo to tušil?
Pokud je vám 60 let nebo více, veřejná doprava může být výrazně levnější – a pro některé věkové skupiny dokonce zdarma. V Praze senioři od 60 do 65 let jezdí v rámci městské hromadné dopravy se slevou až kolem 55 % na předplatném jízdném a po dosažení 65 let věku mohou ve městě cestovat bez placení jízdného. Stačí prokázat věk občanským průkazem nebo speciální lítačkou seniora.
A není to jen Praha. Mimo ni senioři od 65 let mají obvykle 50% slevu i u regionálních spojů a dálkových vlaků – například u Českých drah lze takto cestovat po Česku levněji až o polovinu.
Kultura a zážitky bez vstupného (nebo skoro bez)
Většina lidí si ani neuvědomí, že od určitého věku mají i vstupy do muzeí, galerií nebo na vybrané kulturní akce zdarma nebo za velmi nízké ceny. V Praze může mít senior třeba vstupné do zoo a botanické zahrady za výrazně nižší cenu – a někteří 70+ mají při určitých podmínkách vstup doslova za korunu.
Mnohé instituce navíc nabízejí zlevněné nebo bezplatné vstupy pro starší návštěvníky (například Národní galerie či jiné památky), pokud senioři prokážou věk průkazem.
Karty a permanentky, které šetří peníze – i zdraví
Kromě dopravy a vstupů můžete získat i speciální karty, které otevírají další výhody zdarma nebo se slevou. Například Senior Pas je bezplatná karta, kterou si může aktivní senior vyřídit a uplatnit ji u řady partnerů – od obchodů, služeb, sportovišť až po kulturní akce, často se slevami od 5 do 50 %.
V některých městských částech dostávají senioři nad 60 let i výhodné permanentky na plavání nebo další volnočasové aktivity za výrazně nižší ceny – někdy je jejich cena symbolická.
Dálkové výhody – víc než jen volná tramvaj
To ale není všechno. Existují i slevy v oblasti wellness či volného času, které mohou být pro důchodce zcela zdarma či s výraznou úsporou – třeba vstup do sauny nebo bazénu po předložení občanského průkazu podle místních pravidel.
Celkově díky věku 60+ můžete získat řadu výhod, které vám ušetří tisíce korun ročně – stačí vědět, kde a jak žádat, a především předkládat svůj doklad s datem narození tam, kde to umožňuje zákon či místní pravidla.