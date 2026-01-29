Riziko, které všichni přehlížíme: Sledování televize před spaním může výrazně škodit, varují odborníci
29. 1. 2026 – 9:00 | Magazín | Jana Strážníková
Kdo se nikdy nepodíval na film, seriál nebo nějaký oblíbený pořád před spaním? Podle expertů to ale není nejlepší nápad.
Specialisté na kvalitu spánku se zaměřili na činnost, kterou v dnešní době nedělá jen málokdo: Sledování televize před spaním nebo dokonce přímo v posteli a usínání při filmech. A výsledky nás moc nepotěší, jak píše Sleep Foundation odkazující na studii provedenou pod patronátem American Academy of Sleep Medicine a další studie zahrnuté v National Library of Medicine.
Televize před spaním má totiž spoustu negativních účinků. Ten největší je nabíledni – sledování obrazovky zaměstnává mozek, který se pak soustředí a nedokáže se uklidnit. Má pocit, že se něco děje a musí proto být v pozoru, a tak tlumí produkci spánkového hormonu melatoninu.
Jinak řečeno, mozek zkrátka pracuje příliš naplno a tím si zhoršíte kvalitu spánku. Obzvlášť patrné to je po sledování například dobrodružných nebo akčních filmů.
Mimo skutečnosti, že jste po akčním filmu tak roztěkaní, že zkrátka máte problém usnout, hrozí i další rizika: Nedostatek spánku může vést například ke zvýšení tlaku, přibírání tělesné váhy, zvýšení krevního cukru či zánětům, což jsou všechno faktory, které zvyšují riziko problémů se srdcem.
Dlouhodobé sledování obrazovky mimoto namáhá vaše oči a nějaký mimořádně ostrý film před spaním zase zvyšuje riziko, že vás pak v noci, když konečně usnete, potrápí noční můry.
Doporučení je pak jasné a dává logický smysl: Pokud se před spaním potřebujete nějak odreagovat, zkuste raději příjemnou teplou sprchu, nikam nespěchat, v posteli si chvíli třeba číst knihu a pak usnout.
Je nicméně jasné, že podobný meditativní večer je pro spoustu lidí jen čistá utopie a občas je zkrátka chuť se na něco podívat. V takovém případě je ale daleko lepší zhlédnout raději něco veselého, třeba sitcom, nebo nějaký klidný dokument. Hlavně ne akci či horor.
Podle jiné studie je také dokázáno, že vašemu zdraví neprospívá, když se díváte na televizi, která je zároveň jediným světelným zdrojem v místnosti.
Abyste dopřáli svým očím trochu zaslouženého odpočinku, zkuste při sledování obrazovky nechat zapnuté i jiné osvětlení. Klidně může být velmi slabé, i tak pomůže snížit zátěž očí.