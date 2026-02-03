Tisíce korun zbytečně mizí z peněženky. Stát přitom nabízí seniorům bezplatnou pomoc s energiemi
3. 2. 2026 – 13:51 | Zprávy | Anna Pecena
Změna dodavatele elektřiny nebo plynu nemusí být risk ani past. Existují oficiální poradny, které lidem zdarma vysvětlí smlouvy, zkontrolují ceny a poradí, zda se změna opravdu vyplatí.
Vysoké účty za elektřinu a plyn dnes trápí hlavně seniory. Právě oni ale často zůstávají u nevýhodných smluv jen proto, že se bojí změny. Obavy z pokut, výpadků dodávek nebo složité administrativy jsou běžné – a z velké části zbytečné. Podle oficiálních informací státu má každý odběratel právo změnit dodavatele energií bez poplatku, pokud dodrží smluvní podmínky. A pokud si není jistý, může využít bezplatné energetické poradenství.
Změna dodavatele není zpoplatněná
Energetický regulační úřad dlouhodobě upozorňuje, že samotná změna dodavatele elektřiny nebo plynu je zdarma. Spotřebitel platí pouze cenu energie podle nové smlouvy, nikoliv za „přechod“. Rizikem může být pouze předčasné ukončení smlouvy na dobu určitou, kde hrozí sankce. Právě na to však bezplatné poradny upozorňují předem.
Poradci pomohou seniorům pochopit, jaký typ smlouvy mají, kdy končí závazek a zda se vyplatí čekat, nebo jednat hned. Nejde o prodejní služby, ale o vysvětlení možností a práv spotřebitele podle platné legislativy.
Existují oficiální poradny financované státem
Bezplatné energetické poradenství není výmysl ani marketingový trik. V České republice funguje například Energetická poradna státu, provozovaná Ministerstvem průmyslu a obchodu. Lidé se mohou obrátit telefonicky, e-mailem nebo osobně a získat nezávislé informace o cenách, smlouvách i změně dodavatele.
Další možností jsou spotřebitelské organizace, jako je Sdružení obrany spotřebitelů, které se zaměřují na ochranu seniorů před nevýhodnými smlouvami a tzv. energetickými šmejdy. Tyto poradny nepodepisují smlouvy za klienty, ale vysvětlují rizika a doporučují další postup.
Na co si dát pozor, aby pomoc nebyla past
Ne každá služba, která se nazývá poradenstvím, je skutečně nezávislá. Energetický regulační úřad opakovaně varuje před firmami, které se vydávají za poradce, ale ve skutečnosti jen prodávají konkrétního dodavatele. Typickým znakem je nátlak na okamžitý podpis nebo strašení sankcemi.
Seriózní bezplatné poradenství dává čas na rozmyšlenou, nic nenutí a vždy vysvětluje podmínky srozumitelně. Pokud někdo tvrdí, že změna je povinná nebo že bez podpisu hrozí okamžité zdražení, je na místě obezřetnost.
Pro seniory platí jednoduché pravidlo: pokud si nejsou jistí, mají právo se poradit. A pokud je poradenství skutečně bezplatné a oficiální, může znamenat úsporu v řádu tisíců korun ročně – bez rizika a bez stresu.