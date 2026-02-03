Dnes je úterý 3. února 2026., Svátek má Blažej
Počasí dnes 1°C Zataženo

Tisíce korun zbytečně mizí z peněženky. Stát přitom nabízí seniorům bezplatnou pomoc s energiemi

3. 2. 2026 – 13:51 | Zprávy | Anna Pecena

Tisíce korun zbytečně mizí z peněženky. Stát přitom nabízí seniorům bezplatnou pomoc s energiemi
zdroj: Freepik.com
Sledovat v Google Zprávách

Změna dodavatele elektřiny nebo plynu nemusí být risk ani past. Existují oficiální poradny, které lidem zdarma vysvětlí smlouvy, zkontrolují ceny a poradí, zda se změna opravdu vyplatí.

Vysoké účty za elektřinu a plyn dnes trápí hlavně seniory. Právě oni ale často zůstávají u nevýhodných smluv jen proto, že se bojí změny. Obavy z pokut, výpadků dodávek nebo složité administrativy jsou běžné – a z velké části zbytečné. Podle oficiálních informací státu má každý odběratel právo změnit dodavatele energií bez poplatku, pokud dodrží smluvní podmínky. A pokud si není jistý, může využít bezplatné energetické poradenství.

Změna dodavatele není zpoplatněná

Energetický regulační úřad dlouhodobě upozorňuje, že samotná změna dodavatele elektřiny nebo plynu je zdarma. Spotřebitel platí pouze cenu energie podle nové smlouvy, nikoliv za „přechod“. Rizikem může být pouze předčasné ukončení smlouvy na dobu určitou, kde hrozí sankce. Právě na to však bezplatné poradny upozorňují předem.

Poradci pomohou seniorům pochopit, jaký typ smlouvy mají, kdy končí závazek a zda se vyplatí čekat, nebo jednat hned. Nejde o prodejní služby, ale o vysvětlení možností a práv spotřebitele podle platné legislativy.

Existují oficiální poradny financované státem

Bezplatné energetické poradenství není výmysl ani marketingový trik. V České republice funguje například Energetická poradna státu, provozovaná Ministerstvem průmyslu a obchodu. Lidé se mohou obrátit telefonicky, e-mailem nebo osobně a získat nezávislé informace o cenách, smlouvách i změně dodavatele.

Další možností jsou spotřebitelské organizace, jako je Sdružení obrany spotřebitelů, které se zaměřují na ochranu seniorů před nevýhodnými smlouvami a tzv. energetickými šmejdy. Tyto poradny nepodepisují smlouvy za klienty, ale vysvětlují rizika a doporučují další postup.

Na co si dát pozor, aby pomoc nebyla past

Ne každá služba, která se nazývá poradenstvím, je skutečně nezávislá. Energetický regulační úřad opakovaně varuje před firmami, které se vydávají za poradce, ale ve skutečnosti jen prodávají konkrétního dodavatele. Typickým znakem je nátlak na okamžitý podpis nebo strašení sankcemi.

Seriózní bezplatné poradenství dává čas na rozmyšlenou, nic nenutí a vždy vysvětluje podmínky srozumitelně. Pokud někdo tvrdí, že změna je povinná nebo že bez podpisu hrozí okamžité zdražení, je na místě obezřetnost.

Pro seniory platí jednoduché pravidlo: pokud si nejsou jistí, mají právo se poradit. A pokud je poradenství skutečně bezplatné a oficiální, může znamenat úsporu v řádu tisíců korun ročně – bez rizika a bez stresu.

Tagy:
energie pomoc senior senioři zdarma
Zdroje:
portal.gov.cz, eru.gov.cz
Profilový obrázek
Anna Pecena
Novinářka z Prahy, která se věnuje spotřebitelským tématům a praktickým radám ze světa financí. Zajímá ji, jak se velká čísla promítají do peněženek jednotlivců - od každodenních nákupů až po dlouhodobé finanční plánování. Sleduje trh, trendy i pasti, které mohou ovlivnit běžné rozhodování domácností. Kromě novinářské práce studuje vysokou školu, ve volném čase se věnuje historii, japonské kultuře a profesionálnímu tanci. Věří, že i finance mohou být čtivým tématem - když za nimi hledáme lidi, jejich potřeby a životní příběhy.

Předchozí článek

Nečekaný objev za hradbami Říma. Archeologové narazili na památku, která mění vnímání antiky

Následující článek

Kvůli této chybě se vám pořád rosí okna a může to být ještě horší

Nejnovější články