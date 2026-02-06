Dnes je pátek 6. února 2026., Svátek má Vanda
6. 2. 2026 – 8:26 | Magazín | Anna Pecena

O tomhle seniorům neřeknou. Vyzvedněte si přeplatky u pojišťoven, než propadnou!
spokojený seniorzdroj: AI DALL-e
Většina lidí to neví a snad ještě méně lidí to využije. Ve zdravotním pojištění v České republice totiž často zůstávají přeplatky z předchozích let – peníze, které mohou být vaše, ale pojišťovna je vám nevrátí, dokud o to sami nepožádáte.⁠

Zní to jako chytrý trik, ale není to žádné čarování se zákony – stačí vědět, kde koukat a jak jednat. Tady je návod, jak si důchodce může doslova „vyzvednout“ peníze, které mu v pojištění leží až zbytečně dlouho.

Co je přeplatek a proč o něm mnozí nevědí

Přeplatek vzniká, když jste v minulosti zaplatili více na zdravotním pojištění, než jste měli. Důvody jsou různé – může to být chyba ve vyúčtování, změna příjmu nebo se během roku změnil váš status. Pokud jste například OSVČ nebo jste si platili pojištění sami, může se stát, že jste zaplatili více, než bylo potřeba. Pojišťovna pak eviduje přeplatek na vašem účtu. U některých typů a částek je třeba o jeho vrácení aktivně požádat.⁠

Problém je v tom, že pojišťovny nezačnou automaticky rozhazovat peníze zpět. Pokud si o to nesáhnete, zbývající prostředky zůstanou na účtu a uloží se tam jako „pár korun navíc“. Pro spoustu lidí, zejména starších nebo nezávislých plátců, to znamená, že peníze doslova leží ladem, zatímco oni by je mohli mít ve své peněžence.⁠

Jak zjistit, zda někde leží vaše peníze

Prvním krokem je zjistit, zda na účtu u vaší zdravotní pojišťovny nějaký přeplatek máte. Můžete si požádat o výpis z účtu nebo přehled o platbách a stavu vašeho pojištění. Podle zákona máte na takový výpis právo – pojišťovna je vám ho povinna poskytnout.⁠

Tip: Projděte si staré doklady o platbách nebo si nechte pomoci někým, kdo se v tom vyzná. Je překvapivé, kolik lidí se tajných přeplatků přehlédne jen proto, že vlastní doklady dlouho nehlídali.

Jak si peníze vyzvednout rychle a bez zbytečných průtahů

Pokud zjistíte, že na vašem účtu zůstaly přeplatky, není to konec – je to začátek malého finančního „nálezu“. Stačí:

  • stáhnout a vyplnit formulář žádosti o vrácení přeplatku pro vaši pojišťovnu,

  • podepsat jej a odeslat osobně nebo poštou, případně elektronicky přes datovou schránku,

  • nebo si nechat poradit u pobočky, kde vám s vyplněním pomohou.⁠

Všeobecně platí, že přeplatek nad určitou hranicí (například nad 200 Kč) se vám vrátí – buď na bankovní účet, který uvedete, nebo poštovní poukázkou. Pojišťovna má zákonnou lhůtu, ve které musí přeplatek vyřídit, ale může se to trochu prodloužit, pokud je nutné provést kontrolu.⁠

Poslední rada? Nedovolte, aby vám někdo zcizil vaše peníze prostřednictvím podvodných emailů, které slibují návrat přeplatků. Zdravotní pojišťovny na takové nabídky upozorňují, protože se jedná o zneužívání situace pro kriminální účely.⁠

